Sextraum Feuchter Traum? Das haben Sexträume zu bedeuten

Ob am Strand mit dem Ex oder auf dem Küchentisch mit einem Fremden: Ab und zu erleben wir im Traum ganz schön wilde Sexabenteuer. Das hat das nächtliche Kopfkino zu bedeuten ...

Schweißgebadet wachst du auf. Hast du gerade wirklich Sex mit dem neuen Nachbarn gehabt? Du drehst dich zur Seite, aber das Bett neben dir ist leer. Es war nur ein Traum!

Ob das nun gut ist oder schade, überlassen wir deinem Urteil. Aber was solche Sexträume bedeuten (können), versuchen wir hier mit Hilfe von Experten zu klären. Und natürlich, was du dann daraus machst.

Was heißt es, wenn ich von Sex mit dem Ex träume?

Ups, wie konnte das denn passieren?! Der Mann, der eigentlich seit gefühlten 100 Jahren passé ist, war letzte Nacht plötzlich so was von wieder da! Und dafür, dass die Sache mit ihm längst als abgehakt galt und du in einer neuen Beziehung glücklich bist, war der Traum-Sex verdammt hot … Heißt das also, dass im Wachzustand doch noch Gefühle da sind?



Keine Sorge, das heißt es nicht unbedingt. Sex mit dem Ex ist ein total gängiger Traum, der eigentlich mehr mit deiner aktuellen Beziehung zu tun hat als mit deinem Verflossenen. Dieses nächtliche Szenario erlebst du, weil dein Unterbewusstsein dich zum Grübeln bringen will.

"Oft ist der Traum vom Expartner ein Indiz dafür, dass man sich nach der Vertrautheit zurücksehnt, die einmal in der vergangenen Beziehung geherrscht hat – und nicht nach dem Menschen an sich", erklärt Diplom-Psychologe Konrad Lenz. "Er könnte aber auch ein Warnsignal dafür sein, dass alte Fehler oder Probleme sich gerade wiederholen." Also: nicht einfach ignorieren, sondern die aktuelle Liebeslage mal etwas genauer unter die Lupe nehmen.

Was bedeutet es, im Traum Sex mit einem Prominenten zu haben?

Egal ob Channing Tatum oder Brad Pitt – manchmal spielen deine Lieblings-Hollywood-Jungs nicht nur auf der Leinwand, sondern eben auch in deinen Träumen die Hauptrolle. Total teeniemäßig, aber irgendwie auch total aufregend.



Also, mit unschuldiger Poster-vom-Lieblingsstar-an-der-Wand-Romantik hat das Ganze wenig zu tun, sondern tatsächlich meistens mit der Verwirklichung echter sexueller Fantasien. Mit Fremden (und das sind Promis, auch wenn du meinst sie zu "kennen") lässt sich nämlich ganz wunderbar all das ausprobieren, wovon du eben nur zu träumen wagst.

Die Tatsache, dass die fremden Männer in diesen Fantasien allerdings zusätzlich noch prominent sind, sagt aber noch etwas anderes aus: "Auf der symbolischen Ebene gedeutet, weist so ein Promi-Traum vielleicht darauf hin, dass man sich auch selbst nach etwas mehr Rampenlicht und Aufmerksamkeit sehnt", erklärt der Experte. Mehr Tipps dazu: So fühlt ihr euch wieder wie frisch verliebt.

Was steckt dahinter, vom Sex mit einem 'Feind' zu träumen?

Du hast dich in deinen Träumen mit dem verhassten Kollegen, dem meganervigen Bruder der besten Freundin oder sogar mit dem fürchterlichen Spießernachbarn durch die Laken gewälzt? Interessant, interessant.

Diese Träume gehen tief, denn sie sagen sehr viel über dich selbst aus als über diese Leute. Der Traum will dich vielleicht zum Umdenken animieren. Der Psychologe dazu: "Als Erstes sollte man sich fragen: 'Warum lehne ich diesen Menschen ab? Was genau mag ich an ihm nicht?'. Meist sind das nämlich Eigenschaften, die man selbst in sich trägt, aber nicht an sich wahrnehmen möchte. Häufig fühlt man sich demjenigen tatsächlich viel näher, als man sich eingestehen will."

Soll heißen, dass da Potenzial in Männern schlummern kann, von denen du das nie gedacht hättest. Oder: Du hast Parallelen zwischen euch entdeckt, die du dir nicht eingestehen willst, die du vielleicht gar nicht magst. Vielleicht solltest du noch mal eine Nacht drüber schlafen.

Was heißt es, wenn ich von Sex mit meiner besten Freundin träume?

Bist du auch schon mal aufgewacht und konntest dich zumindest gefühlt in den "I kissed a girl"-Club einreihen? Bestimmt, oder?! Lesbische Fantasien schleichen sich nämlich häufig in unsere Betten. Trotzdem fühlt es sich seltsam an, mit der besten Freundin rumzumachen – wenn auch nur im Traum.

Das ist gar nicht sooo seltsam, weil deine beste Freundin dir einfach so nah ist, dass sich diese Verbundenheit im Unterbewusstsein schon mal zu erotischen Gefühlen steigern kann. Meistens stecken keine unterdrückten lesbischen Wünsche dahinter, sondern etwas anderes: "Es ist möglich, dass eine Frau sich von ihrem Partner mehr von der Art der Zuneigung ersehnt, die ihr von der engen Freundin entgegengebracht wird" mutmaßt der Psychologe. "Es könnte aber auch sein, dass man sie sehr für etwas bewundert, das man selbst auch gern hätte. Deshalb taucht sie dann im Traum auf."

Warum träume ich von Sex mit meinem Chef?

Du kannst deinem Boss heute kaum in die Augen sehen, weil er im Traum viel mehr besorgt hat als nur einen Kaffee? Es ist seltsam, wenn der Vorgesetzte plötzlich nackt durch deine Nächte geistert — erst recht, wenn du ihn eigentlich nicht mal attraktiv findest.



Die gute Nachricht: Das alles hat nichts mit unterbewussten Hochschlaf-Plänen zu tun, oder mit einem tatsächlichen Begehren! "Dieser Traum sollte nicht auf der sexuellen Ebene gedeutet werden. Meistens wünscht man sich eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung, traut sich aber nicht, danach zu fragen, und trägt deshalb ständig die Gedanken an den Chef mit sich herum." Was das Unterbewusstsein im Traum damit macht, ist völlig irrational.

Was noch dran schuld sein kann, dass der Boss sich in deinen Schlaf schleicht? "Zollt er der Mitarbeiterin nicht genügend Respekt und Anerkennung, wird der Wunsch danach größer und entlädt sich im sexuellen Traum."

Wieso träume ich, dass mein Partner fremdgeht?

In deinem Traum hat es dein Freund ganz ungeniert mit einer anderen getrieben, und du musstest auch noch dabei zusehen – was für ein absoluter Albtraum! Da wird das Erwachen am Morgen schon mal von einer ordentlichen Wut im Bauch begleitet, bevor sich ein generelles, ungutes Gefühl einschleicht. War der Traum eine böse Vorahnung, der du dringend nachgehen solltest?



Der Sache nachgehen: ja. Akuter Grund zur Sorge: nein. "Hier spielen grundlegende Ängste eine Rolle", erklärt Psychologe Lenz. "Man trägt wahrscheinlich irgendwo die Vermutung in sich, vom Partner nicht mehr begehrt zu werden, und stellt ihn sich deshalb beim tollen Sex mit jemand anderem vor." Passiert das mal, ist das kein Drama.

Kommen Träume wie diese jedoch häufiger vor, ist es Zeit, Klartext zu reden: Sprich deine (wahrscheinlich unbegründete) Angst offen bei ihm an. (Vielleicht probiert ihr mal eines dieser spannenden Sexspiele?) Bedenke: Ängste sind hartnäckig: Solange sie unterdrückt werden, geistern sie weiterhin durch deine Träume und verursachen ein mieses Gefühl in der Magengegend. Also: Lieber darüber reden, als schlecht davon träumen.

Sexträume sind nur selten 1:1-Ausdruck einer wirklichen Sehnsucht. Vielmehr versucht das Unterbewusstsein anhand dieser Verknüpfungen und Spielereien, etwas zu verarbeiten oder etwas ins Bewusstsein zu befördern. Du solltest also aus solchen Träumen nie vorschnell irgendwelche Schlussfolgerungen oder Handlungen ableiten.