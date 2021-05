Blutpenis, Fleischpenis & Co. Alles Wichtige über 8 Penistypen – und wie du damit umgehst

Wir alle wissen, was ein Mann in seiner Hose trägt. Aber auch wenn es sich dabei um ein ganz gewöhnliches Fortpflanzungsorgan handelt, lauern hinter dem Hosenschlitz diverse potenzielle Überraschungen und Schwierigkeiten.

Glücklicherweise lassen sich einige der häufigsten Eigenheiten des männlichen Geschlechtsteils in Kategorien fassen. Ob groß oder dick, ob launisch oder scheu: Wir sagen dir, welche Penistypen es da draußen gibt, und wie du diese im wahrsten Sinne des Wortes handhaben solltest.

Was für verschiedene Penistypen gibt es?

Letzten Endes sind alle oder zumindest die meisten Penisse gleich, ihre Funktionsweise ist bekannt und variiert aus biologischer oder medizinischer Sicht nicht. Und doch gibt es individuelle Unterschiede, die, so oberflächlich sie erscheinen mögen, in der Handhabung große Unterschiede machen.

1. Was ist ein Blutpenis?

Es klingt etwas unappetitlich. Anders ausgedrückt handelt es sich um einen Penis mit enormem Wachstumspotenzial. Sprich: Er sieht unerigiert eher klein aus. Schwillt er jedoch an, kann er eine beeindruckende Größe erreichen. Merkregel: Wenn sein erigierter Penis mindestens doppelt so groß ist wie der schlaffe, ist er Besitzer eines Blutpenis'. Aber auch die 3-fache Größe ist möglich. Schließe also vom unerregten Mann nie auf den erregten!

Rund 80 Prozent der deutschen Männer tragen einen Blutpenis mit sich herum. In puncto Länge steht der Blut- dem Fleischpenis allerdings in nichts nach. Im erigierten Zustand hat der Fleischpenis keinen Vorsprung. Lediglich in Sauna und Gemeinschaftsdusche ziehen Männer mit Blutpenis den Kürzeren. Das erklärt auch, warum 29 Prozent der Männer es unangenehm finden, ihren Penis in der Sauna zu zeigen, wenn Frauen anwesend sind, so das Ergebnis unserer Umfrage.

Saengla / Shutterstock.com Blut- oder Fleischpenis? Das sagt letztlich nur etwas über die Ausgangsgröße, nicht über den Endzustand.

Sex-Tipp: Beim Vorspiel seine Peniswurzel fest mit den Fingern umschließen . Das macht ihn härter und hilft ihm dabei, seine volle Größe zu entfalten. Außerdem kann der Druck dabei helfen seinen Orgasmus zu verzögern, so dass er den Sex länger genießen kann. (Auch gut: Diesen Blowjob wird er nie vergessen.)

2. Was ist ein Fleischpenis?

Auch kein schönes Wort. Aber immerhin rund 20 Prozent der Männer in Deutschland sind mit einem Fleischpenis gesegnet, der unerigiert fast so groß ist wie bei voller Erektion. Wusstest du, dass Fleischpenisse eher in wärmeren Regionen auftreten und Blutpenisse eher bei Männern vorkommen, die in kälteren Gebieten beheimatet sind? Die Erklärung ist ganz einfach: Die Schwellkörper im Penis bestehen aus ganz vielen Muskelzellen. Wenn es kalt wird, ziehen sich diese bekanntermaßen zusammen. In warmer Umgebung hingegen sind die Schwellkörper entspannt, lassen dementsprechend mehr Blut durch und pumpen den Penis quasi auf. Alles eine Frage der Genetik also.

Sex-Tipp: Einen Mann mit Fleischpenis glücklich zu machen ist ziemlich einfach. Wenn du von seinem Prachtexemplar beeindruckt bist, lass es ihn wissen. Ein "Wow, ist der groß" dürfte aus seinem besten Stück garantiert noch ein paar Extra-Zentimeter herausholen. Und anfassen hilft natürlich auch.

3. Wann spricht man von einem großen Penis?

Wenn er auspackt, wird der Raum plötzlich kleiner? Okay, dann hast du wohl einen Mann mit besonders großem Gerät erwischt. Glückwunsch! Oder doch nicht? Ein großer Penis bringt nicht nur Segen, sondern auch einige Tücken mit sich. (Darum: Die besten Sexstellungen bei einem großen Penis.)

Erst einmal die nackten Fakten: Der deutsche Durchschnittspenis ist erigiert etwa 15 cm lang und hat einen Umfang von rund 12,5 cm. Alles darüber ist also bereits "groß". Im europäischen Vergleich sollen die Franzosen übrigens am besten bestückt sein - oh là là ...

reisegraf.ch / Shutterstock.com Ein großer Penis ist beeindruckend, kann aber auch Schmerzen verursachen.

Fakt ist aber auch, dass nicht die Länge seines Penis' den Lustfaktor erhöht, sondern dass es eher auf die Dicke ankommt. Füllt sein bestes Stück die Vagina gut aus, erlebt die Frau den Sex nämlich intensiver. Dass ein großer Penis nicht nur Vorteile hat, liegt auf der Hand. Schmerzen beim Sex, weil die Penisspitze gegen den Muttermund stößt, sind keine Seltenheit. Hier hilft es, entspannt an die Sache heranzugehen und sich viel Zeit fürs Vorspiel zu lassen. Bist du entspannt und feucht genug, entspannt sich auch der Muttermund und wird dehnbarer, was wiederum den Sex mit einem sehr langen Penis angenehmer macht.

Sex-Tipp: Damit sein XXL-Penis dich optimal befriedigt, gibt es einige Sexstellungen, die sich bei einem großen, langen Penis besonders anbieten. Empfehlenswert sind vor allem Stellungen, in denen du die Kontrolle behältst. Beispielsweise in der Reiterposition. Hier kannst du, egal ob ihm zu- oder abgewandt, ideal bestimmen, wie fest, wie tief und in welchem Winkel du den Penis eindringen lässt.

4. Was tun, wenn der Mann einen kleinen Penis hat?

Keine Sorge! Nur weil sein Penis etwas kürzer geraten ist, heißt das nicht, dass er dich nicht wunderbar stimulieren kann. Zur Info: Um im medizinischen Sinne in die Kategorie "klein" zu fallen, darf der Penis im erigierten Zustand nicht länger als 7 cm sein. Auch damit ist guter Sex möglich. (Siehe auch hier: Die besten Sexstellungen bei einem kleinen Penis.)

Sex-Tipp: Auf die Technik kommt es an. Immerhin ist es der Eingang der Vagina, der besonders empfindsam ist, und auch der G-Punkt liegt relativ nah am Scheideneingang. Bei einem Partner mit kleinem Penis eignen sich demnach vor allem solche Sexstellungen, die ein besonders tiefes Eindringen und eine gute Stimulation des G-Punkts begünstigen. Alle möglichen Variationen der Hündchenstellung bieten sich hier beispielsweise an.

ViktoriaIvanets / Shutterstock.com Auch ein kleiner Penis kann beglücken, wenn man weiß, wie man damit umgeht.

5. Wie gehe ich mit einem krummen Penis um?

Eine Penisverkrümmung muss überhaupt kein Drama sein. Viele Männer sind bereits von Geburt an mit einer leichten Krümmung in der Hose ausgestattet. Solange die Krümmung beim Sex nicht stört und keine Schmerzen verursacht, solltet ihr beide entspannt bleiben.

Sex-Tipp: Eine Peniskrümmung lädt einmal mehr zum Experimentieren ein. Probiere aus, in welchen Stellungen die leichte Krümmung dir vielleicht sogar Vorteile verschafft. Beispielsweise kann ein Penis mit einer leichten Krümmung nach oben wunderbar deinen G-Punkt stimulieren. Genügend Inspiration findest du in unserer Galerie mit den 55 heißesten Sexstellungen.

6. Was ist das Besondere an einem beschnittenen Penis?

Hierzulande ist er eher selten. Wusstest du, dass in den USA rund 90 Prozent der Männer über 20 Jahre beschnitten sind? Was in den USA quasi unter die Kategorie Routineeingriff gehört, ist in Deutschland eher die Ausnahme: Einer von 5 Männern soll hier beschnitten sein. Aber ob nun beschnitten oder nicht – im Grunde völlig wurscht! Hauptsache, du weißt, wie du damit umgehst.

Ein wichtiger Punkt: Fakt ist, dass die Eichel eines beschnittenen Mannes ständig Druck und Reibung ausgesetzt ist und dadurch mit der Zeit gewissermaßen abhärtet. Dafür sagt man den beschnittenen Jungs allerdings auch nach, dass sie länger können.

Maddas / Shutterstock.com Ob beschnitten oder nicht, macht besonders bei der Sensibilität einen Unterschied.

Sex-Tipp: Viele Frauen fragen sich, wie um alles in der Welt sie einem Mann ohne Vorhaut einen ordentlichen Hand-Job verpassen sollen, wenn da nichts zum "Rauf- und Runterschieben" ist. Keine Panik. Wofür gibt es beispielsweise Gleitgel oder Massagelotions?! Besonders ausgetüftelt: Wärmende Lotions, die nach Erdbeere oder Vanille duften und sogar abgeschleckt werden dürfen. (Immer gut zu wissen: Was Männer im Bett WIRKLICH wollen.)

7. Was muss ich bei einem unbeschnittenen Penis beachten?

Ein unbeschnittener Penis ist gemeinhin empfindlicher, als sein beschnittener Kollege. Laut einer Studie der National Organization of Circumcision und der Michigan State University sollen unbeschnittene Männer darum sogar mehr vom Sex haben. Das heißt nicht, dass du ihn mit Samthandschuhen anfassen musst (obwohl er vielleicht gerade das ganz geil findet).

Sex-Tipp: Wenn er zur besonders empfindlichen Truppe gehört und sehr schnell kommt, gibt es diverse Möglichkeiten, den Sex etwas hinauszuzögern. Beliebt sind sogenannte Cockringe, die über den Penisschaft bis zur Peniswurzel gezogen werden, um hier das Blut leicht anzustauen. Inzwischen gibt es Penisringe beispielsweise mit Miniatur-Vibratoren, die gleichzeitig die Klitoris der Partnerin stimulieren. (Interessiert an Toys? So findest du den perfekten Vibrator.)

8. Was tun, wenn sein Penis sich unberechenbar verhält?

In die Kategorie "launenhaft" können alle bisher erwähnten Penistypen fallen. Wenn dein Partner etwa zeitweise einen Hänger hat oder ständig zu früh zum Schuss kommt, zeigt der Penis, dass er keine programmierbare Maschine, sondern auch nur Teil eines Menschen ist. In so einer Situation ist deine Unterstützung das denkbar Wichtigste für ihn.

Statt allerdings zu behaupten "Kein Problem, das macht mir überhaupt nichts aus" (wird er dir ohnehin nicht abkaufen), lautet die weitaus bessere Antwort: "Wir werden den Grund einfach zusammen herausfinden". Es ist tatsächlich völlig normal. Bei rund 40 Prozent der Männer funktioniert der Penis nicht immer so, wie er eigentlich sollte, sagt Dr. Joseph Alukal, Dozent für Urologie am NYU Langone Medical Center.

Sex-Tipp: Für den Fall, dass der unfreiwillige Quickie zur Regel und der Sex somit zum Kampf um jede Sekunde wird, leidet auf Dauer die Partnerschaft. Kein Grund zur Verzweiflung, denn das einfachste Mittel – nämlich Reden – ist häufig schon die Lösung, sagt Dr. Jörg Signerski-Krieger, Leiter der Ambulanz für Sexualmedizin und Sexualtherapie der Universitätsmedizin in Göttingen.

Egal, was für einen Penis er in eure Beziehung mitbringt: In jedem Falle ist damit lustvoller Sex für beide möglich. Mit unseren Tipps, etwas Fantasie und viel Lust bist du auf so gut wie alles vorbereitet!