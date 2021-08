Test Mr. Right Die Antwort auf die Frage: 'Ist er der Richtige für mich?'

Du liebst deinen Partner, aber hin und wieder nagen Zweifel an dir, ob er wirklich der Richtige ist? Teste es mit Hilfe dieser 15 Fragen an dich selbst!

Eines vorweg: Ein Mann ohne Macken ist so realistisch wie ein Einhorn im Ruhrpott. Und ganz ehrlich, wer will schon einen Supermann, wo wir doch a) selbst nicht perfekt sind und b) viel lieber einen Kerl mit Ecken und Kanten an unserer Seite haben als ein braves Schoßhündchen?

Aber die Frage ist schon berechtigt: Ist der Mann, mit dem du gerade dein Leben teilst – oder mit dem du das eventuell gerade planst – auch wirklich 'der Eine‘? Stelle dich in aller Ruhe einmal unseren 15 Fragen, um anschließend klarer zu sehen.

Muss "der richtige" Mann auch perfekt sein?

Sagen wir es so: Er sollte perfekt für dich sein. Das kann aber bedeuten, dass ihm bestimmte Merkmale des idealen Mannes fehlen, dass es sich dabei aber um Dinge handelt, die dir selbst nicht so wichtig sind. Dass er dabei ein anständiger Typ ist, ehrlich und umgänglich, ist ja wohl selbstverständlich.

Übrigens: Evolutionsforscher haben in einer Studie herausgefunden, dass es rein evolutionsbiologisch eine bessere Strategie ist, es mit "Mr. Okay" zu versuchen, statt immer weiter (womöglich vergebens) auf "Mr. Perfect" zu warten. Also, wenn du auf eine Familiengründung aus bist, gilt: Sei wählerisch, aber auch nicht zu streng!

Wie merke ich, dass er der Richtige ist? Test

Ein rundum gutes Gefühl, wenn ihr zusammen seid, ist schonmal ein sehr guter Anfang. Wenn es nichts gibt, was du ausblenden oder zähneknirschend akzeptieren musst, ist das auch prima.

Wenn Menschen, denen du vertraust, ihn ebenfalls schätzen, kann es kaum besser werden. Aber wenn es Zweifel gibt, hilft es am besten, diese genau zu hinterfragen und zu analysieren. Dabei helfen diese 15 Fragen:

1. Kannst du dir seiner Gefühle sicher sein?

Am Montag redet er davon, wie ernst es ihm mit dir ist, und am Mittwoch will er die Dinge langsamer angehen lassen? Wenn er häufiger Gefühls-Achterbahn mit dir spielt und du nie wirklich weißt, woran du bei ihm bist, sei lieber vorsichtig. Der Mann, der dich nicht für 'die Eine' hält, ist auch ganz sicher nicht der Richtige für dich. (Mehr dazu: 9 Anzeichen, dass er dich nicht heiraten wird.)

2. Bist du die Cheerleaderin für ihn?

Es gehört zu einer gesunden Beziehung, sich gegenseitig zu unterstützen und zu motivieren. Und dass der eine hin und wieder mal mehr Zuwendung benötigt, weil es vielleicht gerade im Job ganz mies läuft oder Probleme mit der besten Freundin an der Seele nagen, ist ganz normal.

Wenn du allerdings deine gesamte Energie darauf verwendest, ihn immer wieder aufzurichten und zu pushen, stimmt etwas nicht. Kommt hinzu, dass er dich in schwierigen Zeiten hängen lässt und sein Verhalten permanent damit entschuldigt, dass es ihm selbst nicht gut geht, solltest du in dich gehen und dich fragen, wie ausgeglichen eure Beziehung wirklich ist.

3. Ist er wirklich der Traumtyp, für den du ihn hältst?

Du erzählst immer in den schillerndsten Farben von deinem Mr. Perfect – und dein Umfeld runzelt die Stirn. Leider neigen Frauen häufig dazu, den Mann an ihrer Seite auf ein Podest zu stellen. Und nicht selten tun sie das gerade dann, wenn ihr Liebster ihnen eigentlich keinen sonderlichen Grund dazu liefert.

Seinen Partner toll zu finden und ihm das zu zeigen ist wichtig und gut, aber siehst du vielleicht nur "Potenzial" in ihm, das gar nicht da ist? Und wenn ja, idealisierst du ihn vielleicht gerade deshalb so stark, um von seinen Defiziten abzulenken?

4. Bemüht er sich, dich glücklich zu machen?

Jeden Tag mit Blumen vor der Tür zu stehen wäre definitiv zu viel des Guten. Aber: Auch wenn du dich selbst nicht für sonderlich romantisch veranlagt hältst – eine liebe Geste dann und wann tut jeder Seele gut und zeigt, dass dein Partner dich zu schätzen weiß.

Man muss nicht jeden Tag um die Liebe kämpfen, aber man sollte den anderen (auch nach Jahren) nicht vergessen lassen, wie dankbar man für die Beziehung ist. Hat er das auf dem Schirm?

5. Machst du dich künstlich klein, um sein Ego zu streicheln?

Ein starker Mann ist stolz auf seine und auf deine Erfolge. Hast du allerdings hin und wieder das Gefühl, dass es ihn unsicher macht, wenn du etwas Tolles geleistet, ihn möglicherweise sogar mit irgendetwas übertrumpft hast? Wird er stinkig, weil du beruflich erfolgreicher bist als er? Oder weil du ein krasseres Sixpack hast als er? Ja, das geht:

Neid und Missgunst haben in einer gesunden Partnerschaft absolut nichts verloren. Bevor du anfängst, dich selbst und deine Leistungen unter den Scheffel zu stellen, damit er sich besser fühlt – stopp! Frage dich lieber, ob ein solcher Mann dir wirklich gewachsen ist. Wenn nicht, ist er wahrscheinlich auch nicht der Richtige für dich.

6. Hast du das starke Bedürfnis, ihn zu ändern?

Kommt dir häufiger der Gedanke in den Sinn, dass er sich ganz bestimmt noch ändern wird? Dir zuliebe? Vorsicht, hier stimmt etwas nicht. Sogar wenn du könntest, warum solltest du deine Zeit und Energie darauf verwenden, deine eigene Version deines Partners zu erschaffen, damit er dein 'Mr. Perfect' wird? Du bist nicht Dr. Frankenstein. Sich gegenseitig zu inspirieren ist eine Sache, aber Veränderungen müssen von jedem selbst ausgehen. Freiwillig.

7. Passt die Liebe deines Lebens zu deinen Lebensvorstellungen?

Du siehst dich in der Zukunft kinderlos die Welt bereisen, er hingegen träumt vom Reihenhaus mit Hund und 3 Kindern? Um eine solche Beziehung aufrechtzuerhalten, muss einer von beiden irgendwann einen ziemlich heftigen Kompromiss eingehen.

An dieser Stelle solltest du dir genau 2 Fragen stellen: 1. Bin ich bereit meine Träume aufzugeben, um in seine zu passen? und 2. Könnte ich damit leben, dass mein Partner seine Träume meinen unterordnet? (Auch eine wichtige Frage: Warum du dich immer in den Falschen verliebst.)

8. Fühlst du dich von deiner biologischen Uhr unter Druck gesetzt?

Wenn Frauen irgendwann anfangen von Hochzeit, Familie und alledem zu träumen, aber kein potenzieller Partner in greifbarer Nähe ist, kann der Wunsch mitunter so übermächtig werden, dass einige anfangen, ziemlich faule Kompromisse einzugehen.

Bitte tue dir (und auch dem Mann, und auch den möglichen Kindern) den Gefallen und lasse dich auf keine ernsthafte Bindung und Familienplanung ein, die du dir nicht für den Rest deins Lebens vorstellen kannst.

9. Passen seine Aussagen zu seinen Handlungen?

Dummschwätzer und Blender begegnen dir überall. Während du diese Personen im Job und im Bekanntenkreis noch irgendwie ertragen kannst, hört diese Nachsichtigkeit in einer Beziehung auf.

Wenn du immer wieder auf seinen leeren Versprechungen sitzen bleibst, dich nie wirklich auf sein Wort verlassen kannst, dann lautet die Antwort auf die Frage "Ist er Mr. Right?" klar und deutlich "Nein".

10. Entschuldigst du häufig sein schlechtes Verhalten?

Jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder reißt mal einen miesen Spruch. Kommt es aber immer wieder dazu, dass du dich insgeheim für die eine oder andere Aktion oder Aussage von ihm schämst, gehe besser noch einmal in dich.

Willst du wirklich einen Mann an deiner Seite, bei dem du ständig befürchten musst, dass du das Bedürfnis hast, dich für ihn zu entschuldigen? Die Antwort ist klar, und damit auch die auf die Frage nach Mr. Right.

11. Gibst du ihm immer wieder eine 'zweite Chance'?

Menschen können sich ändern und Fehltritte gehören nun einmal zum Leben dazu. Nobody's perfect; das wissen wir schließlich von uns selbst. Wenn du allerdings feststellst, dass er deine 'zweite Chance' immer wieder aufs Neue einfordert und jedes Mal mit den selben Entschuldigungen alles glattbügeln will, sei auf der Hut. Dieser Mann will sich möglicherweise gar nicht ändern, sondern sich einfach nur auf deiner Gutmütigkeit ausruhen.

12. Bezieht er dich in sein Leben ein?

Wenn er es wirklich ernst mit dir meint, dich liebt und schätzt, dann wird es ihm eine Freude sein, dich seinen Freunden und seiner Familie vorzustellen. Jedenfalls den Menschen, die ihm wichtig sind, mit denen er sich am häufigsten umgibt und deren Meinung er schätzt.

Ist dem so? Hast du das Gefühl, dass er stolz darauf ist, mit dir zusammen zu sein? Wenn dem nicht so ist, wenn du merkst, dass er dich lieber nicht dabei hat, dich vielleicht sogar verschweigt, dann hat er dich nicht verdient; Punkt.

13. Verstellst du dich in seiner Gegenwart?

Wenn du beobachten solltest, dass du bei ihm irgendwie anders bist als vielleicht in der Gegenwart deiner Freunde oder im Job, dann solltest du einmal ganz genau in dich gehen und dir folgende Fragen stellen: Verstellst du dich wirklich bei ihm, oder verstellst du dich vielmehr in den Situationen, in denen du dich bislang für authentisch gehalten hast?

Wenn du zu keinem Schluss kommst, frage Menschen in deinem Umfeld, die dich unverfälscht kennen. Falls du zu dem Schluss kommst, dass du dich tatsächlich vor deinem Partner verstellst, solltest du im nächsten Schritt herausfinden, ob du dies aus einer unbegründeten Angst heraus tust, um ihm bloß zu gefallen oder ob er dich mit seinem Verhalten vielmehr dazu drängt. Jedenfalls solltest du nur eine Beziehung führen, in der du niemand anderes als du selbst bist.

14. Hat er Angst davor, geliebt zu werden?

Kennst du das Gefühl: Je mehr du ihn liebst, desto mehr weicht er zurück? Wenn du dich rar machst, kommt er auf dich zu? Dieses Katz-und-Maus-Spiel wird dich auf Dauer zermürben und ist überdies ziemlich unreif. Wenn er nicht in der Lage ist, dir das Gefühl zu vermitteln, dass er dich liebt, hinter dir steht und ihr beide ein Team seid, wirst du dich früher oder später in einer sehr ungleichen Partnerschaft wiederfinden.

Die Antwort auf die Frage, "Ist er Mr. Right?" fällt hier nicht ganz eindeutig aus. Vielleicht. Wenn er es schafft, seine Ängste auf Dauer zu besiegen. Übrigens: auch ständige Eifersucht kann die Beziehung belasten, denn gegenseitiges Vertrauen ist ein absolutes Muss in einer Beziehung.

15. Kann er mit dir über seine Probleme reden?

Eines vorweg: Männer gehen mit Problemen in der Regel anders um als Frauen. Während wir es als heilsam erleben, stundenlang über unsere Sorgen zu sprechen und unser Herz auf der Zunge tragen, gehen Männer mehr lösungsorientiert vor.

Heißt: Wenn er seine Probleme nicht im Detail mit dir durchkauen möchte, solltest du ihm sicher nicht sofort Vorhaltungen machen. Wenn du aber merkst, dass er sich jedes Mal verschließt und stumm wie ein Fisch alles aussitzen möchte, wird es schwierig. Vor allem bei Problemen, die eure Beziehung betreffen, sollte auf beiden Seiten Klartext geredet werden. Was bei Liebeskummer wirklich hilft

Die Frage, ob dein Partner 'der Eine' ist, kann nichts so gut beantworten wie dein Bauchgefühl. Hast du bei den Fragen aber immer wieder Zweifel bekommen (oder sogar heimlich danach gesucht)? Dann solltest du einmal ernsthaft deine Beziehung hinterfragen, allein und zusammen mit ihm.