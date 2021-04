Ich hab dich lieb Was meint er wirklich, wenn er 'Ich hab dich lieb' sagt?

Es ist diese Phase einer Beziehung, in der alles möglich erscheint, das Schönste, aber auch das Schlimmste: ein plötzliches Ende. Darum suchst du nach Anzeichen, dass es ihm ernst ist, dass er dich liebt. Manchmal sagt er das, aber nur fast. Er sagt nicht die magischen drei Worte, sondern vier: "Ich hab' dich lieb." Aber das ist doch dasselbe, ODER?

Verständlich, dass du das genau analysieren willst, um das Gesagte richtig zu interpretieren. Du könntest ihn natürlich auch einfach fragen, was zum Teufel er damit gemeint hat...

Drüber reden ist dir zu unromantisch, du willst doch lieber interpretieren? Okay.

Was meinen Männer, wenn sie "Ich hab dich lieb" sagen?

Zunächst, ganz deutlich: Das kommt darauf an. Nämlich darauf, wer das zu wem sagt, in welcher Situation und warum. Und dann ist noch die Frage, was mit "meinen" gemeint ist.

Grundsätzlich meinen Menschen damit, dass sie jemanden mögen und gernhaben. Das ist ja schon einmal etwas. Da gibt es zunächst gar keinen Grund, das zu hinterfragen. Das Hinterfragen entsteht erst, wenn du dich wunderst, ob er eigentlich "Ich liebe dich" gemeint hat. Und da wird es tatsächlich etwas komplizierter.

Was ist der Unterschied zwischen "Ich hab dich lieb" und "Ich liebe dich"?

Auch das ist individuell verschieden, obwohl natürlich "Ich liebe dich" gemeinhin als das Eingeständnis der "richtigen", der großen Liebe verstanden wird. Für manche ist "Ich hab' dich lieb" die kleine Schwester von "Ich liebe dich", oder auch so eine Art Vorstufe. Für andere heißt beides exakt das gleiche. Für wieder andere ist "liebhaben" zwar auch ein ganz inniges Gefühl, aber etwas anderes als lieben. (Auch interessant: Das meint er, wenn er sagt "Pass auf dich auf!".)

Wenn du den Menschen kennst, der das zu dir sagt, dann solltest du also ungefähr wissen, wie er das meint. Wenn du ihn noch nicht gut genug kennst, um das zu wissen, dann ist es vielleicht für das große Wort "Liebe" auch ein wenig zu früh und du solltest dich ohnehin ein wenig in Geduld üben. Dass er das sagt, ist ja zumindest schonmal ein Zeichen dafür, dass er dich mehr als nur sympathisch findet. Wenn du allerdings das Gefühl hast, dass er durch sein "Ich hab dich lieb" einem tieferen Commitment ausweicht, ist Vorsicht geboten.

Was antwortet man auf "Ich hab dich lieb"?

Kurz: Was dir dazu einfällt. Vielleicht bloß: "Ich dich auch." Die Antwort sollte in jedem Falle ehrlich sein und sich auf derselben Flughöhe befinden. Wenn du auf sein "Ich hab dich lieb" mit "Ich liebe dich" antwortest, klingt das ein wenig, als wolltest du den Einsatz erhöhen und ihn herausfordern, dasselbe zu tun. Natürlich kannst du ihn auch direkt fragen, was er damit meint. Aber das würde den Moment wahrscheinlich zerstören.

Wenn er allerdings umgekehrt auf dein "Ich liebe dich" mit "Ich hab dich lieb" antwortet, ist das tatsächlich schon ein wenig seltsam. Das klingt dann wiederum, als wolle er dich unterbieten, den Dampf rausnehmen. Was könnte sein Grund dafür sein? Da stellt sich dann wieder die Frage: Ist das seine individuelle Art, seine Zuneigung auszudrücken, bei der er gar nicht weiter nachdenkt? Ist er noch vorsichtig, das Wort "Liebe" in den Mund zu nehmen? Warst umgekehrt du damit vielleicht ein wenig zu schnell? In dieser speziellen Situation könntest du schon vorsichtig nachfragen: "Liebhaben und lieben, ist das für dich das gleiche?" Wenn du darauf wirklich jetzt eine Antwort willst.

Sagt man "Ich hab dich lieb" in einer Beziehung?

Klar geht das. Nicht alle stehen auf das Pathos der großen drei Worte. Darauf sollten sich aber beide einigen, das muss für beide okay und gut sein. Wenn du auch nach längerer Beziehung mit ihm immer noch das Gefühl hast, dass "liebhaben" dir eine Nummer zu klein ist, musst du ihm das sagen.

Entweder er sagt es dann anders oder er muss es halt 100 Mal an die Schlafzimmertür schreiben, bis er's kann. Man kann die großen 3 Worte übrigens auch mal ganz anders ausdrücken: 9 Sätze, die das gleiche meinen wie "Ich liebe dich"

Bedeutet "Ich hab dich lieb", dass ich in der Friendzone stecke?

Tjaha. Das ist ja eigentlich die eine große Frage, die hinter alledem steckt, hinter der Verunsicherung und dem Herumrätseln: Die Angst, sich mit ihm in eine Beziehung zu begeben, in der du mehr liebst als er. In der er dich in einer Art Wartestellung hält, deine großen Gefühle ausnutzt, und sich selbst nicht richtig auf dich einlässt.

Das ist in der Tat möglich. Vielleicht will er sich, indem er "nur" von liebhaben spricht, die Hintertür offenhalten, dass es ja nie Liebe gewesen sei. Aber mal ehrlich: Dafür gibt es doch auch andere Anzeichen als nur das, was er sagt. Erstens: Hat er überhaupt so etwas wie eine "Friendzone"? Ist er der Typ dafür?

Andere wichtige Fragen: Hat er Geheimnisse vor dir, druckst er herum, ist unehrlich, verschweigt dich seinen Freunden und seiner Familie, entzieht er sich dir auch in anderer als verbaler Weise? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sein Rumeiern auf verbaler Ebene symptomatisch ist für sein gesamtes Verhalten.

Ist er aber zu dir immer offen, ehrlich, leidenschaftlich, erkennbar glücklich mit dir, freut sich, dich zu sehen und leidet am Telefon, wenn er dich vermisst? Dann ist sein "Ich hab dich lieb" für ihn vielleicht Ausdruck großer Gefühle und du musst nur damit leben, dass er das anders ausdrückt als du.

Wenn er "Ich hab dich lieb" sagt, ist das in erster Linie ein Zeichen seiner Wertschätzung und Zuneigung. Ob er damit tatsächlich Liebe meint, wird sich zeigen. Wenn es dich stört, dass er immer nur von "liebhaben" spricht, solltest du ihn fragen, woran das liegt. Wenn du das Gefühl hast, dass er sich nicht ganz auf dich einlässt, solltest du deine Konsequenzen ziehen.