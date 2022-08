Die Zeiten, da Menschen ihre Sex-Toys verschämt in versteckten Geschäften für "Ehe-Hygiene" kauften, sind lange vorbei. In manchem Schlafzimmer sind Peitsche, Lackstiefel oder Seile völlig normal – 50 Shades of Grey sei Dank.

Auch wenn es Kinks, Fetische und secret pleasures aus den Schmuddelecken herausgeschafft haben, gibt es auch bei den heutigen Sexspielzeugen und Bettergänzungen Abstufungen. In unserer Galerie siehst du ein paar Toys, die ein wenig über den schlichten Dildo oder eine Augenbinde hinausgehen.

Krasse Sextoys: Was bitte macht man damit?

Selbst die erfahrenste Sex-Toy-Userin muss bei einigen unserer 9 Sextoys dann aber doch zweimal hingucken und sich vielleicht manchmal ein Kichern verkneifen.

Genau darum haben wir sie gesammelt und zeigen dir hier, was die unendlichen Weiten der sexuellen Vorlieben und die Phantasien der Sex-Toy-Designer so hervorgebracht haben. Übrigens, hier gibt es noch mehr Inspiration: Heiße Sexspiele für Paare.

Hinweise zum Ansehen unserer Sex-Toy-Galerie

Nur damit hinterher keine Klagen entstehen, möchten wir dich bitten, diese Ratschläge zu beherzigen, bevor du dir unsere Bildergalerie anschaust:

1. Lies diesen Artikel vielleicht eher zuhause oder zumindest an einem Ort, wo niemand plötzlich hinter dir auftauchen kann, um dir über die Schulter zu gucken.

2. Es gibt hier kein Kink-Shaming, erlaubt ist, was gefällt (obwohl einige der Produkte trotzdem ein kleines bisschen witzig sind).

3. Es gibt aber auch keinen Druck, irgendwas zu mögen. Lass dich zu nichts drängen, das dich nicht anmacht.

4. Wenn dich etwas wirklich interessiert, die Bitte: Die meisten dieser Sex-Toys gehen über die Norm hinaus. Umso wichtiger, dass du mit ihnen etwas vorsichtiger umgehst. So vermeidest du Verletzungen, Infektionen und überrumpelte Partner.

Alles klar? Schon neugierig? Dann wünschen wir dir viel Vergnügen beim Betrachten unserer Galerie, so oder so!