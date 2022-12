Glückliche Beziehung Wir verraten 5 Geheimnisse glücklicher Paare

Was macht eine glückliche Beziehung aus? Und lässt sich das Gefühl des Verliebtseins irgendwie konservieren? 5 Dinge, die ihr sofort verbessern könnt

Sind Paare, die hier und da auf einer Art Glückseligkeitswolke an dir vorbeischweben, eigentlich allesamt frisch verknallt? Dieses Dauergrinsen und das In-den-Haaren-des-Anderen-Herumwuscheln hört doch zwangsläufig nach ein paar Monaten auf, wenn die ersten Fetzen geflogen sind und die schnöden Macken langsam anfangen zu nerven. Gefälligst!

Oder kann man den Verknalltheits-Status vielleicht doch irgendwie beibehalten? Eine glückliche Beziehung quasi konservieren, um immer ein bisschen diese Aura mit sich herumzutragen, wie man sie eben nur von frisch Verliebten kennt – oder von denen, die wirklich und wahrhaftig glücklich sind. Ja, ganz recht; die gibt es wirklich. Paare, die sich nach Jahren noch genauso gut finden wie ganz am Anfang. Die Frage ist: Wie machen die das? Das klären wir hier.

Wie bleibt eine Beziehung glücklich?

Ein wichtiger Aspekt ist natürlich die individuelle Persönlichkeit der beiden Liebenden. Pathologische Lügner und notorische Fremdgänger werden es mit der glücklichen Liebe immer schwerer haben. Außerdem muss man zum Glück auch bereit sein, sprich: es muss eine Bereitschaft geben, dafür zu arbeiten, zu investieren und zu verzichten.

Kann eine Beziehung für immer glücklich sein?

Klar, viele glückliche Ehen belegen das. Das Problem ist: Man weiß es erst hinterher. Diese Beziehungen sind nicht bewusst einem bestimmten Masterplan gefolgt. (Aber es kann natürlich helfen, bestimmte Punkte früh abzuklären, zum Beispiel diese Fragen hier.)

Aber Forscher haben aus der Befragung glücklicher Paare einige Erkenntnisse abgeleitet, aus der sich Regeln oder zumindest Anhaltspunkte für glückliche Beziehungen ableiten lassen.

Was ist das Geheimnis einer guten Beziehung? 5 Tipps

Neben den vom Zufall vorbestimmten Faktoren gibt es einige Dinge, die ihr aktiv tun könnt, um das Glück in eurer Beziehung zu bewahren. Forscher haben 5 Punkte ermittelt, die glückliche Paare allesamt gemein haben:

1. Glückliche Paare haben viel Sex

Wie Studien regelmäßig zeigen, sind Beziehungen, in denen es häufiger zum Sex kommt, auch glücklicher und beständiger. Eine Studie der University of Colorado Boulder besagt sogar ganz konkret, dass Paare, die sich mindestens 2-mal pro Woche durch die Laken wühlen, rund 33 Prozent glücklicher sind als diejenigen, die im Bett lieber nur schlafen. (Dir fehlt derzeit die Lust auf Sex? Vielleicht helfen diese Tipps.)

Es geht aber tatsächlich nicht um die Sex-Häufigkeit, das Leben ist keine Checkliste. Es geht um die Nähe und die Intimität, die dabei entstehen. Wenn es euch immer mal wieder gelingt, euch so nah und dabei glücklich zu sein, ist das gut für die Beziehung. Sich zu sagen: "Wir haben dieses Jahr erst 5-mal Sex gehabt!" stresst eher und ist daher schlecht fürs Beziehungskarma.

2. Freundschaft ist die Basis einer glücklichen Beziehung

Viele Paare waren vor ihrer Beziehung gute Freunde. Das hilft der späteren Partnerschaft enorm. Sie kennen sich schon und sie konnten sich langsam lieben lernen.

Eine Studie, die im Journal of Social and Personal Relationships erschienen ist, besagt: Paare, denen ihre Freundschaft besonders wichtig ist, sind auch langfristig glücklicher in der Beziehung und haben obendrein sogar ein erfüllteres Sexleben.

3. Zufriedene Paare haben zufriedene Freunde

Statistisch gesehen neigen Paare, deren Freunde geschieden sind oder in Trennung leben, eher dazu, auch die eigene Beziehung mehr in Frage zu stellen und zu kritisieren. Die Gefahr einer Trennung ist tatsächlich höher, wenn die beste Freundin oder der beste Kumpel gerade eine Beziehungskrise durchmachen.

Das passiert wohl aus dem einfachen Grund, weil man sich unter diesem Eindruck plötzlich fragt, ob es in der eigenen Beziehung nicht ähnliche Konflikte gibt. Diesen "Nachahmeffekt" könnt ihr aber auch auf positive Weise für euch nutzen: Umgebt euch am besten mit Leuten, die in ebenso glücklichen Beziehungen stecken wie ihr.

4. Schlafen als Geheimnis einer glücklichen Beziehung

Das Bett ist auch in anderer Hinsicht wichtig. Du weißt, dass wenig Schlaf und viel Stress die schlechteste Kombination für deine Stimmung ist. Du bist automatisch gereizter und fängst mitunter Diskussionen an, die unter anderen Umständen gar nicht erst entstanden wären.

Eine Studie hat tatsächlich gezeigt, dass Leute, die schlecht schlafen, tendenziell mehr Beziehungsprobleme haben als diejenigen, die sich über erholsamen Schlaf freuen dürfen. Okay, das kann natürlich auch daran liegen, dass Menschen mit Beziehungsproblemen schlechter schlafen. Aber schaden wird mehr Schlaf dir nicht! (8 Helfer um besser zu schlafen.)

5. Glückliche Paare trinken ähnlich viel (oder wenig) Alkohol

Es mag komisch klingen, aber: Eine Studie der University of Michigan kommt zu dem Schluss, dass Paare, die etwa gleich viel Alkohol zu sich nehmen, glücklicher sind als solche, bei denen nur einer der Partner trinkt.

Selbige Studie besagt außerdem, dass Paare, die sich abends hin und wieder gemeinsam 1 oder 2 Gläser Wein gönnten, weniger Konfliktsituationen verbuchten. Selbst in Situationen, in denen sie gegenteiliger Meinung waren, blieben diejenigen, die etwas tranken, ruhiger und gelassener als die Abstinenten. Aber Vorsicht: Die Forscher wollen auf keinen Fall dazu animieren, mehr Alkohol zu trinken.

Der Wunsch für immer so verliebt zu bleiben wie in den ersten Wochen ist vermutlich unrealistisch. Wenn du diese 5 Geheimnisse glücklicher Beziehungen kennst und sie in deiner Partnerschaft beherzigst, kannst du das Gefühl des Verliebtseins länger konservieren oder neu zum Leben entfachen.