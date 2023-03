Schön, dass es Dich gibt: Was bedeutet der Spruch?

Schön, dass es dich gibt Was meint er mit "Schön, dass es dich gibt"?

Hast du es auch schon erlebt, dass ein Freund, ein Flirt oder dein Partner plötzlich sagt: "Schön, dass es dich gibt"? Da kann man schon mal ins Grübeln kommen, was dahintersteckt.

Bevor du dir weiter das Hirn zermarterst, gehe lieber unsere Lösungsvorschläge durch und überlege, welcher davon auf euch zutreffen könnte!

Wie kannst du jemandem zeigen, dass du es schön findest, dass es ihn gibt?

Wenn du ein ähnliches Gefühl hast, es aber nicht über die Lippen bringst, kannst du es einfach mit einem Geschenk versuchen:

Es gibt das Gefühl (beziehungsweise den Spruch) als Duftkerze

Aber natürlich findet er sich auch auf einem schönen Spruchbild

...oder leuchtend-flackernd in einem geschmackvollen Windlicht

Einen nicht minder strahlenden Effekt hat der Satz auf einem hübschen Flaschenlicht

Warum sagt jemand "Schön, dass es dich gibt"?

Wie der Satz gemeint ist, kann unterschiedlich interpretiert werden. Wir haben für dich 5 mögliche Hintergründe zusammengefasst.

1. Er freut sich wirklich einfach nur, dass es dich gibt

Männer können auch einfach nur dankbar sein, ohne dass dahinter eine tiefere Bedeutung steckt. Vielleicht ist er gerade in einer besonders guten Stimmung oder er hat einfach einen tollen Tag.

2. Er freut sich, dass es dich FÜR IHN gibt

Bei dem Satz kann auch ein gewisser Egoismus mitspielen. Vielleicht denkt er in diesem Moment eher an sich und wie glücklich er ist, dass du Teil seines Lebens bist. Aber keine Sorge, das muss nicht automatisch bedeuten, dass er selbstzentriert ist.

3. Er freut sich, weil er Angst hatte, du könntest nicht mehr da sein

Der Spruch kann auch Ausdruck einer gewissen Erleichterung sein, in gewisser Weise ein "Schön, dass es dich NOCH gibt". Vielleicht hattet ihr eine längere Funkstille oder du warst plötzlich nicht erreichbar. In solchen Momenten kann es sein, dass er sich unwohl fühlt und Angst hat, dich zu verlieren. In diesem Fall drückt er mit "Schön, dass es Dich gibt" einfach seine Erleichterung aus. Überleg mal, ob er dazu Anlass hatte.

4. Er freut sich, weil du seine Traumfrau bist

Möglicherweise versucht der durch den Satz auszudrücken, dass er früher einfach nie geglaubt hätte, dass es eine Frau wie dich überhaupt geben kann. Und jetzt, wo er dich kennt, ist er einfach nur glücklich darüber, dass es dich gibt.

5. Er sagt damit, dass er dich liebt

Einige Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle direkt auszusprechen. Besonders den stark überfrachteten Satz "Ich liebe dich" bringen viele nicht einfach so über die Lippen. Daher kann "Schön, dass es Dich gibt" auch als indirekte Liebeserklärung verstanden werden.

Wie finde ich heraus, was genau mit "Schön, dass es Dich gibt" gemeint ist?

Da hilft letztlich nur fragen. Aber Vorsicht: Damit zerstörst du wahrscheinlich einen schönen Moment. Genau wie Witze möchte man solche emotionalen Äußerungen eigentlich nicht erklären.

Was soll ich tun, wenn jemand zu mir sagt "Schön, dass es Dich gibt"?

Wenn du lieber nicht fragen willst, hilft etwas Geduld. Mit der Zeit findest du sicherlich auch ohne Fragen heraus, was genau damit gemeint ist. Überleg mal: Eine wirklich schlechte Lösung ist nicht dabei gewesen.

Nimm es also einfach als das, was es vordergründig ist: Ein tolles Kompliment. Und das solltest du zu würdigen wissen: Studien zeigen, dass ein Kompliment dir den ganzen Tag versüßen kann. Also ist die beste Reaktion ein herzliches "Dankeschön!"

Der Satz "Schön, dass es dich gibt" ist so nett wie rätselhaft. Um genau herauszufinden, was damit gemeint ist, kannst du unromantisch nachfragen - oder geduldig abwarten. Letztlich ist es einfach ein schönes Kompliment.