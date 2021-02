Sexy Dessous Auf diese Unterwäsche stehen Männer bei Frauen

Feine Spitzen-Dessous oder lässige Boyshorts? Wir verraten dir, was Männer total antörnend finden, und welche Teile eher nicht so gut ankommen

Unterwäsche ist ein sehr intimes und privates Thema. Darum eines vorab: Natürlich sollte es dir in erster Linie vor allem darum gehen, dir selbst zu gefallen und dich wohlzufühlen. Denn egal ob Tanga, G-String oder Granny-Panties, du solltest darin ganz du selbst sein können! Das fehlte noch, dass er entscheidet, was du drunterziehst.

Andererseits... Es ist trotzdem berechtigt, dass du auch manchmal neugierig bist, was Männer über deine Wäsche denken. Weil du gern auf einen Mann besonders sexy wirken willst, zum Beispiel. Es sind ja durchaus Situationen denkbar, in denen du speziell für ihn etwas Spannendes anziehen möchtest. Nur darauf bezieht sich dieser Artikel.

Welche Wäsche finden Männer an Frauen sexy?

Das Problem hier ist wie so oft, dass es weder "die Männer" noch "die Frauen" gibt. Gerade Unterwäsche ist Geschmackssache, auf Seiten der Trägerin wie auf der Seite des Betrachters. Besser als das hier zu lesen ist es also eigentlich, den Mann zu fragen, der dich in Unterwäsche sehen darf, und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Denn nur wenn du dich in einem Wäschestück wohlfühlst und dir selbst gefällst, kannst du das auch nach außen ausstrahlen. (Trägst du zum Beispiel die richtige BH-Größe? Teste es hier!.)

Viele Frauen meinen aber die Antwort auf die Frage, welche Wäsche denn nun besonders sexy ist, ohnehin längst zu kennen: Je knapper das Höschen und je aufwändiger und ausgefallener ihre Wäsche, desto besser gefallen sie der Männerwelt. Stimmt das? Unsere US-Kollegen haben das mal überprüft und bei mehr als 1000 Männern genau nachgefragt. Mit teilweise verblüffendem Ergebnis...

Das heißeste Höschen ist die Panty

Wer hätte das gedacht?! 40 Prozent aller befragten Männer gaben an, dass sie Pantys an Frauen ganz besonders lieben. Und das obwohl doch recht viel Stoff dran ist. Als Begründung hierfür gaben die Herren an, dass dieser Unterwäschetyp der Form des Hinterns besonders gut schmeichelt. Und was noch viel wichtiger ist: Frauen sehen darin aus, als würden sie sich wohlfühlen. Wahrer Sexappeal kommt also von innen…

Der Tanga landet auf Platz 2

Hättest du das knappe Höschen nicht auch auf Platz 1 vermutet? Knapp daneben ist auch vorbei. Aber immerhin stehen satte 34 Prozent der befragten Männer bei Frauen auf Tangas. Manchmal ist weniger eben doch mehr.

Platz 3 geht an den String

Hier hast du den Beweis: Irgendwann ist knapp einfach zu knapp. Nur 13 Prozent aller befragten Männer stehen auf hauchfeine Strings. Die Gründe kennen wir nicht. Aber vielleicht liegt es schlicht und ergreifend daran, dass das knappe Höschen schon fast alles offenbart und so jegliche Spannung nimmt? Übrigens: Diese Intimfrisuren lieben Männer an Frauen.

Klassische Slips sichern sich den 4. Platz

Die Holzmedaille im Rennen um das heißeste Höschen geht an den ganz normalen Slip. Mit breiterem Seitenbündchen als ein Tanga und niedriger Liebhöhe, also ca. 4 Fingerbreit unter dem Bauchnabel. Ja gut, ist vielleicht nicht besonders spannend. Aber eben einfach bequem!

Granny-Panties sind die Verlierer im Ranking

Das Schlusslicht im Ranking bildet mit gerade mal 1 Prozent die Granny-Panty mit extra-breiten Seitenbündchen und Leibhöhe bis zum Bauchnabel. Diese Slip-Form steht vor allem für eins: Komfort. Aber – und das hast du dir bestimmt eh schon gedacht – ganz bestimmt nicht für Sexappeal. Schade…

Und was mögen Männer obenrum?

In Sachen Dessous-Oberteile geht der erste Platz an den Spitzen-BH, dicht gefolgt vom Push-up. Ein klassisch weißer Balconette-BH liegt zusammen mit dem Longline-Modell im Mittelfeld auf Platz 3 und 4. Als absolute Liebestöter gelten vorgeformte BHs ohne Bügel wie zum Beispiel Sport-BHs. Ach ja: Hierhin schauen Männer bei einer nackten Frau zuerst.

Falls du gedanklich bereits deine Wäsche-Schublade ausmistest, können wir dich beruhigen. Denn anderen Studien zufolge ist es den meisten Männern am Ende dann doch mehr oder weniger egal was du unten drunter trägst. Viel wichtiger ist ihnen die Frau, die darin steckt. Also: Haken hinter!

Es muss nicht immer Reizwäsche sein, um einen Mann zu beeindrucken. Auch bequemere Slips wie Boy-Shorts kommen gut an. Am wichtigsten ist am Ende, dass du dich selbst wohlfühlst. Lass dich also bitte nie unter Druck setzen, etwas zu tragen, das dir nicht gefällt!