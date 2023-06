"Ghosting ist ein Phänomen, das viel mit dem aktuellen Zeitgeist zu tun hat", sagt Paartherapeutin Nina Zucker aus Hamburg. Stichwort "Wegwerfgesellschaft". Wenn unsere Erwartungen an eine Partnerschaft nicht erfüllt werden, wartet irgendwo sicher schon der oder die nächste auf uns. Kein Wunder also, dass zart geknüpfte Bande heute längst nicht mehr den Stellenwert genießen, wie noch vor 15 Jahren. Dafür ist es heute in Zeiten von Dating-Apps und Online-Singlebörsen viel zu simpel, sich gleich das nächste Date zu angeln. Nach dem Tinder-Motto: Wisch und weg.

Also gib dir nicht die Blöße, sprich lieber mit Freundinnen über die Sache, besorge dir eine niedliche Voodoo-Puppe und piekse darin herum oder sonst etwas. Wenn es dir ein Bedürfnis ist, selbst wieder Handlungsfähigkeit zu beweisen, dann sende ihm eine letzte Nachricht, aus der dein Unverständnis und deine Verachtung klar hervorgehen. Zum Beispiel: "Das ist ein ganz schwaches Bild, was du hier ablieferst. Meld dich bloß nie wieder. Over and out." Das solltest du natürlich erst tun, wenn du wirklich ganz sicher bist, dass er nicht in den Alpen in einer Felsspalte festsitzt o. ä.