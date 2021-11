Kuscheln Was Männer wirklich übers Kuscheln denken

Für die meisten Frauen ist Kuscheln so eine Art Grundbedürfnis. Nach einem langen, anstrengenden Tag will Frau sich oft nur noch auf der Couch einrollen, die Glotze anschmeißen und sich bei seichter Berieselung vom Liebsten den Rücken kraulen oder einfach im Arm halten lassen. Mit Kuscheldecke – diese Decke hier ist perfekt –, einer supergemütlichen Jogginghose und allem Drumherum. Aber bitte ohne Sex.

Und genau da gehen die Meinungen von Mann und Frau leider oft auseinander. Für viele Männer, so die gängige Meinung, ist Kuscheln kein Wert an sich, sondern nur eine Art gemütliches Vorspiel zum Sex. Stimmt das? Wir haben dazu Männer befragt und zeigen dir, wie ihr euch einigt, so dass es doch noch gemütlich werden kann.

Was denken Männer übers Kuscheln?

Dass Sex nicht zwangsläufig auf Kuscheln folgt, ist für Frauen selbstverständlich. Für Männer ist es schon fast eher umgekehrt. Kuscheln bedeutet für viele Männer: Startschuss für Sex. Viele sehen das Anschmiegen als ersten Schritt und versuchen die Gelegenheit für "mehr" zu nutzen.

Dabei verkennen sie, dass ein Mehr an Sex oft ein Weniger an Gemütlichkeit bedeutet. Und wenn der Frau danach der Sinn steht, wird es, nun ja: ungemütlich. Es gibt nicht wenige Männer, die nur dann etwas mit Kuscheln und Knuddeln anfangen können, wenn es der Auftakt für eine Runde Sex ist. Einige halten das fast für selbstverständlich:

"Kuscheln ist ok. Meistens folgt darauf ja auch etwas mehr." (Simon)

Natürlich gibt es auch Frauen, die sich in so einer Situation gern verführen lassen. Aber in diesem Text hier soll es eben genau um die Situation gehen, wo du dazu keine Lust verspürst. Wie machst du ihm klar, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob er deine Brüste massiert oder deinen verspannten Nacken? Am besten freundlich, aber deutlich.

Wie mache ich ihm klar, dass ich nur kuscheln will?

Je eher du etwas sagst, desto besser. Also am besten gar nicht erst in der entsprechenden Situation, sondern schon früher, in einer unverfänglichen Gesprächssituation. Diese Selbstverständlichkeit, mit der Männer Kuscheln und Sex verknüpfen, beruht oft auf einem Missverständnis.

Jacob Lund / Shutterstock.com Für viele Männer sind Kuscheln und Sex nicht zwei verschiedene Dinge, beides geht ineinander über. Da kommt es oft zu Missverständnissen.

Für viele Männer gibt es – gerade in der Phase der ersten Verliebtheit – keine verschiedenen Arten von Körperlichkeit in der Beziehung. Sie sehen das als eine fließende Entwicklung, und die hat oft eben nur ein Ziel: Sex. Erst wenn das Thema Sex vom Tisch ist, eröffnet sich die Möglichkeit, einfach so beieinander zu liegen und sich ohne Ziel und Agenda zu berühren:

"In einer festen Beziehung kuschele ich sehr gerne mit meiner Freundin – am liebsten jede Nacht, vor allem nach dem Sex. Da rollen wir uns ja nicht einfach auf die Seite und pennen. Wir kuscheln danach immer und reden ein bisschen." (René)

Wenn du also vorhast, mit einem Mann "nur" zu kuscheln, hilft es, diese Begrifflichkeit im Vorfeld mal grundsätzlich zu klären. Nicht in der Situation selbst, denn dann wird er sich meist in erster Linie gegen den Verdacht verteidigen, er hätte irgendwelche Hintergedanken gehabt. Du willst ihm aber gar nichts vorwerfen, sondern nur etwas klarstellen.

Wie signalisiere ich ihm, dass ich kuscheln und keinen Sex will?

Mit signalisieren kommst du nicht weit. Besser ist es, die Sache einmal in einer entspannten Situation anzusprechen, zum Beispiel am Frühstückstisch, und zu sagen:

"Du hör mal, wenn ich sage, ich möchte vor der Glotze kuscheln, dann meine ich nicht, ich möchte mit einen halben Film lang von dir kraulen lassen und dann mit dir ins Bett. ich möchte den ganzen Film mit dir schauen. Gern eng aneinander liegend und mit kraulen, aber sonst nix. Das finde ich superschön, auch und gerade ohne Sex."

Sag das ruhig ganz klar, lass es nicht immer wieder auf dich zukommen in der Hoffnung, dass er es von selbst kapiert. Sonst erwartet der Mann vielleicht oft eher dieses Szenario:

"Kuscheln ist eine super Möglichkeit Art sich langsam näherzukommen. Meine Frau und ich verpassen oft das Ende von Filmen, weil wir dabei kuscheln und, naja ... die Dinge dann gerne mal eskalieren." (Michael)

Finde klare Worte, gerade fürs Kuscheln

Sobald dem Mann klar wird, dass es da für dich um zwei verschiedene Dinge geht, Kuscheln auf der einen und Sex auf der anderen Seite, und wenn es dafür klare, nicht verschwimmende Begrifflichkeiten gibt, muss er sich von seinem Konzept verabschieden, das da lautet: Alles, kann nichts muss, aber einiges soll.

Sage ihm bei dieser Gelegenheit, dass er nicht nur auf den Begriff "Kuscheln" an sich achten soll, sondern auch auf das Setting. Verdeutliche ihm, dass du mit allergrößter Wahrscheinlichkeit keinen Sex willst, wenn du ihn in Jogginghose, Schlabberpulli, Wollsocken und einer muckelig-warmen Wärmflasche bewaffnet zur Couch bugsierst. Körpersprache ist alles.

Wichtig ist, dass du ihm klar machst, dass es sich hierbei nicht um eine grundsätzliche Absage an Sex mit ihm handelt. Den kann und wird es zu anderer Gelegenheit wieder geben. Um zu kommunizieren, dass dir der Sinn danach steht, musst du dir dann natürlich eine andere Begrifflichkeit suchen, damit keine Missverständnisse entstehen.

Wenn die Sache geklärt ist, stellt sich dann die Frage, ob dein Mann ein Mark ist...

"Das klingt vielleicht komisch, aber ich bin beim Kuscheln wirklich gerne der 'kleine Löffel'. Ich weiß auch nicht wieso. Sieht bestimmt lustig aus, meine Freundin ist nämlich etwas kleiner als ich." (Mark)

...oder ob er eher ein Stefan ist...

"Nee, sorry. Kuscheln ist echt nicht so mein Ding." (Stefan)

Im zweiten Fall hast du ein Problem. Oder besser: er. Vielleicht hilft dann das: Wann du ihm sagen solltest, dass er besser die Klappe hält.

Lehre ihn, das Kuscheln an sich zu wertschätzen

Mache das Kuscheln zu einem eigenen Event in eurer Liebe. Ein wichtiges Argument: Studien zeigen, dass Kuscheln die Qualität einer Beziehung signifikant verbessert, anderen Studien zufolge verbessert es auch die Schlafqualität. Außerdem befördert Kuscheln Studien zufolge den Ausstoß des Kuschelhormons Oxytocin, was für gesunden Blutdruck sorgt.

Wenn ihr beide euch darauf geeinigt habt, dass ihr es beide wollt, solltet ihr es in vollen Zügen genießen, da findet jede/r für sich andere Aspekte. Für einige ist es die wohlige Geborgenheit und Nähe, manche knabbern dabei gern und mögen das "Sich-ein-bisschen-gehen-Lassen", für andere sind andere Dinge schön:

"Wenn meine Freundin kuscheln möchte, wenn wir zusammen auf der Couch oder im Bett liegen – gerne! Sie riecht auch immer so fantastisch!" (Christian)

Wenn ihr beide überzeugte Kuschler seid, kann es dann sogar ohne Fernsehen klappen, sogar im Bett:

"Ich liebe Kuscheln! Für mich gibt es nichts Schöneres als abends von der Arbeit nach Hause zu kommen, mich zu meiner Freundin ins Bett zu legen und mich an sie zu schmiegen. Wir sind gerade erst zusammengezogen und jede Nacht dasselbe Bett zu teilen, ist mein persönliches Highlight." (Martin)

Auch das ein klarer Vorteil von Kuscheln gegenüber Sex: Diese wohlige Innigkeit könnt ihr beide zelebrieren, ohne euch dabei Gedanken zu machen, ob irgendwer "funktioniert" oder "Leistung liefert", beides Dinge die gerade Männer beim Sex oft im Hinterkopf haben. Über das Kuscheln entwickelt sich eine Form von Vertrautheit und körperlicher Entspanntheit, die der Liebe in jeder Hinsicht gut tut.

Kuscheln ist nicht einfach eine Vorstufe zum Sex, das müssen Männer lernen. Durch klare Ansagen und eine Trennung beider Dinge, ohne eines zu vernachlässigen, lassen sich selbst hartnäckige Kuschelgegner überzeugen. Also, Jogginghose an und ab auf die Couch!