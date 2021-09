Nacktheit Hierhin schauen Männer bei einer nackten Frau zuerst

Es gibt ja unterschiedliche Phasen des Kennenlernens. Zuerst gibt es Smalltalk, dann Witzeleien und Geschichten, später tiefere Gespräche. Später erfährst du, wie er küsst, wie er Auto fährt und wie er wohnt. Irgendwann steht, sitzt oder liegt ihr dann irgendwo und fangt an euch die Klamotten vom leib zu reißen. Oder zieht euch langsam aus. Und dann seht ihr euch zum ersten Mal nackt.

So intim und aufregend dieser Moment ist, stellst du dir sicherlich irgendwann, vielleicht schon lange vorher, für einen Moment die Frage: Wohin wird er zuerst schauen, wenn er mich so sieht? Und tatsächlich gibt es für viele Männer darauf eine ziemlich eindeutige Antwort.

Ist es wichtig, wohin ein Mann bei einer nackten Frau zuerst schaut?

Jein. Zunächst muss gesagt werden, dass dir das alles komplett egal sein kann. Erstens ist es dein Körper. Punkt. Zweitens: Wenn er dich nicht anziehend fände, wäre er ja nicht hier, um sich mit dir auszuziehen. Und natürlich begehrt er dich als Person in deiner Gesamtheit, und nicht in Teilen.

Fakt ist aber auch, dass Männer auf bestimmte weibliche Reize abfahren. Dazu gibt es sogar wissenschaftliche Studien. Einige Forscher konnten sogar nachweisen, dass schon der Anblick einer Frau mit optimalem Verhältnis von Taillenumfang zu Hüftumfang im Gehirn von Männern das Belohnungszentrum aktiviert.

Natürlich ist es ein Problem, dass Frauen sich einen Kopf darüber machen, ob sie gut "ausgestattet" sind bzw. wie ihr nackter Körper auf einen Mann wirken könnte. Unser Tipp: Lasse dich von seinen Blicken nicht verunsichern, sondern erforschen! Es gibt ja auch noch zweite, dritte, vierte Blicke... Aber neugierig bist du schon, wo er hinschaut, oder?

Was sagen Männer, wohin sie zuerst sehen, was glauben Frauen?

Okay, genug der Vorrede, neugierig bist du doch, oder? Okay, wir auch! Um an dieser Stelle einmal für Klarheit zu sorgen, haben wir bei Männern nachgefragt, welche weiblichen Körperregionen am meisten Aufsehen erregen.

Auch Frauen fragten wir nach ihren Vermutungen, wohin Männer zuerst gucken und glichen beide Befragungen ab. Rund 12.000 User auf MensHealth.de standen uns Rede und Antwort bei der Frage "Wohin schaust du bei einer nackten Frau zuerst?" Hier die Ergebnisse.

Wohin schauen Männer bei nackten Frauen zuerst? Auf... die Brüste!

Viele Frauen, nämlich 51 Prozent der Befragten, nahmen an, Männer würden sofort auf die Brüste schauen. Dem ist tatsächlich so. 45 Prozent und somit die Mehrheit der Männer auf MensHealth.de gaben an, dass der Busen einer Frau klarer Blick-Favorit ist.

Achtung: Das trifft keinerlei Aussage darüber, dass Männer deine Attraktivität allein anhand deines Busens bewerten oder auf eine bestimmte Art von Brüsten (groß, klein, spitz etc.) stehen. Es heißt nur, dass sie zuerst dorthin sehen. Kann ja auch daran liegen, dass Männer die Brüste als erstes sehen, wenn du frontal nackt vor ihnen stehst. Schließlich legst du ja auch aller Wahrscheinlichkeit nach erst obenrum ab.

Auf welchen nackten Körperteil schauen Männer am zweitmeisten?

Auf dem zweiten Platz landeten Bauch und Hüften, die von 25 Prozent der Männer als erstes inspiziert werden. Auch hier deckt sich das Ergebnis mit den Einschätzungen der Frauen: Unsere Teilnehmerinnen wählten mit ebenfalls 25 Prozent diese Körperregion auf den zweiten Platz.

Du möchtest deinen Bauch gern ein bisschen optimieren? Dann ist dieser Trainingsplan genau richtig:

Auf was achten Männer bei nackten Frauen noch? Auf den Po!

Der Mythos von der Spaltung der Männerwelt in eine Po- und eine Brüste-Fraktion scheint sich hingegen weniger zu bestätigen, zumindest eine gleichmäßige Aufteilung. Zwar macht der Hintern einen stolzen dritten Platz mit 11 Prozent bei den Frauen und 12 Prozent bei den Männern, aber schafft es nicht annähernd an den Status der Brüste heran. Außerdem kommt der erste Blick ins Gesicht nur knapp dahinter.

Du willst, dass dein Po knackiger wird? Dafür ist dieser Trainingsplan perfekt:

Was, er schaut mir gar nicht ins Gesicht?!

Doch, doch! Ins Gesicht schauen dir die Männer natürlich auch, bloß eben nicht als erstes bei so vielen nackten Tatsachen. Da regieren bei den Jungs wohl leider die Instinkte (wobei er das Gesicht ja auch vorher schon gesehen haben dürfte).

Erst Platz 4 belegt das Gesicht nach Ansicht der Frauen, und so bestätigen es uns die Männer. Danach kommen erst der Intimbereich, die Füße (bei besonders Schüchternen oder Fuß-Fetischisten) und zuletzt die Oberschenkel mit Werten von jeweils unter 10 Prozent.

Interessant: In Experimenten mit Nacktfotos schauten Männer öfter zuerst auf das Gesicht der Frau, wie diese Studie zeigt. Da er dein Gesicht aber bereits kannte, ist das für ihn vielleicht im ersten Moment der Nacktheit nicht das Wichtigste...?

Ob ein Mann zuerst auf die Brüste schaut wie die meisten oder woanders hin: Am Ende sind diese Überlegungen, wohin er als erstes schaut, ganz überflüssig. Denn letztlich findet er dich wahrscheinlich so schön, dass er gar nicht weiß, wohin er zuerst gucken soll!

