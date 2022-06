8 Tipps gegen Langeweile in der Beziehung

Langeweile in der Beziehung Diese 8 Tipps helfen, wenn deine Beziehung langweilig ist

Dieses Feuer ist nicht mehr da, dieses lodernde Brennen der Leidenschaft, dieser permanente Funkenflug zwischen dir und deinem Liebsten. Aber bedeutet das nun gleich, dass der Ofen komplett aus ist? Aber nicht doch!

Jede Beziehung hat heiße und eher warme Phasen. Bis sie komplett auskühlt, vergeht schon eine gewisse Zeit. In der könnt ihr noch viel zusammen machen. So vertreibt ihr die Langeweile aus eurer Beziehung!

Meine Beziehung ist langweilig – soll ich Schluss machen?

Nein, auf keinen Fall! Nur weil es in deiner Beziehung nach der großen Verliebtheit am Anfang mal etwas ruhiger zugeht, heißt das nicht, dass sofort die Luft raus ist.

Erst, wenn ihr beide euch monatelang wirklich gar nichts zu sagen habt, solltest du über Konsequenzen nachdenken. Aber die können ja auch konstruktiv sein. Hab also erstmal Geduld und befolge unsere Tipps!

Wie kann ich die Langeweile spielerisch vertreiben?

Vielleicht braucht eure Beziehung ja einfach nur ein paar aufpeppende Momente? Da können Paar-Spiele helfen. Wenn ihr euch noch ein bisschen besser kennenlernen und es wieder mehr knistern lassen wollt, versucht es doch mal mit einem heißen Frage-Antwort-Spiel:

Ist Langeweile in einer Beziehung normal?

Absolut. Natürlich ist das ein bisschen schockierend, dass nach emotionalen Höhenflügen und 1000 Schmetterlingen im Bauch plötzlich so etwas wie Normalität einkehrt. Aber dass nicht jeden Tag ein emotionales Feuerwerk abgeht, heißt nicht, dass da keine Gefühle mehr sind. Oder dass es für immer so ruhig bleibt.

Langeweile in der Beziehung – soll ich es ihm sagen?

Gegenfrage: Wir würdest du reagieren, wenn er zu dir sagt: "Mit dir ist es total langweilig?" Eben, kein guter Einstieg. Besser ist ein konstruktiver Vorschlag, wie es besser gehen könnte.

Wie vermeidet man Langeweile in einer Beziehung?

Da gibt es zwei Geheimnisse. Das eine ist, die Langeweile nicht als solche zu empfinden, sondern als Ruhe und Normalität. Wenn du das Ganze nicht so negativ bewertest, kannst du dich auch besser damit anfreunden, dass es mal einen Tag keinen Liebesrausch gibt.

Das andere ist, dass ihr eure Beziehung belebt und mit neuen Reizen anreichert. Dabei helfen unsere Tipps.

Was hilft gegen Langeweile in der Beziehung?

Zusammen mit der Münchner Familientherapeutin Dipl.-Soz. Gabriele Leipold haben wir hier 8 Tipps zusammengestellt, die dir helfen, die Langeweile in der Beziehung zu besiegen:

1. Ausreichend Zeit für die Partnerschaft!

Und das heißt: Echt gemeinsam verbrachte Zeit. "Miteinander Zeit verbringen heißt nicht, dass man gemeinsam in einem Raum sitzt, der eine vorm PC und der andere vorm Fernseher. Vielmehr geht es darum, die Zeit intensiv mit dem anderen zu nutzen", so Gabriele Leipold. "Zusammensetzen, über das eigene Innenleben sprechen, den Partner an Gefühlen und alltäglichen Erlebnissen teilhaben lassen", rät die Expertin.

2. Aber nicht klammern!

Nicht nur zu wenig gemeinsame Zeit, auch das Gegenteil kann frustrieren. "Partner, die andauernd aufeinander hocken, werden uninteressant füreinander", so Leipold. Deshalb: Nimm deinen Partner als eigenständige Persönlichkeit wahr und lasse ihm die nötigen Freiräume. "Der Trick dabei ist, das richtige Mittelmaß zwischen Nähe und Distanz zu finden". Die Freiräume solltest du dir natürlich auch selbst suchen bzw. von ihm einfordern.

3. Gemeinsame Projekte!

"Um die Beziehung interessant zu halten, braucht man gemeinsame Lebensziele. Das sollte man aber nicht mit dem klassischen Vorsatz verwechseln, gemeinsam alt zu werden", so Leipold. Vielmehr gehe es um gemeinsame Aktivitäten: "Zusammen eine neue Sprache lernen, ins Fitnessstudio oder ins Theater gehen. Man muss experimentieren und der Beziehung immer wieder neuen Input geben, um sie am Leben zu halten." Auch ein gemeinsames Gartenprojekt oder Engagement in der Nachbarschaft können funktionieren.

4. Raus aus dem Alltagstrott!

"Im Mittelpunkt der Beziehung darf nicht nur die gemeinsame Pflichterfüllung stehen", erklärt Leipold. Tipp der Expertin: "Nicht nur Hausarbeiten oder Einkäufe zusammen erledigen, auch nicht non-stop am Partner herumnörgeln. Lieber genaue Termine vereinbaren, an denen über Probleme in der Beziehung gesprochen wird oder Pflichten erfüllt werden." Die restliche Zeit bleibt frei davon und gehört nur euch beiden und den angenehmen Dingen des Lebens. Ansonsten besteht die Gefahr, dass ihr irgendwann nur noch negative Dinge mit der jeweils anderen Person verbindet.

5. Beziehung geht vor Job

Durch ein intensives Arbeitsleben kann die Beziehung sehr schnell entgleiten. Also macht Termine miteinander. "So wie man sich im Job Zeit für wichtige Gesprächspartner nimmt, muss man dies auch für die Liebsten tun – gemeinsame Mittagspausen, Wochenenden oder Kinobesuche. Dann sind geschäftliche Dinge aber tabu", so die Expertin.

Vernachlässigt neben eurem Job nicht eure Partnerschaft. "Denn wenn diese schlecht läuft, raubt das viel Energie, sodass es auch dementsprechend schwer wird, im Job die geforderte Leistung zu erbringen."

6. Ehrlich zu sich selbst sein

Langeweile kann auch für ein ganz anderes Problem in der Partnerschaft stehen. "Häufig ist Langeweile ein reiner Abwehrmechanismus. Anstatt gravierende Probleme in der Partnerschaft anzusprechen, wird alles unter den Teppich gekehrt und als Langeweile abgestempelt", so die Expertin.

Versuche, diese Taktik zu vermeiden, traue dich, mit dem Partner über Probleme zu sprechen. "Auch dadurch kann neuer Schwung in die Beziehung kommen."

7. Kompromisse machen

Auch Kompromisse sind Bestandteil einer Beziehung. Mal bestimmst zum Beispiel du, was unternommen wird, mal er (auch wenn z. B. Segelflug-Shows dich null Interessieren). Du solltest aber immer die Vor- und Nachteile für dich selbst abwägen.

"Dabei sollte niemand den Fehler machen, sich selbst zu verleugnen!", so die Expertin. Wenn du zu sehr auf ihn und seine Bedürfnisse eingehst, ist Langeweile eine mögliche Folge. Besser: Sei ehrlich zu dir selbst und ziehe die Notbremse, bevor du unglücklich wirst.

8. Um die Beziehung kämpfen

Ob zu viel Langeweile im Endeffekt zu einer Trennung führen sollte, hängt immer von den Lebensumständen ab: "Wenn die Beziehung erst seit kurzem besteht, dann ist es natürlich viel leichter, sich zu trennen, als nach vielen Jahren", so die Therapeutin.

Bei längeren Beziehungen gilt: Versuche, um die Beziehung zu kämpfen. Ihr habt zu viel erlebt, um eure gemeinsamen Jahre leichtfertig wegzuwerfen. Vielen Paaren hilft es schon, wenn Sie sich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken und aufeinander eingehen. "Wer Hilfe von außen braucht, sollte darüber nachdenken, sich Tipps von einer Therapeutin zu holen", sagt Gabriele Leipold.

Langeweile in der Beziehung bedeutet nicht gleich das Aus für die Liebe. Oft kehrt nur einfach Ruhe ein nach den emotionalen Situationen der ersten Verliebtheit. Es ist an euch beiden, die Beziehung mit neuen Reizen anzuheizen. Mit unseren Tipps sollte das klappen.