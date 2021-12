Beziehung ohne Liebe Ist es Liebe? Was du tun kannst, wenn du zweifelst

Eine gruselige Frage: Liebst du den Falschen? Oder auch: Bist du mit dem Falschen zusammen, liebst ihn aber gar nicht? Natürlich merkst du, wenn du es mit einem totalen Idioten, einem Schläger oder einem üblen Chauvi zu tun hast. Und weißt, was dann zu tun ist: Adios, Amore! Aber manchmal ist es nicht so einfach. Wie oft hast du über Wochen, vielleicht sogar Monate einen Mann gedatet, obwohl du wusstest, dass er nicht perfekt passt? Wie oft hat ein Mister 80 Prozent dir die Zeit gestohlen?

Viel zu häufig stürzen wir uns in kurzzeitige Beziehungen mit Männern, mit denen wir uns eigentlich nicht mehr vorstellen können als einen Kaffee und einen Quickie auf der Couch. Und dabei gaukeln wir uns vor, dass er vielleicht doch der Mann ist, der uns irgendwie glücklich macht.

Für eine gewisse Zeit können diese halbherzigen Beziehungen recht gut funktionieren, aber auf Dauer ist es einfach verschwendete Zeit – Zeit, in der du vielleicht den „Richtigen“ verpasst, weil du deine Augen auf den Falschen richtest. Wir sagen dir wie du erkennst, dass du deine Zeit mit dem Falschen vertrödelst, warum das passiert und wie du das ändern kannst.

Wie du spielerisch herausfindest, ob er der Richtige ist: 3 Spiele-Tipps

Manchmal sind da gar keine tiefen, unüberbrückbaren Gräben zwischen euch, sondern nur ein paar kleine Stolpersteine. Oft ist es einfach das Fehlen von Möglichkeiten, sich auszusprechen. Da können speziell entwickelte Paar-Spiele helfen, Brücken bauen und das Schweigen brechen. Studien zeigen, dass gemeinsames Spielen per se gut für die Beziehung ist. Versucht es doch mal mit diesen Spielen:

Sag mal für Paare (hier bestellen: Sag mal für Paare) Mit mehr oder weniger tiefgründigen Fragen, die ihr euch gegenseitig stellt, lernt ihr euch besser kennen und arbeitet spielerisch an eurer Beziehung.

Stadt, Land, Das liebe ich an dir (hier bestellen: Stadt, Land, Das liebe ich an dir) trägt den Clou schon im Titel: Nach dem Muster des bekannten Ratespiels "Stadt, Land, Fluss" Notiert ihr in über 20 Kategorien Begriffe, mit denen ihr euch gegenseitig beschreibt und euch so natürlich kleine Botschaften sendet, die das Paar-Feeling fördern.

Fragen für Paare (hier bestellen: Fragen für Paare) helfen dabei, euch tiefgründiger zu erforschen und herauszufinden, ob der Mensch an eurer Seite wirklich euer Lieblingsmensch ist und warum.

Wenn die Lage so ernst ist, dass Spiele nichts mehr bringen, haben wir natürlich noch andere Tipps:

Was sind Anzeichen, dass ich Zweifel an der Beziehung habe?

Kurze Antwort: Das merkst du schon. Lange Antwort: Wenn ihr erst kurze Zeit zusammen seid, aber sich bei dir schon viele Punkte ergeben, an denen du an ihm oder deinen Gefühlen für ihn zweifelst, ist das ein Warnsignal. Wenn dein Herz nicht jedes Mal hopst, wenn du ihn wiedersiehst, sondern höchstens müde zuckt, ist das ebenfalls kein gutes Zeichen. Natürlich ist es auch ein wenig eine Typfrage, aber wenn du in den ersten 3 Monaten nicht das meiste uneingeschränkt super findest, was er tut, ist das schon ein bisschen der Anfang vom Ende.

Es kann passieren, dass du dich innerlich mit dem halben Traumprinz zufrieden gibst. Dann heißt es oft: „Im Großen und Ganzen ist es ja doch irgendwie schön“ oder „Irgendetwas gibt es schließlich immer zu meckern“. Das ist aber langfristig vielleicht Mist.

Wann soll ich nicht auf meine Zweifel hören?

Das ist ein schwieriges Feld. Denn es ist durchaus möglich, dass du mit einem Mann zusammen bist, der gut für dich ist, der dich ehrlich liebt und der auch dir viel bedeutet oder bedeuten könnte. Nur stehen eben andere Dinge im Weg, die verhindern, dass du das siehst. Darum solltest du zunächst überprüfen, ob deine Zweifel gar nicht deine sind, sondern von außen kommen.

Hast du zum Beispiel das Gefühl, einen "besseren" Mann zu verpassen, weil du täglich das "Angebot" bei Instagram, Tinder & Co. siehst? Vergleichst du oft dein Leben mit dem von Freunden oder gar von Prominenten und deren "tollen" Beziehungen? Dann solltest du vorsichtig sein und zunächst mal alles ausblenden, was nichts direkt mit deinem Leben zu tun hat. Geh mal offline! Powere dich beim Sport aus, komm auf andere Gedanken.

Oder du gehst einen halben Tag allein spazieren oder fahre eine Woche weg, ohne dich all diesen Einflüssen auszusetzen, und urteile dann darüber, wie du zu diesem Mann stehst. Erst wenn du in dieser Freiheit aufatmest und ihn nicht vermisst, ist an deinen Zweifeln etwas dran.

Warum bleibe ich in einer unglücklichen Beziehung hängen?

Es gibt verschiedene Gründe, die häufigsten sind wahrscheinlich Bequemlichkeit und Angst vor dem Alleinsein. Solange der Typ dich nicht wirklich nervt, dir ab und zu etwas Gutes kocht und so wunderbar deinen Nacken massiert, gibt es keinen offensichtlichen Grund, ihn in den Wind zu schießen. Und das wäre ja auch mit einigen unbequemen Diskussionen verbunden.

Außerdem ist er dir ja auch so vertraut. Immerhin hast du dich bereits mehrere Monate mit diesem Mann getroffen, hattest Sex und hast ihm intime Dinge anvertraut. Es stellt sich irgendwann unvermeidlich die Gewohnheit ein. Aber auch andere Gründe spielen eine Rolle.

Aus welchen Gründen bleibt man in einer Beziehung ohne Liebe?

Meistens ist es eine Mixtur aus mehreren Gründen, eine Melange aus Bequemlichkeit und (Selbst-)Täuschung, die dich dazu bringt, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Hier sind die wichtigsten Ursachen zusammengefasst:

1. Die Hormone mischen mit

Eigentlich hast du Zweifel an der Beziehung, aber dann fällst du ihm doch immer wieder in die Arme. Warum? Nun, es stimmt schon, dass du Opfer deiner Hormone bist. Bei intimer Zweisamkeit fahren die Hormone Achterbahn und du bist nicht du selbst. Das Kuschelhormon Oxytocin, das dein Körper bei Nähe und Berührungen ausschüttet, sorgt dafür, dass du dich näher verbunden fühlst, das zeigen Studien.

Außerdem werden beim Schmusen Botenstoffe ausgeschüttet, die sich beruhigend auf dein Wohlbefinden auswirken und Stress reduzieren. Auch Angstzustände sollen durch Kuscheln, Umarmungen und Nähe gemindert werden.

Solltest du also auf Sex ganz verzichten, wenn es nicht die große Liebe ist? Nein, dafür macht er zu viel Spaß. Versuche die rosarote Brille lieber zu umgehen, indem du dich schon vorher eine kurze Liste mit Eigenschaften anfertigen, die dein Traumprinz mitbringen sollte. Natürlich sollte es kein Ausschlusskriterium sein, wenn ein potenzieller Kandidat einen Punkt auf deiner Wunschliste nicht erfüllt. Die Liste soll dir aber zumindest als kleiner Spickzettel dienen, um den Kerl vorab auf sein Traummann-Potenzial zu überprüfen. (Übrigens: Hier liest du, was Männer WIRKLICH übers Kuscheln denken.)

2. Der Halo-Effekt täuscht dich

Der Begriff Halo-Effekt kommt aus Studien der Sozialpsychologie und spielt deiner Wahrnehmung einen fiesen Streich. Dabei wird eine positive Eigenschaft einer Person wahrgenommen und ganz nebenbei auf andere Eigenschaften ausgedehnt und selbige auch positiv bewertet. So kann es zum Beispiel sein, dass du auf einen besonders attraktiven Mann triffst und aufgrund seines tollen Aussehens ganz automatisch annimmst, dass er besonders charmant und aufmerksam ist. Auch das zeigte eine Studie. Lass dich nicht durch eine überragende Eigenschaft über seine Makel hinwegtäuschen.

Hrecheniuk Oleksii / Shutterstock.com Vielleicht sind da ja doch noch ein paar Bauchschmetterlinge irgendwo...

3. Du belügst dich selbst

Wenn Menschen eines können, dann ist es, sich Dinge schönreden. Nur belügst du dich damit manchmal leider selbst. Du redest dir ein, dass er – wenn auch nicht perfekt – womöglich doch der Richtige sei, weil du Angst hast allein zu sein oder tatsächlich denken, keinen Besseren abzubekommen. Mach dir nichts vor: Alleinsein ist nicht das tollste Gefühl. Aber deine Zeit mit dem falschen Mann zu verschwenden und dann womöglich die Liebe deines Lebens zu verpassen, ist auch nicht besser.

Hör auf, dir einzureden, dass deine Fast-Beziehung zu diesem Kerl irgendwann auf wundersame Weise zur ganz großen Liebe wird. Gerade zu Beginn sollte doch eigentlich alles perfekt sein: Keine Zweifel, Dauergrinsen im Gesicht und 1000 Schmetterlinge im Bauch. Fängt es aber schon mit Problemen an, mach am besten sofort eine Kehrtwende. Denn: Läuft dir der Richtige über den Weg, brauchst du dir nichts schönzureden.

Woran erkenne ich, dass er der Falsche ist?

Keine Sorge, du musst jetzt keine ellenlangen Fragenbögen beantworten. Um herauszufinden, ob er der Mann ist, mit dem du alt werden möchtest und den Schleier der rosa-roten Brille zu umgehen, beantworte einfach diese 5 Fragen:

Kann ich mir eine gemeinsame Zukunft mit ihm vorstellen (nicht in Wochen, sondern in Jahren)? Weist er die Verhaltensweisen und Eigenschaften auf, die mir wichtig sind? Ecken und Kanten hat jeder, aber kann ich mit seinen (dauerhaft) gut leben? Behandelt er mich so, wie ich es verdiene? Bin ich mit ihm glücklich, oder ist es bloß seine Nähe und Zuneigung, die mir gefällt?

Wenn du alle diese Fragen mit "Ja" beantworten kannst, sieht es gut für eine Beziehung aus. Je seltener du bejahst bzw. je länger du vor der Antwort überlegen musst, desto unwahrscheinlicher ist das große Liebesglück.

Was mache ich, wenn ich mit dem Falschen zusammen bin?

Na, Schluss! Hand aufs Herz: Willst du Funken, Kribbeln, wackelige Knie und alle anderen Signale der Verliebtheit? Oder willst du Mittelmaß, weil: zusammen Fernsehen ist ja auch was wert? Bevor du dich in eine Sackgasse manövrierst, oder tatsächlich in einer unglücklichen Beziehung landest, prüfe bitte, ob er wirklich der Mann ist, den du die nächsten Jahre neben dir siehst. Ist deine Antwort nein: Dann nichts wie weg! Noch unsicher? Dann macht eine 3-wöchige Pause. 5 wichtige Regeln für die Beziehungspause

Wichtig: Mache ihm keinen Vorwurf. Er kann ja auch nichts dafür, dass er nicht dein Traumtyp ist. Er leidet womöglich mehr als du, vielleicht ist er richtig verliebt. Spreche offen mit ihm darüber, sobald du Klarheit hast. Wichtigstes Argument aus seiner Sicht: Auch er hat kein Interesse an einer Beziehung, in der er die Notlösung ist. Natürlich kann es sein, dass es ihn hart trifft, aber hier gilt wie so oft: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Die ganz große Liebe erkennst du gleich. Herauszufinden ob du mit dem Falschen deine Zeit verplemperst, ist schon schwieriger. Aber wenn du dir selbst unsere wichtigen Fragen stellst, kommst du schon dahinter. Höre auf dein Herz!