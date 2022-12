Beziehungsprobleme Damit die Liebe lange hält: Vermeide diese 6 Fehler

Die Liebe ist ein Drahtseilakt, eine tägliche Wanderung auf einem Grat zwischen Romantik-Rausch und Alltags-Ärger. Natürlich solltest du dich in einer vertrauten Beziehung nicht verstellen oder verbiegen, und dennoch kann in der Liebe nicht jede*r einfach tun und sagen was er oder sie will. Solche Entgleisungen führen gern zu Brüchen und Verletzungen, weil die falschen Gefühle mit dir oder deinem Liebsten durchgehen. Oder alte Gewohnheiten.

Wenn ihr zu wenig acht gebt und euch zu sehr gehen lasst oder falschen Instinkten nachgebt, wird das letztlich der Beziehung schaden. Wir analysieren für dich die häufigsten Beziehungsprobleme und sagen dir, wie du sie vermeidest.

Was sind die häufigsten Beziehungsprobleme?

Letztlich sind Probleme in einer Beziehung natürlich individuell, und das gleich doppelt und dreifach, weil ja jeweils die beiden Persönlichkeiten und ihr Zusammenspiel dafür verantwortlich sind, wie es in der Liebe läuft.

Am Ende gibt es aber doch Überschneidungen und Parallelen bei vielen Paare, die Stellen, an denen es hakt sind oft vergleichbar. Hier sind 6 Punkte, an denen du besonders aufpassen musst – und deinem Partner frühzeitig Bescheid stoßen solltest, wenn er sich so verhält.

1. Gehe nicht in Konkurrenz

Das Problem: Ihr befindet euch dauernd in irgendeiner Form von Wettkampf miteinander. Du verdienst vielleicht mehr Kohle als er, er hat in Sachen Allgemeinbildung die Nase vorn und wird nicht müde, das zu betonen. Das wiederum lässt du ungern auf dir sitzen. So geht es hin und her.

Die Erklärung: Dass eine Frau mehr verdient, rührt bei vielen Männern noch an ein prähistorisches Ehrgefühl, das sitzt denen einfach irgendwo quer. Studien zeigen, wie sie darunter leiden, und damit oft auch die Beziehung. Umgekehrt bringen dich seine Macho-Sprüche über männliche Überlegenheit regelmäßig auf die Palme.

Die Lösung: Diese tief sitzenden Reflexe müsst ihr euch gegenseitig stur abtrainieren. Immer wieder thematisieren, durchkauen, abschaffen. Menschen, die in einer gesunden Beziehung leben, halten zusammen und unterstützen einander bei der Erreichung ihrer Ziele. Heißt konkret: Eine Beziehung ist kein Wettbewerb. Vielmehr sollten beide ihre individuellen Stärken einbringen, ohne wen übertrumpfen zu wollen. Wenn ihr unbedingt gegeneinander antreten wollt, dann probiert doch mal ein Spiel für Paare wie diese hier (auch ideal als Geschenk):

Sag mal für Paare Hier lernt ihr euch mit Hilfe von mehr oder weniger tiefgründigen Fragen gegenseitig besser kennen und arbeitet spielerisch an eurer Beziehung.

Stadt, Land, Das liebe ich an dir trägt den Clou schon im Titel: Nach dem Muster des bekannten Familienspiels "Stadt, Land, Fluss" schreibt ihr in über 20 Kategorien Begriffe auf, mit denen ihr euch gegenseitig einordnet und kleine Botschaften sendet, die das Paar-Feeling fördern.

Talk Flirt Dare ist so eine Art "Wahrheit oder Pflicht" für Paare (übersetzt heißt der Titel "Reden, flirten, wagen"). Mit provokanten Fragen und kleinen Challenges fordert ihr euch gegenseitig heraus (manchmal auch zu mehr).

2. Krame nicht immer alte Macken heraus

Das Problem: Du bist genervt, dass er in seinem Job auf keinen grünen Zweig kommt, obwohl ihm schon mehrmals bessere angeboten wurden. Obwohl du weißt, dass er einfach nicht der Karrieretyp ist, schmierst du ihm das in Diskussionen über die Hausarbeit aufs Brot, nach dem Motto: "Du bist hier nicht bei der Arbeit, also streng dich gefälligst an!" Er wiederum hat kein Verständnis für dein Bedürfnis, Lebensmittel nicht im Discounter einzukaufen, und triezt dich damit, wenn es mal zu Konflikten über Geld kommt.

Die Erklärung: In der Realität vieler Beziehungen geht es manchmal hitzig zu. Da werden insbesondere in Konfliktsituationen die Defizite und Allüren des anderen herausgekramt, auch wenn sie nichts mit dem eigentlichen Streitthema zu tun haben, einfach um dem Partner eins auszuwischen und ihm das Gefühl zu geben, unzulänglich zu sein. Das ist menschlich, aber wenig zielführend.

Die Lösung: Reiß dich zusammen und bitte ihn, das gleiche zu tun. Wenn es etwas gibt, was dich an ihm oder ihn an dir nachhaltig stört, thematisiert das in einer ruhigen nicht vorbelasteten Situation und klärt es ein für allemal. Dann verbieten sich beide jeweils selbst diese Tiefschläge und vereinbaren ein Safeword, für den Fall, dass eine*r im Streit doch wieder davon anfängt. Und wenn das nicht klappt, bist du vielleicht doch mit dem Falschen zusammen.

3. Vergleiche nie mit Ex-Partnern

Das Problem: Wer eine neue Beziehung eingeht, vergisst die vorherige nicht einfach und vergleicht den aktuellen Partner häufig mit dem oder der Ex. Und obwohl du genau weißt, dass das keine gute Idee ist und du dich vielleicht sogar insgeheim für Gedanken schämst wie "XY sah in Badehosen irgendwie sportlicher aus" – diese Gedanken sind einfach da.

Die Erklärung: Es gibt keine perfekten Partner. Spätestens wenn der rosa Schleier der ersten Verliebtheit gefallen ist, werden dir an deinem neuen Partner Eigenschaften auffallen, die der vorherige nicht hatte. Und natürlich ist es das einfachste, sich die Macken des neuen wegzuwünschen und sich danach zu sehnen, dass er an der Stelle, nur an dieser Stelle, etwas mehr wäre wie der vorherige.

Die Lösung: Lasse die Vergangenheit ruhen, werde erwachsen. Das Leben ist kein Lego-Kasten, wo du dir deine Männeken selbst zusammenbauen kannst. Wenn du dir immer wieder die Frage stellst, ob der Ex in dieser oder jener Situation besser, netter, verständnisvoller oder wie auch immer reagiert hätte, macht das die Beziehung auf Dauer kaputt. Das gilt auch für den Fall, dass er erwähnt, dass seine Ex so viel experimentierfreudiger im Bett war: Wasche ihm einmal kräftig den Kopf, damit er da endlich Ruhe gibt.

Wenn du Kritikpunkte in deiner aktuellen Partnerschaft siehst, thematisiere diese losgelöst von deinem Ex. Vergiss nicht: Dein Ex ist aller Wahrscheinlichkeit nach deshalb dein Ex, weil er aus ganz bestimmten Gründen nicht zu dir und deinen Vorstellungen passte.

4. Überflute ihn nicht mit Aufmerksamkeit

Das Problem: Ihr beballert euch gegenseitig mit Updates aus eurem Leben, in Echtzeit. Eine WhatsApp aus der Bahn ist schnell geschrieben, ein Foto aus dem Büro schnell versendet. Erstens: Ähm, das kann auch nerven. Und zweitens: Wenn eine*r dann mal eine Stunde nichts von sich hören oder sehen lässt, führt das zu Kränkungen und Reibereien.

Die Erklärung: Wir leben in Zeiten des Chat-Geballers und der gnadenlosen Selbstveröffentlichung. Im Zeitalter von WhatsApp, Instagram, TikTok & Co. üben die vielen technischen Möglichkeiten geradezu physischen Druck aus, sie zu nutzen. Andere Menschen in deiner Umgebung und in den Sozialen Medien setzen durch ihr Verhalten Standards, die oft nicht hinterfragt werden, obwohl sie völlig irrsinnig sind. Da entgleitet vielen schonmal die digitale Selbstdisziplin. Studien zeigen, dass Liebesbeziehungen unter massiver Social-Media-Nutzung leiden.

Die Lösung: Runterkommen. Ihr müsst euch ja nicht gleich ein Schweigegelübde auferlegen. Verschiebt das Kommunizieren einfach auf den Moment des Wiedersehens. Wenn ihr tagsüber wenig Kontakt habt, werdet ihr euch erst recht freuen, euch abends zu sehen und euch alles über den Tag erzählen zu können. Wenn du deinen Partner auch tagsüber wissen lassen willst, dass du an ihn denkst, dann schreibe ihm durchdachte Liebesbotschaften, die tatsächlich von Herzen kommen, statt aus Gewohnheit den obligatorischen Kuss-Smiley zu versenden. (Etwas andere Regeln gelten natürlich in einer Fernbeziehung.)

Dein Trainingsplan Trainingsplan Schneller fit mit Seilspringen in 8 Wochen Trainingsplan

Nur Springseil nötig

8 Übungen in Bild und Video

Inklusive Technik-Tipps

15 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Schneller fit mit Seilspringen in 8 Wochen Trainingsplan

Nur Springseil nötig

8 Übungen in Bild und Video

Inklusive Technik-Tipps

15 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Vielleicht erinnerst du dich noch ans Springseilspringen in der Schule, bei dem es sicherlich nur um den Spaß ging. Dabei kann das Sportgerät aber auch enorm fit halten: Mit diesem 8-wöchigen Trainingsplan gelingt dir das Kardio-Training mit dem Seil und du kannst von den positiven Effekten auf deinen Körper profitieren. Selbst in niedriger Frequenz verlangen die Sprünge eine hohe Intensität – die Folge: Auf Dauer werden deine Muskeln definiert und du wirst sportlich-schlank. Konkret wirst du mit 15 gezielten Bodyweight-Übungen darauf vorbereitet, brauchst also keinerlei Equipment, abgesehen von deinem Springseil. Das Seil kannst du für dich auch als Wundermittel entdecken: Starte jetzt den Download dieses Trainingsplans und definiere deine Muskeln auf eine ungewöhnlich effektive Art! mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

5. Achte nicht so sehr auf Konventionen

Das Problem: Das typische Beziehungsverlaufs-Muster spielt in eurer Liebe eigentlich keine Rolle, aber es schwingt in vielen Gesprächen mit. Da geht es dann um die Frage, ob "man" nach 3 Monaten schon zusammenziehen darf oder ob "man" unverheiratet Kinder kriegen soll. Und irgendwann ist "man" dann ganz schön genervt und weiß nicht wovon.

Die Erklärung: Eigentlich tragen meist Eltern diese Dinge in eine Beziehung, oder das, was ihre Erziehung in den Köpfen der Kinder (also: euch) hinterlassen hat. Vielleicht fragen seine Eltern nach Enkelkindern, und deine sagen dann: "Wollt ihr nicht erstmal heiraten?" So entsteht irgendwie Druck, irgendwelche Dinge zu tun, von denen alle irgendwie denken, sie seien irgendwo richtig und müssten irgendwann bald mal gemacht werden. Aber keiner hat euch gefragt, ob ihr das auch wollt. Also führt ihr oft Stellvertreterkriege, wo ihr beide eher die Positionen eurer Eltern verteidigt als euch selbst einzubringen.

Die Lösung: Pfeift drauf. Wer strikt an irgendwelchen Konventionen festhält, weil er oder sie der Meinung ist, das gehört sich nunmal so, läuft Gefahr ein Leben zu leben, dass nicht den eigenen Wünschen entspricht. Lasst euch, solange ihr glücklich seid, von niemandem sagen, dass ihr etwas falsch macht, dass ihr überstürzt handelt oder nicht den Regeln folgt. Ihr führt diese Beziehung, niemand sonst.

6. Habe nicht zu viele Geheimnisse

Das Problem: Manchmal möchtest du ihm etwas erzählen, das dir sehr viel Spaß gemacht hat, zum Beispiel Free-Climben oder Meditieren, und dann beißt du dir auf die Zunge, weil er es doch eigentlich doof findet, wenn du so etwas Gefährliches oder Esomäßiges tust. Und dann stellst du fest: Die Liste an Dingen, über die du nicht mit ihm reden kannst, aus besagten Gründen oder ähnlichen, die ist ganz schön lang.

Die Erklärung: Wir sind alle oft mit uns selbst allein, auch in einer Beziehung. Privatsphäre braucht jeder Mensch. Manchmal ist es ja auch viel einfacher, Dinge mit sich selbst auszumachen und den anderen damit "nicht zu belasten". Das Gleiche tut er doch auch, allein schon, wenn er mit seinen Kumpels unterwegs ist. Also ist es weder verwerflich noch verwunderlich, wenn du ihm nicht alles erzählst. Aber es macht ein Stück weit einsam in der Beziehung.

Die Lösung: Es gilt, das richtige Maß zu finden. Fakt ist, dass zu viele Geheimnisse in einer Beziehung ungewollt Distanz aufbauen, ihr Studien zufolge sogar schaden. Wenn du ständig etwas verheimlichst, um den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, wirst du ihm nie wirklich deine wahre Persönlichkeit offenbaren können. Wirkliche Nähe und Intimität wird von vornherein blockiert. Keine Frage, du musst deinem Partner nicht dein Innerstes ausschütten und jedes Detail aus der Vergangenheit beichten, um eine offene und ehrliche Partnerschaft zu führen. Mache dir aber klar, dass es eine Beziehung ungemein bereichert, wenn Loyalität und Ehrlichkeit auf beiden Seiten groß geschrieben werden. Und: Auch gemeinsame Unternehmungen fördern die Qualität der Beziehung, wie Studien zeigen.

Jede Liebe geht durch Höhen und Tiefen, keine zwei Menschen passen wirklich perfekt zueinander. Aber wenn ihr an diesen 6 Punkten achtsam seid, geht ihr massiven Beziehungsproblemen wirklich aus dem Weg. Dabei helfen unsere Tipps ganz sicher.