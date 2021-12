Beziehung retten So fühlt ihr euch endlich wieder wie frisch verliebt

Große Gefühle fühlen sich oft nach ewiger Liebe an, haben aber ein Haltbarkeitsdatum. Das heißt nicht, dass diese Gefühle danach verschwinden, sie fühlen sich einfach nicht mehr so groß an. Sie stehen zunehmend in Konkurrenz zu Alltagsstress und allen möglichen Formen der Ablenkung. Auch wenn die Liebe noch da ist, ist das Gefühl der Verliebtheit oft schnell verflogen. Darum heißt es ja auch "Schmetterlinge im Bauch" und nicht "Marmordenkmäler". Das heißt aber nicht, dass die Flattergefühle sich nicht wieder einfangen ließen.

Denn eines kann als sicher gelten: Echte Liebe rostet nicht. Mit unseren Tipps schafft ihr beide es trotz Gewohnheit, Alltag und Routine das kribbelnde Glücksgefühl in eurer Beziehung aufzufrischen und neu zu erleben.

Wie kann ich meine Beziehung retten?

Wenn ihr gerade eine tiefe Krise durchlauft, solltet ihr in intensiven Gesprächen und durch ehrliche Selbstbefragung klären, wo genau das Problem liegt. Oft hilft eine Paartherapie mehr als viele glauben, eine Beziehung zu retten, wie auch Studien zeigen.

Ist das Problem eher die eingefahrene Routine, der immer gleiche, unromantische Trott, der eurer Liebe zu schaffen macht, könnt ihr durch einfache Maßnahmen und Unternehmungen versuchen, den Staub abzuklopfen und die eingerostete Maschine wieder ans Laufen zu bekommen. (Oder habt ihr eine Fernbeziehung? So hält eure Liebe auf Distanz.)

Wie du deine Beziehung spielerisch belebst: 3 Spiele-Tipps

Manchmal ist es gar kein großer, unkittbarer Riss, der durch eine Beziehung geht, sondern nur ein leichter Knacks. Oft ist es einfach der Mangel an Austausch und das Fehlen von Gelegenheiten, sich einmal auszusprechen oder überhaupt miteinander zu reden.

Da können eigens entwickelte Paar-Spiele sehr nützlich sein, um Brücken zu bauen und das Schweigen zu brechen. Studien zeigen, dass gemeinsames Spielen per se gut für die Beziehung ist. Wenn du das Gefühl hast, bei euch ist nicht mächtig Stunk, aber es könnte besser laufen, versuche es doch mal mit diesen Spielen, zum Beispiel als Extra-Weihnachtsgeschenk:

Sag mal für Paare (hier bestellen: Sag mal für Paare) Mit mehr oder weniger tiefgründigen Fragen, die ihr euch gegenseitig stellt, lernt ihr euch besser kennen und arbeitet spielerisch an eurer Beziehung.

Talk Flirt Dare (hier bestellen: Talk Flirt Dare) ist so eine Art "Wahrheit oder Pflicht" für Paare (übersetzt heißt der Titel "Reden, flirten, wagen"). Mit provokanten Fragen oder auch kleinen Challenges testet ihr euch gegenseitig aus und kommt ins Gespräch (manchmal auch zu mehr).

Stadt, Land, Das liebe ich an dir (hier bestellen: Stadt, Land, Das liebe ich an dir) trägt den Clou schon im Titel: Nach dem Muster des bekannten Ratespiels "Stadt, Land, Fluss" Notiert ihr in über 20 Kategorien Begriffe, mit denen ihr euch gegenseitig beschreibt und euch so natürlich kleine Botschaften sendet, die das Paar-Feeling fördern.

Woran merke ich, dass meine Beziehung wirklich in Gefahr ist?

Du merkst natürlich ganz schnell, dass etwas nicht stimmt, wenn du ihn immer wieder in Begleitung dieser halbnackten jungen Dame siehst, von der er versichert, sie sei nur sein "Life-Coach" oder seine "Karma-Beraterin". Oder daran, dass ihr euch eigentlich nur noch anschreit. Oder wenn er die oben vorgeschlagenen Spiele wortlos in die Ecke pfeffert.

Spaß beiseite: Ein deutliches Warnsignal ist es, wenn ihr beide nur noch nebeneinander her lebt oder gar aneinander vorbei. Wenn das letzte im positiven Sinne intensive Gespräch schon ein halbes Jahr her ist. Wenn du dich auf nichts mehr freust, was ihr miteinander unternehmt. Wenn es an Schönem in eurer Beziehung eigentlich nur noch Erinnerungen gibt und alles im Alltag miteinander so eintönig ist, dass du die Tage nicht mehr voneinander unterscheiden kannst.

Was kann ich selbst tun, um meine Beziehung zu retten?

Solange die Liebe bei beiden noch vorhanden ist, also quasi die Glut noch glimmt, gibt es viele Möglichkeiten, wie du daraus wieder eine Flamme entfachen kannst. Du musst es nur versuchen. Diese Tipps können helfen:

1. Entspanne dich!

Oft haben ungute Stimmung und schlechte Vibes in der Liebe gar nichts mit der Beziehung zu tun, sondern mit dem stressigen Alltag. Der verstellt den Blick aufs Schöne und übertüncht alles mit seinem zähen Grau. Also heißt es: Ommm, komm mal runter, entzerre dein Leben. Weniger Stress, das tut nicht nur deiner Gesundheit gut, sondern auch der Liebe.

Eine Studie der University of Texas zeigt nämlich, dass alltäglicher Stress, der außerhalb der Zweierbeziehung entsteht, die Partnerschaft sehr belasten kann. Denn dieser Druck löst auch mehr Konflikte in der Liebe aus, weil man gereizter reagiert als nötig, und weil sich gestresste Partner aus Zeitmangel weniger um gemeinsame Belange kümmern können. Dazu bleibt kaum Zeit für Zärtlichkeit. Das darf nicht sein! Also: Ommm… Hier sind 7 Tipps gegen Stress.

2. Seid mal wieder gut zueinander!

Ganz wichtig, jetzt und immer: Miteinander reden, Gefühle teilen. Und nicht nur: "War'n Misttag." "Ja, meiner auch." Setzt euch an einem ruhigen Abend zusammen, und dann nennen beide ein paar Dinge, die sie am jeweils anderen lieben. Liebesgeflüster (oder in Fachsprache auch Affirmation), also bestätigende Worte, klingen nicht nur gut. Ihr sagt sie einander, um eigene Werte zu bestärken. So stärkt ihr eure Partnerschaft und belebt damit die Beziehung.

3. Macht mal etwas anderes!

Früher habt ihr euch verabredet, um besondere Dinge miteinander zu unternehmen. Wenn sich jetzt nicht mehr alles so besonders anfühlt, ist es darum höchste Zeit, mal wieder etwas Tolles zusammen zu unternehmen, denn auch die Liebe ist ein Experiment.

Zum Beispiel: ein spontaner Ausflug in die Berge oder ans Meer, Segeln, Saunieren, Schlittschuhlaufen oder einfach Spazieren gehen. Oder ihr frühstückt in dem neuen In-Café oder esst in diesem neuen mongolischen Restaurant, das ganz anders ist als Ihre Lieblingspizzeria. Mehr Tipps gegen Langweile in der Beziehung.

4. Habt mal spontan Sex!

Ja, das klingt jetzt nach so einem Männertipp: Mal ordentlich losvögeln, dann fluppt es auch wieder mit der Liebe. Stimmt so natürlich nicht. Aber wenn du mal ehrlich bist, ist das letzte Mal tatsächlich schon recht lange her. Obwohl es eigentlich immer ganz gut ist, wenn es denn mal dazu kommt. Aber eigentlich findet ihr beide nie so richtig zueinander.

Klar, er will ständig, und du ja eigentlich auch öfter als es dann letztlich passiert. Aber irgendwie klappt es nie, es fehlt die Selbstverständlichkeit, die der Sex früher hatte. Und die kommt erst zurück, wenn ihr es auch mal miteinander tut, ohne dass wer Kerzen anzündet oder sich hübsch macht. Also, wenn er da auf dem Sofa sitzt und ins Leere starrt, setz dich einfach mal auf seinen Schoß und küss ihn. Wird schon nichts Schlimmes passieren.

5. Unternimm öfter etwas alleine!

Wenn du dir die eigene Hand ganz dicht vor die Augen hältst, verschwimmt der Blick, es wird schwer, Details zu erkennen. Erst wenn du die Hand weiter weghältst, wird der Blick klarer. Genauso braucht auch jede Beziehung Distanz. Das sorgt für Ruhe und Klarheit. "Es ist Gift für die Spannung in der Beziehung, wenn man ständig zusammenhängt", sagt die Hamburger Psychotherapeutin Julia Peirano, die auch Liebescoaching anbietet.

Überleg nur: Was habt ihr euch denn noch zu erzählen, wenn ihr euch fast rund um die Uhr seht? Deshalb: Pflege deine Hobbys, verreise auch mal mit deinen Freundinnen, hege deinen eigenen Kosmos. Gewähre auch ihm die gleichen Freiräume (nein, nicht in Bezug auf deine Freundinnen!). Ihr wollt ja nicht ständig nur umeinander kreisen, sondern die Anziehungskraft zwischen den zwei wichtigsten Planeten in eurem Sonnensystem erhöhen.

6. Mache den Zufriedenheits-Test!

Du willst erst einmal wissen, wo du mit deiner Beziehung überhaupt stehst? Da hilft ein Angebot der Universität Göttingen: Auf www.theratalk.de könnt ihr die Zufriedenheit, Kommunikation und Balance in der Beziehung mit wissenschaftlich erprobten Partnerschaftstests kostenlos überprüfen. Ihr könnt euch auch mit anderen Paaren vergleichen. Wahrscheinlich steht ihr sogar ziemlich gut da und habt nur einen kleinen Liebes-Hänger.

Kommt dir insbesondere euer Sex zu eingeschlafen vor, hilft das so genannte Ressourcen-Aktivierungs-System von Theratalk: Mit diesem Modul können beide Partner gegen eine Gebühr angeben, was ihnen persönlich an Intimität fehlt, was sie sich wünschen. Das Programm gleicht die Aussagen anonym ab – und jeder bekommt ein Feedback mit vielen Anregungen, die den Sex wieder spannend machen.

7. Führt öfter 2+2-Gespräche!

Soll heißen: Trefft euch öfter mit je einem anderen Paar. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Paare sich gegenseitig stärken, das zeigte der Psychologe Richard Slatcher von der Wayne University in Michigan in einer Studie. Paare, die mit einem anderen Paar über persönliche, emotionale Themen sprachen, wie man es unter guten Freunden tut, fühlten sich dem eigenen Partner anschließend näher – der alte Funke flog über. "Gemeinsame Freunde tun Paaren gut", sagt Richard Slater. "Wahrscheinlich sind Double-Dates ein einfacher Weg, die früheren Gefühle der Spannung zwischen den Partnern zu reaktivieren."

8. Schafft euch eine gemeinsame Vision!

Gemeinsame Ziele schmieden zusammen. Nehmt euch fürs nächste Jahr etwas Großes vor – als Paar. Egal, ob ihr zusammenzieht, einen großen Urlaub plant, entweder exotisch weit weg fahrt oder eine sportliche Herausforderung sucht wie eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad. Es kann auch die Gartengestaltung sein oder ein gemeinsamer 10-km-Lauf.

Dein Trainingsplan Trainingsplan 10 Kilometer am Stück laufen in 8 Wochen Trainingsplan

3-4 Laufeinheiten pro Woche

8 Seiten Laufübungen

PDF auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan 10 Kilometer am Stück laufen in 8 Wochen Trainingsplan

8 Seiten Laufübungen

3-4 Laufeinheiten pro Woche

PDF auf allen Geräten abrufbar 10 Kilometer sind eine echte Hausnummer. Diese Distanz scheidet die gelegentliche Läuferin von der ambitionierten. Doch keine Angst! Als Sportlerin bist du grundsätzlich für dieses Ziel gerüstet. Mit diesem 8-wöchigen Trainingsplan kannst du es schaffen, die volle Distanz an einem Stück zu meistern. Voraussetzung für die Challenge ist, dass du regelmäßig Sport machst und in letzter Zeit keine gesundheitlichen Probleme hattest – ansonsten wäre es gut, vorher einen Gesundheitscheck zu machen. Außer Laufschuhen und -kleidung brauchst du kein Equipment, kannst also sofort loslegen! Ein 10-Kilometer-Lauf ist bereits eine ernstzunehmende sportliche Herausforderung, für die du viel Willensstärke und Training brauchst. Mit unserem Plan bist du dafür bestens gerüstet! mehr Infos nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Wichtig: Das Projekt sollte euch beiden gleichermaßen am Herzen liegen – nur dann stärkt die Verwirklichung die Partnerschaft!

9. Verliebe dich neu – in seine guten Seiten

Irgendwie nervt der Kerl auch manchmal. Kann das sein? Ja, das ist ganz normal, wenn ihr eine Weile zusammen seid. Niemand ist schließlich perfekt. Du vielleicht? Jetzt mal ehrlich…

Also: "Konzentriere dich jetzt auf seine guten Seiten, wenn du an ihn denkst", sagt Ian Kerner, Sexualtherapeut und Partnerschaftscoach aus den USA, Autor der Bücher "Mehr Lust für ihn" und "Mehr Lust für sie" aus dem Goldmann Verlag (um 9 Euro).

Bei welchem seiner Gesichtsausdrücke wirst du schwach? Warum bist du mit ihm zusammen und nicht mit dem Freund deiner besten Freundin? Was kann er besser als andere Männer? Er ist doch klasse. Und das öfter mal zu denken, fühlt sich einfach gut an. Vielleicht sagst du ihm das auch mal. Andere Wege, "Ich liebe Dich" zu sagen

Wenn die Liebe nicht mehr ganz so prickelt wie am Anfang, ist das noch lange kein Grund. die Beziehung gleich aufzugeben. Auch wenn Liebe natürlich keine Arbeit sein soll, helfen euch unsere 9 Tipps, einander wieder näher zu kommen und das Feuer der Liebe neu zu entfachen.