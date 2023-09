Sex ist gesund. Die gesundheitlichen Benefits des Geschlechtsverkehrs reichen vom happy machenden Rausch der Lust über die verbrauchten Kalorien und den Stressabbau bis hin zu einer Wirkung als natürliches Schmerzmittel (Studie). Aber, ganz wichtig: Es ist auch nicht ungesund, keinen Sex zu haben. Eine US-Studie kam sogar zu dem Schluss, dass sexuell inaktive Amerikaner ähnliche Glückslevel wie die sexuell Aktiven aufweisen. Eine andere Studie zeigt, dass Frauen, die freiwillig längere Zeit auf Sex verzichteten, ein erhöhtes Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise haben.

Die Entscheidung, auf Sex zu verzichten, kann aus unzähligen Gründen erfolgen: Keine Beziehung, keine Zeit, keine Lust, alles auf einmal. Vielleicht fragst dich aber auch einfach so, was mit deinem Körper, insbesondere mit deiner Vagina, passiert, wenn du längere Zeit keinen Sex hast. Klar ist: Die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs wird wahrscheinlich im Laufe deines Lebens schwanken. Und wenn sie abnimmt, ist es hilfreich zu wissen, was du zu erwarten hast. (Übrigens: Sex muss nicht immer Penetration bedeuten, versuch doch mal Outercourse.) Zwei Expertinnen erklären hier die Veränderungen, die du möglicherweise erlebst, wenn du eine Sex-Pause machst.

Mit dem richtigen Sex-Toy brauchst du gar nicht so oft Paar-Sex Vielleicht fehlt es dir gar nicht an Lust, sondern du hast einfach keinen Bock auf Sex zu zweit? Wenn du einfach nur ohne Rücksichtnahme und Balzrituale deine Lust genießen willst, können diese Sex-Spielzeuge helfen:

Der Satisfyer 2 Pro gilt als Garant für heftige Orgasmen in kürzester Zeit. Der hilft dir sicher dabei, dich ganz allein völlig der Lust hinzugeben.

Der Klitoris-Sauger Womanizer Premium bringt dich mit modernster Technik zum Orgasmus.

Ein kleiner Auflegevibrator wie dieser reicht meist schon für heißen klitoralen Solo-Sex.

Der Sona 2 Cruise ist ein prickelndes Massage-Toy, das dich auf Schallwellen der Lust davonträgt. Dich spricht das alles gar nicht an, du hast einfach keine Lust und willst einfach nur wissen, was mit deinem Körper passiert, wenn du gar keinen Sex hast? Dann lies hier weiter.

Was passiert, wenn ich keinen Sex mehr habe? Zunächst mal: Nichts. Sex ist dann eben doch nicht so wichtig wie essen und trinken, die körperliche Lust ist eben nicht lebensnotwendig wie die Luft, die du atmest. Aber ein paar Veränderungen kann es tatsächlich geben, die wollen wir hier erläutern.

Unabhängig von den Gründen und dem Szenario sind die meisten Folgen des Sex-Verzichtes die gleichen. Nur dein Alter spielt vielleicht eine Rolle. Das hier sind die wichtigsten Folgen, wenn du längere Zeit sexuell inaktiv bist.

1. Ein Verlust an Elastizität ist möglich Wenn du vor der Menopause bist, kann deine Vagina durch die Sex-Abstinenz vorübergehend an Elastizität verlieren. "Die Vagina ist ein elastischer Schlauch", sagt Dr. Salena Zanotti, Geburtshelferin und Gynäkologin. Sprich: Wenn sie eine Weile nicht benutzt wurde, kann sie etwas enger werden.

Aber: Sie wird zu ihrer ursprünglichen Elastizität zurückkehren, wenn du dich noch vor der Menopause befindest. Das liegt an dem Hormon Östrogen, das die Elastizität und die Feuchtigkeit in der Vagina aufrechterhält. Da Frauen vor der Menopause immer noch reichlich Östrogen produzieren, müssen sie sich selbst nach einer langen Abstinenzperiode keine Sorgen machen, dauerhaft an Elastizität zu verlieren.

2. Nach der Menopause ist der Elastizitätsverlust eher wahrscheinlich Im Gegensatz zu vormenopausalen Frauen haben postmenopausale nach einer längeren Zeit ohne Sex ein höheres Risiko, einen dauerhaften Verlust an vaginaler Elastizität zu erleben. Das liegt daran, dass ihr Körper weniger Östrogen produziert, wodurch Elastizität und Feuchtigkeit in der Vagina zurückgehen können. "Es ist wirklich schwer, die Vagina nach der Menopause wieder zu dehnen", sagt Dr. Zanotti. Mehr über die Veränderungen der Vagina mit dem Älterwerden liest du hier.

Im Fall von postmenopausalen Frauen, die eine bestimmte Ebene der vaginalen Elastizität aufrechterhalten möchten, könnte der Ausdruck "use it or lose it" zutreffen. Die gute Nachricht ist, dass es viele Gleitmittel gibt, die du verwenden kannst, zusätzlich zur sanften Stimulation, die helfen kann, Trockenheit in der Vagina zu bekämpfen.

3. Du wirst nicht "austrocknen" Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass die Vaginen abstinenter Frauen "austrocknen". Das ist Quatsch. Frauenärztin Adeeti Gupta widerspricht diesem Mythos klipp und klar: "Bitte nicht denken, dass 'da unten alles austrocknen wird', weil es keine Aktivität gibt", sagt sie.

Wenn es nicht mehr so "flutscht" wie früher, hat das andere Gründe. Stichwort: Wechseljahre. Wie oben erwähnt, neigen postmenopausale Frauen eher zu vaginaler Trockenheit. Dies ist auf reduzierte Östrogenspiegel zurückzuführen, nicht auf Abstinenz.

4. Das Absetzen der Pille verstärkt mögliche Veränderungen Wenn du aufgrund sexueller Inaktivität deine hormonelle Verhütung absetzt, könnte auch das zu Veränderungen bei Feuchtigkeit und/oder Libido führen. "Nach dem Absetzen der Hormone werden bei Frauen im gebärfähigen Alter die Eierstöcke wieder aktiv", sagt Salena Zanotti. Neben Veränderungen in deiner Menstruation könnte dies auch bedeuten, dass du mehr natürliche Feuchtigkeit und/oder eine gesteigerte Libido erlebst.

5. Deine sexuelle Lust wird sich NICHT ändern Gynäkologin Dr. Gupta sagt, dass sexuelle Abstinenz nach sexueller Aktivität wahrscheinlich keine Auswirkungen auf deine Libido haben wird. Du wirst immer noch sexuelles Verlangen verspüren, genauso wie zu Zeiten, als du noch voll aktiv warst.

Allerdings weist Adeeti Gupta darauf hin, dass deine Erwartung an den Sex sich möglicherweise ändern könnte. Das kann den Sex möglicherweise angenehmer oder auch weniger angenehm machen, wenn du wieder sexuell aktiv wirst. "Manchmal kann Sex nach einer langen Abstinenzperiode sich ein wenig anders anfühlen, entweder ziemlich aufregend oder ein wenig unangenehm aufgrund der Dehnung", sagt sie.

6. Du brauchst vielleicht eine Zeit der Gewöhnung Auch wenn es keine grundsätzlichen Veränderungen gibt, kann es sein, dass du eine Weile benötigst, um dich wieder an die sexuelle Action zu gewöhnen. Da die meisten Frauen nach einer längeren Zeit der sexuellen Abstinenz eine leichte Verengung der Vagina erleben, sagt Dr. Zanotti, dass "die ersten Male, wenn du nach einer Pause Geschlechtsverkehr hast, ein wenig unangenehm sein werden." Aber bei vormenopausalen Frauen sollte dies nur eine vorübergehende Empfindung sein. "Die Elastizität kommt wieder", sagt Frauenärztin Zanotti.

Postmenopausale Frauen hingegen könnten feststellen, dass es etwas mehr Aufwand erfordert (in Form von Gleitmittel und Stimulation), um bequemen Sex zu erreichen. Aber da könnt ihr euch gemeinsam mit lustvoller Vorsicht wieder herantasten.

7. Bei neuem Partner und mehr Sex kann deine Libido sogar zunehmen Obwohl deine sexuelle Lust während deiner sexuellen Abstinenz wahrscheinlich nicht verändert wird, wirst du vielleicht feststellen, dass deine Libido wieder ansteigt, wenn du wieder sexuell aktiv wirst.

"Ein neuer Partner ist aufregend genug, um deine Libido zu stimulieren", sagt Dr. Zanotti. "Viele Paare, die lange zusammen waren, können in eine Routine geraten. Wenn du eine Weile abstinent warst und die Aufregung eines neuen Partners erlebst, kann das die Libido wieder steigern."

Keinen Sex zu haben, ist keine wilde Sache und aus gesundheitlicher Sicht auch kein Einschnitt. Zwar merkst du vielleicht ein paar Veränderungen, wenn du wieder loslegst, aber nichts davon sollte dir Sorgen machen. Außer vielleicht, dass dir beim Aussetzen etwas Spaß entgeht.

Erwähnte Quellen:

Hambach A, Evers S, Summ O, Husstedt IW, Frese A. The impact of sexual activity on idiopathic headaches: an observational study. Cephalalgia. 2013 Apr;33(6):384-9. doi: 10.1177/0333102413476374

Kim JH, Tam WS, Muennig P. Sociodemographic Correlates of Sexlessness Among American Adults and Associations with Self-Reported Happiness Levels: Evidence from the U.S. General Social Survey. Arch Sex Behav. 2017 Nov;46(8):2403-2415. doi: 10.1007/s10508-017-0968-7