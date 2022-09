9 Zeichen, dass er dich nicht heiraten wird

Er will nicht heiraten 9 Anzeichen, dass er dich nicht heiraten wird

Du wartest sehnsüchtig auf seinen Antrag, aber er kommt nicht in die Puschen? Bevor du ewig wartest, lies mal unsere ultimative Heiratsverweigerer-Checkliste

Den Traum von einer Hochzeit in Weiß hattest du doch sicherlich auch schon, oder? Das passiert uns allen mal, und wenn dann alles glattgeht, ist es auch wie ein wahrgewordener Traum. Aber es muss schon "der Richtige" sein.

Selbst wenn du nicht zu den Frauen gehörst, die beim Thema "Hochzeit" gleich feuchte Augen bekommen, selbst wenn du den ganzen Firlefanz wie Kutsche, Schleppe und Tauben für völlig überbewertet hältst – sobald eine Beziehung etwas ernster wird, fragst auch du dich irgendwann: Ist er der Typ zum Heiraten? Und: Will er überhaupt? Das klären wir hier.

Das Problem ist: Der Mann macht den Antrag

Auch Männern sind diese Gedanken nicht fremd. Aber sie halten damit gern sehr hinterm Berg. Ob ein Mann zu diesem Schritt bereit ist, lässt sich oft schwer feststellen. Leider ist der Hochzeitsantrag traditionell Männersache. Du kannst natürlich fragen, ob er dich nicht mal fragen will – aber das verdirbt irgendwie die Romantik.

Auch ein Antrag der Frau ist immer noch nicht gern gesehen (wieso eigentlich?). Wenn er also nichts sagt, bleibt dieser Schwebezustand bestehen, bis er sich rührt. Oder du hilfst ein wenig nach, in die eine oder in die andere Richtung.

Was tue ich, wenn er mich nicht heiraten will?

Letztlich bleibt nur Warten und vielleicht ein bisschen Drängeln, eine undankbare Rolle. Damit kannst du dich auf Dauer nicht zufrieden geben.

Wenn er also die entscheidende Frage einfach nicht stellt, und du auch sonst unsicher bist, ob er überhaupt der Richtige zum Heiraten ist, solltest du unsere Checkliste studieren. Und wenn er durchfällt, die nötigen Konsequenzen ziehen.

Was sind Zeichen, dass er mich nicht heiraten will?

Es gibt nicht das eine entscheidende Signale dafür, dass es mit ihm nicht vor den Altar geht. Außer vielleicht er sagt es explizit. Aber es gibt eine Reihe von Signalen und Merkmalen, die eine Hochzeit zwischen euch beiden sehr unwahrscheinlich machen.

Hier findest du 9 ziemlich sichere Anzeichen dafür, dass er (noch) nicht bereit ist, dich zu ehelichen. Eines allein ist noch kein Drama – aber wenn gleich mehrere Kriterien zutreffen, solltest du die Beziehung ganz allgemein noch einmal überdenken.

1. Er kann (oder will) keine wichtigen Entscheidungen treffen

Männer, die sich schon im Alltag bei Kleinigkeiten nur schwer entscheiden können, sind auch kein allzu verlässliches Heiratsmaterial. Wenn er zum Beispiel beruflich öfter mal in der Luft hängt oder sich nicht dazu entschließen kann, wo er eigentlich am liebsten wohnen möchte und auch sonst nicht unbedingt ein Bündel an Entscheidungsfreude ist, dann kennt er sich offenbar selbst noch nicht richtig.

Wie soll sich ein solcher Mann erst zu so etwas Stabilem wie einer Ehe entscheiden können? In dieser Situation hilft es nicht, ihn unter Druck zu setzen. Aber du musst dich fragen, ob sich sein Verhalten noch ändern wird – und ob du noch so lange warten willst.

2. Er will nicht heiraten, wenn er seine Zukunft ohne dich plant

Männerträume sind gerne groß. In 10 Jahren will er Chef einer Riesenfirma sein, inklusive Luxusapartment und Segelboot. Oder er schwärmt davon nach Brasilien auszuwandern, eine Strandbar zu eröffnen und den lieben langen Tag zu surfen.

Ganz egal welche Traumschlösser dein Liebster auch bauen mag – es fragt sich: Kommst du darin vor? Redet er von "wir" oder bloß von sich? Und wenn er "wir" sagt – interessiert ihn, was du darüber denkst? Fragt er dich, was du von Brasilien halten und ob du auch Lust auf Surfen hast?

Selbst wenn seine Träumereien absolut unrealistisch sein mögen – sie sind häufig ein untrügliches Zeichen dafür, ob er dich in seine Zukunft einplant oder er sich viel lieber als einsamer Wolf oder womöglich mit einer ganz anderen Partnerin an seiner Seite sieht.

3. Er fragt auch nicht nach deinen Langzeitzielen

Ein Mann, der sein Leben mit dir plant, interessiert sich für deine Träume und Vorstellungen. Schließlich will er wissen, ob er darin Platz hat, wo es Überschneidungen gibt, wo eventuell Kompromisse eingegangen werden müssen.

Nicht falsch verstehen: Er muss nicht jedes einzelne Detail erfragen, aber wenn er kein Interesse an deiner Zukunft zeigt, sieht er sich höchstwahrscheinlich auch nicht dort. Auf einen Heiratsantrag wirst du bei solch einem Mann mit Sicherheit lange warten.

4. Er kann nicht mit Konflikten umgehen

Beziehungen sind harte Arbeit und ja, Streitereien passieren nun einmal. Aber wenn ihr euch zankt, dreht er dann gleich komplett durch oder versucht erst ruhig zu erklären, was ihn stört? Geht es ihm um die Lösung des Problems, oder nur darum, seinen Ärger loszuwerden? Vertraut er sich dir an, wenn er aufgebracht ist oder schließt er dich aus?

Bedenke: Wenn schon kleinste Unstimmigkeiten reichen, um daraus einen Riesenstreit anzuzetteln, bedeutet das nichts Gutes für größere Konflikte, die weitaus schwerwiegendere Themen behandeln, wie sie in einer Ehe üblich sind. Und mit jemandem, der aus jeder Mücke so einen Elefanten macht, möchtest vielleicht auch du nicht verheiratet sein. (Wie ihr typische Beziehungsprobleme löst, liest du hier.)

ch_ch / Shutterstock.com Wenn er viel ohne dich plant und sich von dir abgrenzt, will er vielleicht auch keine Heirat.

5. Er meidet deine Familie

Nicht jedes Grünkohlessen bei deiner Tante sollte kriegsentscheidend sein, wenn es darum geht, ob er sich genügend einbringt. Aber wenn jeder Besuch bei deinen Eltern oder deiner Familie zu Diskussionen oder Streitereien führt, wenn er diese Situationen aktiv umschifft und meidet, dann wird es schwierig.

Keine Frage, wer sich für einen Partner entscheidet, muss nicht seine komplette Familie lieben. Aber an dem Spruch, dass man die Familie des Anderen wohl oder übel irgendwie "mitheiratet", ist tatsächlich etwas Wahres dran. Letztlich ist eine Hochzeit nicht nur ein Familienfest – sie verbindet zwei Familien auf ganz besondere Weise. Sie macht viele Leute zu Schwagers und Schwiegers. Das muss wenigstens für euch als Brautleute denkbar sein.

6. Ein Mann will nicht heiraten, wenn er gemeinsames Wirtschaften scheut

Ihr lebt zusammen, teilt Tisch und Bett, fahrt gemeinsam in den Urlaub, teilt quasi euer ganzes Leben miteinander, aber wenn es ans Bezahlen geht, besteht er kategorisch auf 50:50? Schwierig.

Dass eine Beziehung (auch in finanzieller Hinsicht) im Idealfall ausgeglichen sein sollte, ist sicherlich richtig. Was aber ist, wenn einer von euch mal den Job verlieren sollte? Würde der/die Andere ohne mit der Wimper zu zucken sofort aushelfen und für seine*n Partner*in einspringen – auch wenn das Geld auf ungewisse Zeit futsch wäre? Diese Frage solltest du dir in einer Beziehung ernsthaft stellen. Ob du selbst dazu bereit wärst und ob du glaubst, dass der Partner ebenso handeln würde.

Ein wichtiges Indiz, wenn ihr bereits gemeinsam wirtschaftet: Spricht er größere Anschaffungen mit dir ab oder kauft er das neue Motorrad einfach, ohne dich vorher zu informieren? Die Rechtfertigung für solche Alleingänge im Nachhinein lautet nicht selten "Wieso? Ist doch auch mein Geld!" Damit hat er zwar Recht, aber was ist, wenn dadurch nun der gemeinsame Urlaub nicht mehr finanzierbar ist? Fakt ist, dass eine gemeinsame Zukunft heißt, dass auch finanzielle Dinge gemeinschaftlich besprochen werden – da ist es auch ganz egal, wer vielleicht mehr verdient.

7. Er hält deine Freunde auf Abstand

Dich zu akzeptieren bedeutet auch, dein Umfeld zu akzeptieren, angefangen mit der Familie, fortgesetzt mit dem Freundeskreis. Das soll nicht heißen, dass er deine beste Freundin genauso toll finden muss wie du oder dass er sich mit Kritik an deinem Freundeskreis grundsätzlich zurückhalten muss.

Wenn die Sympathie allerdings komplett ausbleibt und er es gar nicht erst versucht, deine Freunde besser kennenzulernen, dann solltest du dich ernsthaft fragen, ob er wirklich der Richtige für etwas Festes ist. (Mit diesen Fragen kannst du ihm auf den Zahn fühlen.)

8. Er steht vor seinen Freunden nicht zu dir

Keine Frage: Keine Frau sollte von ihrem Partner verlangen, bei seinem Männerabend dabei sein zu können. Auch dass beide Partner jeweils ihren Freundeskreis haben und gewisse Konstellationen einfach nicht "passen", ist sicherlich das Normalste der Welt.

Hast du allerdings das Gefühl, dass dein Freund dich ganz bewusst ausschließt, dir permanent das Gefühl vermittelt, irgendwie nicht dazuzugehören, dich im schlimmsten Fall vielleicht sogar verleugnet, tut das nicht nur weh, sondern ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass er der Falsche ist.

ch_ch / Shutterstock.com Wenn er ein bisschen kalte Füße hat, heißt das nicht gleich, dass er nicht heiraten will..

9. Er kritisiert häufig Kleinigkeiten

Er mag es nicht, dass du öfter Make-up trägst? Er ist kein Fan davon, dass du dir manchmal frei nimmst, um mit deinen Freunden mehr Zeit zu verbringen? Oder es stört ihn, dass du so häufig mit deiner Schwester telefonierst? Oje.

Wenn er ununterbrochen sein Missfallen über kleine, für dich selbstverständliche Dinge äußert, dann kann er mit den größeren erst recht nicht umgehen. Spar dir den Ärger. Du findest mit Sicherheit noch jemand Geeigneten, beziehungsweise jemanden, der einfach besser zu dir und deinen Träumen passt. (Hier liest du mehr zur Frage, wann es Zeit ist sich zu trennen.)

Es ist normal, wenn jemand beim Thema Heiraten ein wenig kalte Füße bekommt. Aber wenn dir mehrere dieser Anzeichen bekannt vorkommen, könnte es sein, dass du die Beziehung noch einmal überdenken solltest. Da geht es erstmal gar nicht ums Heiraten, sondern um die Frage, ob du dir ein Leben zu zweit vorstellen kannst.