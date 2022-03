Knutschen Erster Kuss und mehr: Warum Küssen so super ist

Hach, knutschen! Kaum eine Berührung ist für die Liebe so wichtig wie der Kuss. Küssen ist gleichermaßen romantisch und erotisch, es ist zugleich sanfter Ausdruck von Liebe und Befriedigung eines gierigen Verlangens. Kurz: Knutschen rockt.

Umso besser, wenn dir beim Küssen nicht nur das – zwar aufregende, aber wenig abwechslungsreiche – "Mund auf, Augen zu" einfällt. Genau deswegen haben wir hier für dich die ultimativen Knutsch-Tipps gesammelt!

Warum küssen Menschen eigentlich?

Oh, da gibt es so viele gute Gründe. In erster Linie, weil es Spaß macht. Aber ursprünglich hat es sogar vermutlich einen eher ernsten Hintergrund. Gordon Gallup, Professor für Psychologie an der Universität von Albany in New York, der mehrere Studien zum Küssen durchgeführt hat, sagt: "Küssen ist evolutionär gesehen ein Weg, die Gesundheit und den hormonellen Status eines möglichen Partners zu prüfen."

Der traurige Aspekt dabei: Das bedeutet, dass bei einer positiven Bewertung das Küssen eigentlich gar nicht mehr nötig ist. "Passt es, küssen wir weniger. Es ist nicht nötig, die DNA des anderen noch weiter zu checken." Aber keine Sorge, das ist noch längst nicht das Ende vom Kuss!

Der erste Kuss: Wer macht den ersten Schritt und küsst zuerst?

In Filmen gibt es ja immer dieses "Kopf zur Seite gelegt mit geschlossenen Augen immer näher kommen, bis nur noch ein Kometenabsturz oder Blitzeinschlag das Berühren der Lippen verhindern kann“. Dieses einvernehmliche, gleichzeitige Küssen kommt auch im echten Leben öfter vor und ist die eleganteste Lösung, auf die alle hoffen. Aber trotzdem stellt sich regelmäßig die Frage: Wer küsst wen zuerst? Natürlich wünschen sich viele (nicht nur Frauen) dass sie nicht den Anfang machen müssen.

Doch dieser Mix aus letzter Schüchternheit und "übermannt werden wollen" ist in Zeiten von #MeToo nicht mehr ganz up to date. Wenn wir zurecht als Frauen von Männern erwarten, dass sie nicht mal andeutungsweise übergriffig werden, können wir nicht gleichzeitig darauf hoffen, dass sie genau das tun und uns mit dem ersten Kuss einfach überfallen. Das mag im Einzelfall okay für manche sein, aber wie erkennt man das vorher sicher? Wenn also die Situation zwischen euch nicht ganz eindeutig ist, braucht er wahrscheinlich ein kleines Signal von dir. Das kann ein leiser Satz sein, du kannst mit dem Finger sein Gesicht zu deinem drehen – oder du küsst ihn einfach selbst.

Welcher Lippenstift ist wirklich kussfest?

Nun da du fürs Küssen perfekt gerüstet bist, können wir uns den wesentlichen Fragen des Knutschens zuwenden!

Ist Küssen wichtig für die Liebe?

Oh ja! Wahrscheinlich muss man sogar sagen: Besonders für die Liebe ist das Küssen wichtig. Studien zeigen, dass das Küssen vor allem eine "Bonding"-Funktion erfüllt, also die Nähe und die Zuneigung der Partner zeigt und fördert. Durch regelmäßiges Küssen zeigt sich Studien zufolge auch die Zufriedenheit mit der Partnerschaft, es ist also auch ein Liebesglück-Indikator.

Das heißt nicht, dass ihr euch nur liebt, wenn ihr euch ständig durch die Gesichter leckt. Aber bei einem Paar, dass sich nie küsst, stimmt auch emotional oft etwas nicht.

MJTH / Shutterstock.com Das Reizvolle am Küssen ist der Mix aus sanftem Annähern und innigem Versinken.

Warum erregt mich Küssen so sehr?

Naja, zum einen, weil es wahnsinnig intim und geil ist. Zum anderen, weil es auch hochemotional aufgeladen ist: Herzklopfen, Kopfkino, Liebesrausch! Allein diese ungeheure physische Nähe macht etwas mit dir: Studien zeigen, dass allein die große Annäherung eurer Gesichter dazu führt, dass ihr mit intimen Informationen aus dem Reich der Pheromone geradezu überschüttet werdet.

Es gibt aber auch einen ganz nüchternen biochemischen Grund: In seinem Speichel ist das Sexhormon Testosteron enthalten, das deine Libido anregt. Je öfter und intensiver du küsst, desto mehr Lust spürst du und umso besser fühlt sich der Sex anschließend an. Küssen ist eben doch viel mehr als nur die kleine Schwester von Sex!

Was passiert beim Küssen im Gehirn?

Es geht ein wahres Feuerwerk los. Die Ausschüttung von Adrenalin sorgt dafür, dass dein Herz schneller schlägt. Auch deine Atemfrequenz erhöht sich, so dass mehr Sauerstoff ins Blut kommt, das treibt den gesamten Kreislauf an. Dein Hirn stößt große Mengen Glückshormone aus, auch Oxytocin, welches das Bindungsgefühl steigert, wird verstärkt ausgeschüttet. Gleichzeitig wird weniger Cortisol ausgestoßen, das Stresshormon würde jetzt nur stören.

Ach, es passiert so viel. Forscher sagen, eine ordentliche Rumknutscherei löst im Körper mehr mehr biochemische Prozesse aus als "richtiger" Sex! Auch interessant: Dadurch, dass ihr beim Knutschen Bakterien austauscht, wird euer Immunsystem gestärkt. Im Mund werden außerdem Enzyme gebildet, welche Karies stoppen. Praktisch und gesund ist Küssen also auch.

Küssen Männer aus anderen Gründen als Frauen?

Küsst nicht jeder Mensch aus seinen ganz eigenen Gründen? Okay, laut einer Studie geht es Frauen neben dem anfänglichen Partner-Check beim Küssen vor allem darum, den Beziehungsstatus zu prüfen und zu festigen. Männer hingegen wollen durch Küssen vor allem die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Sex zu haben. Tja, nun.

Andererseits: Könnte letzteres nicht auch manchmal auf dich zutreffen? Und könnte es nicht auch Männer geben, die durch Küssen Vertrauen vergrößern? Überleg mal: Mindestens 100.000 Küsse verteilt ein Mensch im Laufe seines Lebens. Ist doch irgendwie unwahrscheinlich, dass das jedes Mal aus dem selben Grund passiert.

Welche Küsse sind besonders erotisch?

Das ist natürlich in jeder Hinsicht Geschmackssache. Aber es gibt ein paar Spielarten des Küssens, die du einmal ausprobieren solltest oder, wenn du sie schon kennst, unbedingt wiederholen musst. Hier sind unsere 5 Lieblingsküsse:

1. Der Frische-Kuss

Menthol kühlt und kitzelt die Lippen, was zu einem heiß-kalten Gefühl führt. Eine besondere Wirkung hat ein Lipgloss mit Minznote, den du vorher aufträgst. Das wird der Frische-Kick-Kuss schlechthin! Vorsicht nur, wenn du später bei ihm auch weiter unten mit dem Mund aktiv werden willst: Dann solltest du besser deine Lippen mit Wasser spülen, sonst wird es unter seiner Gürtellinie empfindlich kalt statt heiß. Aber vielleicht steht er ja auch drauf?

Auch Sprudelwasser und Schaumwein haben übrigens einen prickelnden Effekt: Nimm mal einen Schluck davon in den Mund, bevor du ihn küsst. In euren Mündern lösen sich die Blasen auf und kitzeln angenehm.

2. Der Zuerst-Nur-Lippen-Kuss

Klingt langweilig? Abwarten! Violet Blue, Sex-Expertin und Autorin des „Little Black Book vom Küssen“ (Wiley-VCH-Verlag, um 10 Euro) sagt: "Spiele abwechselnd mit einer Lippe, oben oder unten". Knabbere, küsse oder sauge an seiner Unterlippe.

Währenddessen kann seine Zunge mit deiner Oberlippe spielen. Vermutlich wird er bald versuchen, deinen Mund mit seiner Zunge zu erobern. Aber stopp! Erlaube ihm das erst, wenn du bereit dazu bist und er lang genug gezappelt hat.

3. Der Süße-Früchte-Kuss

Nascht vor dem Küssen süße Früchte wie Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, zum Beispiel indem ihr euch gegenseitig füttert - so kommen die Geschmacksrezeptoren ins Spiel. Das Aroma der Beeren ist so intensiv, dass eure folgenden Küsse ebenso köstlich schmecken. Weitere spannende Geschmacksvarianten sind Vanille, Karamell, Schokolade, Zimt, Minze oder auch Kaugummi-Aroma.

4. Der Kuss mit Biss

Das könnte jetzt ein bisschen wehtun... Ernsthaft: Eine kleine Dosis Schmerz kann wie ein Weckruf für die Sinne wirken, und Machtspielchen bringen neue Spannung in die Liebe. Ein bisschen schärfer noch als die Knabber-Küsse sind Küsse mit Biss. Lege deine Hand etwas fester an seinen Nacken und ziehe seinen Kopf sanft, aber bestimmt, zu dir.

Halte Augenkontakt, mach klar, dass du der Boss bist! Treffen sich eure Lippen, werde mutiger und aggressiver, so kommt die Leidenschaft ganz wie von selbst. Knabbere Sie mit den Zähnen an seiner Unterlippe. Streichele mit den Fingern über Kopf, Nacken und Rücken, so dass er deine Fingernägel spürt.

5. Der Sex-Kuss

Okay, das ist jetzt schon mehr als Küssen und gehört definitiv nicht an öffentliche Orte. Denn der erotischste Kuss von allen funktioniert wie Sex – nur weit oberhalb der Gürtellinie. Es ist quasi Oralverkehr von Mund zu Mund. Dazu imitiert ihr alles, was sich untenrum abspielt, vom Vorspiel bis zum eigentlichen Akt.

Nähere dich also erst einmal vorsichtig an, hauche zarte Küsse. Sucht und erregt einander, bevor ihr zart "eindringt". Führt die Zungen in kleinen Kreisen umeinander und stoßt schließlich nach innen wie beim Sex. Ihr könnt sogar auch abwechselnd die Lippen um die Zunge des anderen schließen und lutschend zwischen langsamen und schnellen Bewegungen wechseln, genau so, als hättet ihr Oralsex.

Na, auch Lust aufs Küssen bekommen? Mit unseren Kuss-Tipps bist du für jede wilde Knutscherei gerüstet, aber auch für das sanfte Schmusen. Viel Spaß!