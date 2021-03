Es ist das wohl am häufigsten verwendete Hilfsmittel beim Sex, und es ist weder ein Dildo noch ein anderes Gerät: Wenn es nicht so flutscht, wie du es gern hättest oder einfach mal schnell gehen soll, ist Gleitgel eine einfache und effektive Lösung. Zu viel? Gibt es eigentlich nicht.

Aber ist jedes Gel gleich gut? Wenn nicht, wo liegen die Unterschiede, und worauf solltest du besonders achten? Wir klären mit Dr. Christian Albring, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die wichtigsten Fragen zu dieser glitschigen Angelegenheit.

Welche Arten von Gleitmittel gibt es?

Gleitgele gibt es viele, und sie kommen mit grundverschiedenen Inhaltsstoffen daher. Kurz gesagt gibt es sie auf Wasser-, Sillikon- und Öl-Basis. Aber was bedeuten die einzelnen Substanzen für dein Sex-Leben?

Gleitgele auf Silikonbasis: Sind im Handel zwar meist etwas teurer, halten aber während des Liebesakts deutlich länger.

Gleitgele auf Wasserbasis: Sind zwar kostengünstiger, ziehen dafür aber sehr schnell ein. So kann es sein, dass ihr beim Sex mehrmals "nachlegen" müsst.

Gleitmittel auf Ölbasis: Achtung, hier ist besondere Vorsicht geboten, wenn ihr mit Kondomen verhütet. Denn Latex-Kondome und ölbasierte Gleitmittel sind nicht die besten Freunde. Im Gegenteil. Das Öl zerstört das in Kondomen enthaltene Latex und führt dazu, dass sie schneller reißen. Auch das Silikon bei Diaphragmen kann durch manche Gele angegriffen werden. Bevor also deine Verhütung flöten geht, solltest du dir immer erst die Angaben auf der Verpackung durchlesen oder in der Apotheke nachfragen. (Wichtige Frage dabei: Welcher Verhütungs-Typ bist du?)

Gibt es einen natürlichen Gleitgel-Ersatz?

Ja, gibt es. Du dachtest, Kokosöl macht nur schöne Haut und Haare? Irrtum: Die tropische Frucht hat einiges mehr auf dem Kasten und sorgt auch im Bett für Hochgefühle. Einfach wie ein herkömmliches Gleitgel verwenden und dem Spaß im Bett steht nichts mehr im Weg. Aber auch hier gilt: Kokosöl genau so wie ölbasierte Gleitgele nicht mit Latexkondomen verwenden!

Auch die Flüssigkeit der Aloe Vera-Pflanze sorgt für einen reibungslosen Ablauf im Bett. Einfach ein Stück von der Pflanze abschneiden, Flüssigkeit rausdrücken und los geht's. Dr. Albring warnt allerdings: "Aloe Vera wird zwar bei vielen Hautpflege-Präparaten zugesetzt, kann aber erhebliche Unverträglichkeits-Reaktionen hervorrufen."

Gibt es auch vegane Gleitmittel?

Ja, gute Frage! Die meisten Gleitgele enthalten Glycerin. Der Inhaltstoff wird entweder aus Pflanzen oder eben aus tierischen Bestandteilen wie Schlachtabfällen gewonnen. Deshalb müssen Anhänger einer veganen Lebensweise aufpassen, es gibt aber immer mehr Anbieter, die Gleitmittel ohne tierische Produkte anbieten. Auf die Kennzeichnung achten!

Sind Shampoo, Bodylotion oder Salatöl als Gleitmittel geeignet?

Nein! Von Shampoo oder Bodylotion solltest du unbedingt die Finger lassen. Sie eignen sich nicht als Gleitmittel-Alternativen und können den pH-Wert deiner Scheidenflora aus dem Gleichgewicht bringen. Auch Hausmittel wie Salatöle oder Vaseline solltest du mit Vorsicht verwenden, wenn du mit Kondomen verhütest. Rissgefahr!

Welches Gleitmittel ist auch für Oralverkehr geeignet?

Gute Nachricht für alle Frauen, die gerne Oralverkehr haben, denn der Gleitgelmarkt boomt, gerade in Bezug auf Gele mit verschiedenen Geschmacksrichtungen wie etwa Banane, Schoko oder Erdbeere. Da macht der Oralverkehr gleich doppelt so viel Laune.

Umso mehr Vorsicht ist bei Gleitgelen geboten, die nicht extra für den Oralverkehr gekennzeichnet wurden. Nicht nur der Geschmack ist alles andere als antörnend, sondern auch die Inhaltsstoffe, die nicht für deinen Magen bestimmt sind. (Mehr Tipps für die Technik hier: Diesen Blowjob wird er nie vergessen.)

Welches Gleitmittel soll ich für Analverkehr verwenden?

Für den Analverkehr gibt es spezielle Gleitmittel, die noch gleitfreudiger und langanhaltender sind als die handelsüblichen. Dr. Albring empfiehlt: "Als Gleitgel für den Analverkehr sind stark fetthaltige Gele besser geeignet als Gele auf Wasserbasis, um Verletzungen zu vermeiden."

Denn wie erwähnt geht bei den wasserbasierten Gels der Flutsch-Effekt schneller verloren. Silikonbasierte Gleitmittel sind übrigens auch super und besser mit Kondomen verträglich.

Was taugen lustverlängernde Gleitgels?

Manches Gleitmittel soll nicht nur dafür sorgen, dass du dich einem reibungslosen und vor allem schmerzfreien Sex hingeben kannst. Viele Hersteller werben mit Gelen für einen intensiveren und längeren Orgasmus. Das klingt natürlich super, aber ist das wahr? Kann ein Gleitgel wirklich dafür sorgen, dass sich dein Orgasmus verändert?

Nun, solche Mittel werden nicht auf magische Weise alle deine Orgasmus-Sorgen lösen. Wie gut und intensiv du kommst, hat in erster Linie damit zu tun, wie gut der Sex ist und wie sehr es zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin funkt. "Lust fängt im Kopf an und hat sehr viel mit Begehren, Leidenschaft und Vertrauen zu tun. Das ist wichtiger als die Frage, ob ein Gleitgel den Orgasmus steigert", sagt Dr. Albring. Aber hey, gemeinsam Neues ausprobieren und ganz bewusst auf neue Reize zu achten kann trotzdem die Leidenschaft befeuern.

Es gibt zum Beispiel stimulierende Gels für Frauen, die durch wärmende, kühlende und prickelnde Effekte für intensivere Orgasmen sorgen sollen. Die Kundenbewertungen gehen allerdings zum Teil auseinander, weil der Effekt auf jeden unterschiedlich wirkt. Dr. Albring erklärt: "Die Grenzen zwischen angenehmem und unangenehmem Gefühl bis hin zu stechendem Brennen und Taubheit sind dabei oft fließend. Einen besseren oder längeren Orgasmus können solche Gele deshalb nicht garantieren."

Welche Unverträglichkeiten kann Gleitgel auslösen?

Das ist nur schwer festzumachen, denn: Nur Hersteller medizinischer Gleitgele und Vaginalcremes deklarieren ihre Inhaltsstoffe vollständig. Gleitgele aus dem Drogeriemarkt sind häufig unvollständig ausgezeichnet.

Also hilft nur: Vorsichtig und in Maßen ausprobieren. Gerade Gele mit besonderen Effekten enthalten manchmal spezielle Zusatzstoffe. Unverträglichkeiten können also auch auftreten, wenn du sonst überhaupt nicht zu Allergien neigst.

Welche Gleitgele lassen sich auf Kleidung oder Bettwäsche gut entfernen?

Der Sex darf schmutzig sein, die Bettwäsche aber nicht? Dann solltest unbedingt wasserbasierte Gleitmittel verwenden. Diese lassen sich einfach und schnell aus Klamotten und Bettwäsche rauswaschen. Bei silikon- sowie ölbasierten Gleitmitteln musst du dagegen aufpassen, die hinterlassen nämlich fiese Flecken auf dem Stoff. Besonders bei ölbasierten Gleitmitteln ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Fleck bleibt.

Bei Silikon hingegen besteht noch die Chance, dass du den Fleck wieder loswirst, und zwar so: Einfach noch einen Tupfer mehr Silikon auf den Fleck geben und einwirken lassen. Ja, richtig gelesen. Denn im Silikon befinden sich sogenannte Polymere, die sich miteinander verbinden und der schon getrocknete Fleck kann einfacher entfernt werden.Nach einer halben Stunde kannst den Fleck großzügig mit Handwaschmittel einreiben, anschließend 15 Minuten einwirken lassen und danach mit Wasser ausspülen. Diesen Vorgang musst du je nach Fleck mehrmals wiederholen.

Wie soll ich Gleitgel aufbewahren?

"Schatz, das Gleitgel läuft bald ab" Das ist natürlich auch eine Strategie, um deinen Liebsten ins Bett zu bekommen. Aber mit der Haltbarkeit von Gleitgelen solltest du lieber nicht spaßen: "Es besteht die Gefahr, dass sich unerwünschte Keime vermehren und in den Intimbereich gelangen", erklärt Dr. Albring.

Wenn du dir also keine unliebsamen Bakterien einfangen willst, gehört das Gleitgel nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums in die Mülltonne. Im Normalfall können Gleitgele nach dem Öffnen für 3 Monate verwendet werden. Damit sich keine Bakterien bilden, sollten Gleitgele trocken, kühl und fern von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden. Die Nachttischschublade eignet sich da perfekt. So ist das Gleitgel auch sofort griffbereit. (Du brauchst noch ein paar Ideen? Das sind die besten Sexstellungen aus dem Kamasutra.)

Ob silikon-, wasserbasiert, vegan oder mit Geschmack – welches Gleitgel sich beim Sex am besten eignet, ist letztendlich Ansichts- und Geschmackssache. Also: Ausprobieren. Gleitgel kaufen, den Liebsten schnappen und ab ins Bett! In unserer Galerie findest du ein paar Produkt-Tipps.