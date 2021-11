Eifersucht Eifersucht bekämpfen oder zeigen? So reagierst du richtig

Wahrscheinlich sind wir schon zu spät dran. Denn wenn sich das nagende Gefühl der Eifersucht bereits in deinem Kopf eingenistet hat (und darum liest du das hier ja wahrscheinlich), wirst du es leider nur sehr schwer wieder los. Selbst mit rationalem Denken vermag der oder die Eifersüchtige nichts mehr gegen das widerliche Gefühl auszurichten.

Aber du kannst lernen, damit umzugehen und die richtigen Schlüsse daraus abzuleiten – wohlüberlegt und klug. Die Frage, die sich viele Eifersüchtige stellen, lautet: "Ist meine Eifersucht berechtigt oder reagiere ich über?" Und: "Wie kann ich mit meiner Eifersucht umgehen?" Diese Fragen wollen wir klären. Dafür nennen wir dir 6 typische Gründe für Eifersucht in Partnerschaften und verraten dir, wie du dich am besten verhalten solltest, wenn sie auftreten.

Was ist eigentlich Eifersucht?

Das Gefühl kennt fast jeder Mensch, und doch ist sein Wesen schwer in Worte zu fassen. Es ist eine Mischung aus Gekränktheit, Verlustängsten und einem Gefühl der Minderwertigkeit, die dich meist dann ereilt, wenn du dich zum einen zu wenig geliebt fühlst und zum anderen die Person, von der du dir diese Liebe ersehnst, scheinbar oder offensichtlich jemand anderes bevorzugt. Eifersucht ist also nicht nur eine Reaktion auf das aktuelle Tun des Partners oder der Partnerin, sondern auch auf die Beziehung an sich und deine Rolle darin, das zeigen auch Studien.

Die schönsten Umschreibungen für Eifersucht liefern Schriftsteller: "Eifersucht ist Liebesneid", beschrieb es der Zeichner und Autor Wilhelm Busch. Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch meinte nüchtern: "Eifersucht ist die Angst vor dem Vergleich." Der französische Philosoph und Romanautor Honoré de Balzac merkte allerdings auch treffend an, dass eifersüchtig sein nicht nur heißt, an Partner oder Partnerin zu zweifeln, "sondern an sich selbst".

Gibt es verschiedenen Formen von Eifersucht?

Damit ist nicht gemeint, ob du rot vor Wut wirst oder gelb vor Hass. Aber es geht um unterschiedliche Gefühlsregungen, welche die Eifersucht prägen. Die Psychologie unterscheidet tatsächlich verschiedene Arten von Eifersucht, die Forschung unterscheiden 3 Formen:

Bist du reaktiv eifersüchtig, wohl die gängigste Form, bezieht sich das Gefühl auf reale Geschehnisse, also etwa einen Flirt deines Partners mit einer anderen Frau. Die misstrauisch-ängstliche Eifersucht lässt dich davon ausgehen, dass dein Partner fremdgeht, ganz egal ob du dafür Gründe hast oder nicht. Eine besitzergreifende Eifersucht bringt dich dazu, schon im Vorfeld zu verhindern, dass dein Partner mit möglichen Nebenbuhlerinnen in Kontakt tritt.

Warum bin ich eifersüchtig?

Ob und wie sehr du eifersüchtig bist, liegt in verschiedenen Ursachen begründet. Zum einen ist es eine Frage der Persönlichkeit und der Prägung durch vorangegangene Beziehungen und Enttäuschungen, oft auch durch die Kindheit.

Dann ist deine Eifersucht natürlich abhängig von der Beziehung, die du führst, und vom Umgang der Partner miteinander. In einer glücklichen, ausgeglichenen Beziehung, in der offen und ehrlich kommuniziert wird und die Wünsche und Ängste des jeweils anderen respektiert und beachtet werden, ist Eifersucht tendenziell weniger ein Problem als in einer konfliktreichen, unehrlichen Beziehung.

Übrigens unterscheidet sich die Eifersucht von Männern und Frauen, und zwar in ihren Gründen: Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Männer mehr aufgrund sexuellen Fremdgehens der Partnerin (oder der Angst davor) eifersüchtig sind, während Frauen eher auf gefühlsmäßige Untreue mit Eifersucht reagieren.

Machen Soziale Medien eifersüchtig?

Sie machen es zumindest nicht besser. Mehrere Studien haben gezeigt, dass insbesondere Soziale Medien das Gefühl der Eifersucht befeuern. Klar, wenn du siehst, dass er ständig Bikini-Fotos der Nachbarin bei Facebook oder Instagram liket, kann das rasend machen. Forscher zeigten auch, dass wer viel oder gar exzessiv Zeit bei Facebook verbringt, eher zu Eifersucht neigt.

Was ist die beste Reaktion auf Eifersucht?

Das kommt auf die Situation und die Personen-Konstellation an. Einige Beispiele nennen wir dir unten. Allgemein ist jedoch wichtig, dass ihr offen und ehrlich miteinander kommuniziert und dass du deine Ängste und deinen Ärger nicht in dich hineinfrisst.

Ebenso wichtig ist aber, dass du die Lage zunächst für dich möglichst nüchtern bewertest, um nicht Gefahr zu laufen, komplett überzureagieren. Manchmal bekommst du einfach etwas in den falschen Hals oder bewertest etwas Harmloses über. Da ist es besser, den Gefühlsknoten erstmal aufzudröseln oder zum Platzen zu bringen, zum Beispiel, indem du dich beim Sport auspowerst.

Was sind häufige Gründe für Eifersucht?

Im einzelnen kann es sehr verschiedene Gründe für Eifersucht geben. Die Forschung hat Belege gefunden, dass verschiedene Faktoren Eifersucht begünstigen, zum Beispiel: geringes Selbstwertgefühl, generelle Ängstlichkeit, Unsicherheit, hohe Abhängigkeit vom Partner und ein Gefühl von Unzulänglichkeit gegenüber dem Partner.

Oft wird aber Eifersucht auch einfach durch die Umstände gefördert. Einige der Ursachen und Situationen, die am häufigsten zu Eifersucht führen, haben wir hier zusammengestellt und versuchen, dir entsprechende Lösungswege aufzuzeigen.

1. Du bist per se ein eher misstrauischer Mensch

Jeder Mensch bringt wie erwähnt in Beziehungen eigene Prägungen und Erfahrungen mit. Es sind nicht alle so easy und vertrauensvoll, wie sie es sich vielleicht von sich selbst wünschen. Viele sind unsicher und haben nicht so viel Selbstvertrauen. Das ist aber absolut legitim. Wichtig ist, dass du über den Grad deiner Eifersucht offen sprichst und sie nicht leugnest oder herunterspielst, bis du nicht mehr kannst und dann explodierst.

Was zu tun ist: Sag ihm, was dich stört oder stören könnte, ohne dass es bedrohlich klingt. Erzähle von deinen Vorerfahrungen und Verletzungen, damit er nicht ahnungslos in eine Situation hineinstolpert, die dich verletzt und die hätte vermieden werden können. Versuche stets in dem Maße vertrauensvoll und tolerant zu sein, wie du es auch von ihm erwartest.

Hängt er aber ständig mit anderen Frauen herum oder spricht sie gar an, solltest du etwas sagen, wenn es dich stört. "Es ist normal, dass du eifersüchtig wirst, wenn dein Freund sich mit anderen Frauen beschäftigt", sagt die US-Beziehungsexpertin Dawn Michael.

Bleibe dabei aber auch selbstkritisch. Wenn du dich bereits bedroht fühlst, weil er sich mit einer Kollegin ein Büro teilt oder neben fremden Frauen im Bus Platz nimmt, gehen dein Misstrauen und deine Eifersucht zu weit. Wenn deine Eifersucht sich an kleinsten Kleinigkeiten aufhängt und du geradezu nach Anlässen dafür suchst, könnten die Ursachen viel tiefer liegen als in deiner Beziehung. Dem solltest du auf den Grund gehen. Vorsicht aber mit dem Begriff "krankhafte Eifersucht": Da geht es um ein sehr extremes Phänomen, und die überzogene Eifersucht ist auch weniger selbst krankhaft als ein Symptom anderer Probleme.

2. Er ist ein so genannter "Womanizer"

Du hast einen Mann erwischt, den viele Frauen attraktiv finden? Das ist eine ambivalente Sache. Die Freude darüber, so ein "Prachtexemplar" ergattert zu haben, weicht schnell der Ernüchterung und Genervtheit darüber, wie andere Frauen sich ihm nähern.

Und deine Genervtheit kann wachsen, wenn er diese Annäherungsversuche nicht mit aller Bestimmtheit von sich weist. Ein Bussi hier, eine Umarmung da – das kann dir bald zu viel werden. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, dass es weitergeht, sobald du nicht dabei bist. "Es hat etwas mit gegenseitigem Respekt zu tun, wenn man in einer Beziehung sicherstellt, dass man nur die Dinge tut, die der jeweils andere auch wissen darf, ohne verletzt zu sein", so Dawn Michael. Wird es vielleicht Zeit für eine Beziehungspause? Die wichtigsten Regeln dafür findest du hier.

Was zu tun ist: Zunächst einmal gilt die Unschuldsvermutung. Aber du solltest ihn wissen lassen, dass du dieses Herumscharwenzeln durchaus als verletzend empfindest, auch wenn du ihm zunächst gar keine unlautere Absicht unterstellst. Außerdem kann es helfen, bei besonders hartnäckigen Scharwenzlerinnen mal ein Zeichen zu setzen, sich in deren Gegenwart ganz eng an ihn zu schmiegen und mit süßem Lächeln zu schwärmen, wie überaus glücklich ihr beide miteinander sind, und dann mit einem tiefen Blick in seine Augen hinzuzufügen: "In jeder Hinsicht, nicht wahr, Liebster?" Dann sollten alle wissen, wo der Hammer hängt.

3. Seine Ex ist heute seine beste Freundin

Auch wenn viele Menschen mit ihren Ex-Partnern freundschaftliche Beziehungen pflegen, kann sich das seltsam anfühlen, vor allem wenn du selbst eher für klare Schlussstriche bist. Wenn die Frau, mit der er sehr viel Zeit verbringt, mal mehr für ihn war, ist Eifersucht vorprogrammiert.

Was zu tun ist: Erinner dich daran, dass er jetzt aus gutem Grund mit dir zusammen ist. Erinnere auch ihn daran. Lasse dir von ihm genau erklären, warum er mit ihr befreundet sein will und was er für sie empfindet. Ist das alles plausibel und unverdächtig, habe erstmal Vertrauen. Das gilt übrigens auch bei einer anderen "besten Freundin", die er dir vorstellt.

Höre aber auch auf dein Bauchgefühl, wenn du die beiden zusammen erlebst. "Fühlst du dich in der Gegenwart der beiden unwohl, kann das mitunter ein Zeichen dafür sein, dass es sich hierbei um mehr handelt als bloß Freundschaft", warnt Michael. "Wenn allerdings das Einzige, was deine Eifersucht anheizt, das Wissen über die Vergangenheit der beiden ist, solltest du erst einmal Ruhe bewahren", so Expertin Michael. "Je mehr Zeit du mit ihm und ihr verbringst, desto besser kannst du dich davon überzeugen, dass keine romantischen Gefühle im Spiel sind." Sind da doch welche, und sei es nur bei ihr, mache ihm ganz klar, dass diese Treffen nicht mehr gehen. Motto: du oder sie.

4. Er flirtet mit anderen Frauen

Jetzt hast du ihn doch erwischt! Du hast ihn im innigen Geflüster mit einer anderen Frau gesehen. In einem Café. Sie fassen einander nicht unanständig an, das Ganze ist scheinbar noch unverfänglich, aber sie hat ständig die Hand auf seiner oder auf seinem Arm. Und du siehst ihre Blicke, und die sind eindeutig.

Was zu tun ist: Wenn die Situation unmissverständlich ist, ist Konfrontation die beste Wahl. Vielleicht nicht unbedingt vor der anderen Frau, aber sehr bald. Rufe ihn direkt auf dem Handy an und sag ihm, das du ihn sprechen musst. Sofort. Wenn du hier nicht gleich das offene Gespräch suchst, machst du dich unnötig verrückt und schadest dir nur selbst.

Kann er die Sache nicht plausibel erklären und verstrickt sich in Lügen, weißt du, woran du bist. Dann liegt es an dir, ob es sich lohnt für die Beziehung zu kämpfen oder ob der Vertrauensbruch zu groß ist, um weiterzumachen. Letztlich kannst nur du entscheiden, wie viel Flirt mit anderen für dich okay ist und wo du die Grenze ziehst. Aber: Wenn er noch versucht, dich anzulügen, obwohl er schon die Zunge halb im Ohr der anderen hatte, ist das ein klarer Hinweis, dass deine Eifersucht begründet ist. Und er ein Hallodri. Ist er überhaupt der Richtige für dich? So erkennst du es.

5. Er ist schon früher fremdgegangen

Wenn er schon einmal oder sogar mehrfach untreu war, dir oder einer Vorgängerin, ist natürlich Vorsicht geboten. Da wiegt vieles schwerer, auch eine vermeintlich harmlose Situation, die deine Eifersucht sonst vielleicht nicht wecken würde. Das macht es nicht leichter.

Was zu tun ist: Wenn er in früheren Beziehungen untreu war, lasse dir genau erklären, warum. Überlegt gemeinsam, wie das in eurer Beziehung nicht passieren kann. Stelle in Bezug auf Treue und Ehrlichkeit klare Regeln auf, die für beide gelten und an die sich beide halten. Mache unmissverständlich klar, dass eine Missachtung dieser Regeln für dich nicht akzeptabel ist.

Wenn du selbst die Betrogene warst, ihm aber vergeben und eine zweite Chance eingeräumt hast, solltest du natürlich möglichst die Vergangenheit ruhen lassen. Auch hier helfen eine Aussprache und klare Regeln. Wenn du aber merkst, dass der Vertrauensbruch dich so sehr quält und sich jedes Mal ein ungutes Gefühl in der Magengegend breitmacht, wenn er am Abend später aus dem Büro kommt, musst du handeln. Check: Vergeudest du deine Zeit mit dem Falschen?

Immer und immer wieder den Betrug anzusprechen, zu diskutieren und zu streiten kann beide Partner auf Dauer mürbe machen. Eine gemeinsame Paartherapie kann eine Möglichkeit sein, mit der Problematik umzugehen. Denn so unschön es auch sein mag, zugeben zu müssen, dass die Eifersucht dich plagt – mache dir klar, dass diese Gedanken nach einem so herben Vertrauensbruch absolut menschlich sind.

6. Er macht dich mit Absicht eifersüchtig

Er wartet, bis du guckst, dann flüstert er einer Frau etwas ins Ohr. Er macht Herzchen unter die Insta-Fotos deiner Freundinnen. Und so weiter. Klar gibt es in der Liebe kleine, blöde Spielchen. Die meisten Menschen haben schon einmal mit jemand anders geflirtet, um eine*n Partner*in eifersüchtig zu machen. Das kann mal passieren. Aber wenn er dauernd in dieser Weise mit dir spielt, es geradezu darauf anlegt, dich auf die Palme zu bringen, ist das kein Spaß mehr. Das zeigt auch, dass er selbst nicht mit sich und/oder der Beziehung im Reinen ist.

Was zu tun ist: Sage ihm ultimativ, dass er damit aufhören soll. Und meine es so. Wenn er mit dem Mist noch einmal anfängt, ist das der totale Vertrauensbruch. Egal, was er meint, damit bei dir herauskitzeln zu wollen oder welchen Kick ihm das verschafft: So ein Verhalten ist kindisch und gemein. Wer eifersüchtig ist, ob nun mit gutem Grund oder nicht, leidet und ist verletzt. Wenn er das absichtlich provoziert, ist er ein Mistkerl, egal wie süß er sonst ist. Lässt er es nicht bleiben, kann er gehen.

Über Eifersucht, ob nun letztlich begründet oder unbegründet, musst du mit deinem Partner reden. Nur wenn alle Gefühle und Gedanken offenliegen und beide darauf Rücksicht nehmen, kann echtes Vertrauen entstehen.