Blowjob-Tipps Diesen Blowjob wird er nie vergessen

Bevor es hier um den ewigen Dauer-Sextraum der wohl meisten menschlichen Männchen geht, zwei Dinge vorab. Erstens: Wenn du keine Lust auf einen Blowjob hast, dann lass es. Punkt. Du wärst nicht die erste Frau, der es so geht, du bist nicht die einzige. Und: Das haben schon andere Beziehungen überstanden. Wir wollen dich zu nichts überreden, das du nicht willst. Und er sollte das auch nicht tun.

Zweitens: Wenn du keine Lust hast, dir von Männern sagen zu lassen, wie du ihnen einen blasen sollst, dann müssen wir dich warnen: In diesem Artikel reden nur Männer. Denn eines ist wiederum auch klar: Die können dir als einzige wirklich verraten, was sich aus männlicher Perspektive am besten anfühlt.

Das ist nämlich Idee und Sinn dieser Geschichte: Wir haben 22 unserer männlichen Freunde, Kumpels und Bekannten gebeten, uns DEN Oralsex ihres Lebens zu enthüllen. Ausgestattet mit diesem Wissen kannst du jeden Mann beim Blowjob schier wahnsinnig machen. Suche dir einfach die Tipps heraus, die dich neugierig machen. Alle 22 hält der Typ eh nicht durch...

Nützliche Tools für mehr Spannung

Neben deinem Mund und deinen Händen gibt es aufregende kleine Helferlein, die für noch mehr Spannung sorgen. Wir haben die tollsten Tools rausgesucht, die deinen Blowjob unvergesslich machen.

1. Paarvibrator von We-Vibe

Hersteller Unsere Empfehlung: Der Paar-Vibrator von we-vibe.

Hier bestellen: Paarvibrator von We-Vibe

Während du ihn nach allen Regeln der Kunst mit dem Mund verwöhnst, kann dieser kleine Freund Gleiches für dich tun. Dazu wird das kleine Ende des We-Vibe Match in die Vagina eingeführt und das große Ende auf der Klitoris platziert. Der Vibrator lässt sich übrigens via Fernbedienung und App steuern. Extrakick: Gib ihm die Fernbedienung in die Hand! So kann er dich auch stimulieren, während er sich von dir zum Höhepunkt blasen lässt.

2. Essbares Massageöl mit Schokogeschmack

Hersteller Unsere Empfehlung: Essbares Massageöl mit Vanillegeschmack von Shiatsu.

Hier bestellen: Essbares Massageöl von Shiatsu

Eigentlich wolltest du seinem Penis lediglich eine entspannende Ölmassage verpassen. Je länger du ihn allerdings knetest und je größer er in deinen Händen wird, desto mehr bekommst du Lust, ihn einfach in den Mund zu nehmen. Blöd nur, wenn erst das ganze Öl wieder runter muss. Wie gut, dass es inzwischen essbares Massageöl gibt. Zum Beispiel das Shiatsu Essbares Massageöl mit Vanille-Geschmack.

3. Essbare Körperfarbe mit Caramelgeschmack

Hersteller Unsere Empfehlung: Essbares Massageöl von Bijoux Indiscrets.

Hier bestellen: Essbare Körperfarbe von Bijoux Indiscrets

Das Bodypainting der anderen Art: Mit der mitgelieferten Feder mit einer Silikonspitze kannst du den Körper deines Schatzes verzieren, bevor du das Kunstwerk mit der Hingabe deiner Zunge wieder ablecken kannst. So lassen sich poetische, karamellige Liebesbotschaften auf dem ganzen Körper verfassen.

Was gefällt Männern am Blowjob?

Da gibt es eine einfache und eine komplizierte Antwort. Die einfache lautet: So gut wie alles. Die Jungs lieben es einfach, wenn du ihnen einen bläst.

Die komplizierte Antwort ist darum so kompliziert, weil jeder Mann seine besonderen Vorlieben und Träume hat. Da müsst ihr euch gemeinsam herantasten. Unsere 22 Tipps helfen sicher beim Ausprobieren!

Warum lieben Männer Oralsex?

Der Grund ist wahrscheinlich ein ähnlicher wie bei Frauen: Es ist diese Mischung aus verwöhnt werden und die Kontrolle abgeben, die den Kick ausmacht.

Außerdem die Tatsache, dass es sich sensationell gut anfühlt. Und natürlich diese unfassbare Aufmerksamkeit und Lust, die du ihm schenkst. Vielleicht hat er aber auch andere Gründe. Frag ihn doch mal!

Was muss ich machen? 22 Blowjob-Tipps:

Du MUSST gar nichts machen. Du machst nur, worauf du Lust hast. Grundsätzlich kann das alles mögliche sein: Saugen, lecken, nuckeln etc. Und wenn du noch mehr Lust hast, und außerdem deinen netten Tag, dann frag ihn, ob er sich etwas wünscht. Oder du probierst einen der folgenden Tipps aus. Die stammen nämlich auch von Männern!

1. Greife auch mal beherzt zu!

"Ich liebe es, wenn meine Freundin meine Hoden umfasst, während sie an meinem Penis saugt. Sie hält sie in einer Hand und drückt immer mal wieder leicht zu. Hoden und Penis gleichzeitig verwöhnen – das macht die ganze Sache für mich so viel intensiver. Bei dem Gedanken komme ich schon fast!" (Ben, 30)

2. Versuche eine Po-Massage!

"Eines der besten Gefühle auf der Welt ist für mich, wenn meine Freundin meinen Po massiert. Wenn sie im Bett abtaucht, fährt sie mit den Händen gelegentlich unter meinen Po und massiert ihn ganz sanft. Dabei nimmt sie meinen Penis in den Mund oder leckt meine Hoden. Ganz ehrlich: Für mich gibt es absolut nichts Besseres!" (Mike, 28) Ach ja: So verwöhnst du auch seine Hoden richtig.

3. Steigere die Spannung!

"Die Frau, mit der ich mich treffe, liebt es, mich scharf zu machen, bevor sie mich oral befriedigt. Einmal lag ich auf dem Rücken, während sie zwischen meinen Knien hockte und in aller Seelenruhe meinen Penis betrachtete. Sie hat bestimmt 30 Sekunden einfach nur dort gekniet, bis sie sich weiter runter bückte, um meinen Penis und meine Hoden ganz leicht anzupusten. Ohne ihn zu berühren! Die Spannung hat mich fast umgebracht. Es war fantastisch, als sie endlich angefangen hat, viel erregender!" (David, 27)

4. Lege selbst Hand an!

"Eine der Frauen, mit denen ich im Bett war, stand darauf, sich selbst zu berühren, während sie mir einen geblasen hat. Zu sehen, wie sie einen Orgasmus bekommt, hat mich viel mehr angemacht, als wenn sie sich nur um mich gekümmert hätte. Die Kombination, ihr beim Masturbieren zuzusehen und gleichzeitig zu spüren, dass sie mich berührt – das war fast zu viel für mich. Die komplette Reizüberflutung!" (Andy, 30)

5. Plane einen Spontan-Trip!

"Zu meinem letzten Geburtstag hat mich meine Freundin mit einem Kurztrip überrascht. Sie hat ein superromatisches Hotel mit Kamin und kuscheligem Bettzeug ausgesucht und massenweise Kerzen im Zimmer aufgestellt. Ich musste mich auf das Bett legen und sie kam zu mir. Zu wissen, wie viele Gedanken sie sich zu diesem Geschenk gemacht hat, hat den Blowjob sehr intim und besonders gemacht. Ich werde diese Nacht nie vergessen!" (Daniel, 31)

Fizkes / Shutterstock.com Auch für ihn ist beim Oralsex Nähe und Zärtlichkeit wichtig. Es soll gar nicht zugehen wie im Porno.

6. Überrasche ihn mit dem Blowjob!

"Ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Als ich einmal von der Arbeit zurück nach Hause kam, stand sie schon an der Tür, hat mich geradezu angesprungen, zum Sofa gezogen und meine Hose heruntergerissen. Dann, ohne ein Wort zu sagen, hat sie mir einen geblasen. Das war definitiv eines meiner besten Erlebnisse." (Stefan, 32)

7. Kühle ihn gut runter!

"Meine Freundin und ich probieren immer mal wieder neue Sachen im Bett aus. Vor ein paar Tagen hat sie eine Tasse mit eiskaltem Wasser mit ans Bett gebracht und einen Eiswürfel in den Mund genommen, bevor sie mich oral befriedigt hat. Diese eiskalte Situation hat sich wahnsinnig gut angefühlt!" (Heiko, 29)

8. Lächele ihn dabei an!

"Auch wenn ich weiß, dass es bei einem Blowjob total um mich geht, geht es mir dabei besser, wenn ich das Gefühl habe, dass es ihr auch Spaß macht oder auch irgendwie anmacht. Darum gibt es mir einen Extra-Kick, wenn sie mich zwischendurch kurz anlächelt!" (Patrick, 35)

9. Finde seinen 'magic spot'!

"Es gibt eine Sache, die mich wirklich jedes Mal um den Verstand bringt, wenn meine Freundin es mir mit dem Mund besorgt. Es gibt diese eine Stelle zwischen Hoden und After [Anmerkung d. Red.: gemeint ist das Perineum], da bin ich super empfindlich. Sie legt sich auf den Bauch und fängt an ganz langsam mit der Zunge über diese Stelle zu lecken, bevor sie sich um meinen Penis kümmert. Dabei kann ich mich nicht kontrollieren, mein ganzer Körper beginnt zu zittern. Das ist der Wahnsinn!" (Tom, 31)

10. Bewege dich im Kreis!

"Ich liebe es, wenn meine Frau sich Zeit nimmt und das gesamte Gebiet um den Penis leckt. Sie macht mehrmals eine ganze Runde und ihre Zunge fühlt sich soooo gut dabei an. Da baut sich schon Lust auf, wenn ich nur daran denke." (Robert, 28)

11. Checke seine Bedürfnisse!

"Manchmal stoppt meine Freundin mitten im Blowjob und fragt mich, was sie als nächstes tun soll. Das Ding ist: Eigentlich weiß sie ganz genau wie ich es am liebsten habe. Trotzdem will sie sich vergewissern, ob ich etwas Bestimmtes möchte oder ob sie etwas anderes machen kann. Nur zu wissen, dass sie mich so sehr befriedigen will, turnt mich an – und bewirkt, dass ich sie im Umkehrschluss noch intensiver verwöhnen will, wenn sie fertig ist." (Matze, 33) Was ihn immer anturnt: Wie du "untenrum" frisiert bist. Darum: Intimfrisuren von blank bis wild.

12. Lick it like a Lollipop!

"Meine Freundin wartet, bis mein Penis komplett erigiert ist, nimmt ihn in die Hand und leckt ihn von unten bis oben ab – genau so, als würde sie genüsslich einen Lolli abschlecken. Ich liebe das!" (Basti, 29)

13. Mache dabei Geräusche!

"Meine Freundin summt manchmal, während sie meinen Penis in Ihrem Mund hat. Ja, klingt komisch, ich weiß. Aber das macht mich total an und macht den Oralsex dynamischer. Außerdem ist es lustig, weil wir zusammen Yoga machen – immer, wenn wir am Ende der Stunde 'Ommm' sagen, geht bei mir das Kopfkino los." (Jens, 32)

Fizkes / Shutterstock.com Es macht ihn an, wenn auch Sie Spaß daran haben, ihn oral zu verwöhnen. Also lächeln sie ruhig.

14. Zeige ihm deine Zähne!

"Eigentlich hasse ich es, wenn Frauen beim Oralsex die Zähne einsetzen. Das tut weh. Aber wenn sie es in einer total sanften Weise macht, kann es richtig gut sein. Eine Frau hat einmal ganz zärtlich ihre Zähne an meinem Schaft entlang gleiten lassen und ihn gleichzeitig immer wieder mit der Zunge geleckt. Das war überraschend gut!" (Nick, 33)

15. Wähle ungewöhnliche Orte!

"Meine Frau und ich waren Sushi essen, und es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis serviert wurde. Plötzlich hat sie mich angestupst und geflüstert, ich solle sie vor den Toiletten treffen. Ich wusste nicht, ob sie das ernst meint, aber sie stand auf und ging, also bin ich ihr gefolgt. Wir haben uns in der Toilette eingeschlossen und sie hat sich vor mich gekniet, um mir einen Blowjob zu geben. Das war mit Abstand der beste Blowjob meines Lebens – gerade weil er so spontan war und so verboten!" (Jasper, 29)

16. Wecke ihn damit auf!

"Ich hatte letzte Woche ein superwichtiges Meeting im Büro und habe meiner Freundin am Abend vorher davon erzählt. Früh am Morgen hat sie mich dann mit einer Überraschung geweckt: Mit einem Blowjob. So hat mein Tag super begonnen und ich hatte großartige Laune. Das Meeting habe ich gerockt!“ (Chris, 31)

17. Greife nach seinen Oberschenkeln!

"An den Innenseiten meiner Oberschenkel bin ich supersensibel, und es fühlt sich toll an, wenn meine Freundin sie massiert. Als ich kürzlich vom Laufen nach Hause kam, haben wir angefangen rumzumachen. Mitten im Blowjob hat sie plötzlich eine Pause gemacht, um die Innenseite meiner Oberschenkel zu küssen und zu massieren. Dann hat sie sich wieder meinem Penis zugewandt. Das hat mich so angemacht, dass ich wenige Sekunden danach einen Orgasmus hatte." (Paul, 26)

Fizkes / Shutterstock.com Es gibt wohl kaum etwas Intimeres, als sich gegenseitig mit dem Mund zu befriedigen.

18. Streichele dich mit ihm!

"Zugegeben, es klingt komisch, aber einmal hat meine Freundin meinen Penis in ihre Hand genommen und langsam an ihre Lippen und daran entlang geführt, so, als würde sie Lippenstift auftragen. Das Ganze war eine verdammt heiße Angelegenheit und hat mich wahnsinnig erregt." (Martin, 25)

19. Setze ihn unter Zugzwang!

"Ich liebe es, wenn meine Freundin leicht an meinen Hoden zieht, bevor ich komme. Keine Ahnung warum, aber der Orgasmus fühlt sich anschließend viel intensiver an." (Michel, 28)

20. Strecke ihm die Zunge rein!

"Einmal hat eine Frau ihre Zunge in die Öffnung an meinem Penisschaft gedrückt. Das hat vorher noch nie jemand bei mir gemacht, und ich habe überhaupt nicht gewusst, dass man das machen kann. Ganz ehrlich? Der Druck fühlte sich großartig an!" (Andy, 26)

21. Setze deine Hände ein!

"Das Beste, was eine Frau meiner Meinung nach machen kann: Beide Hände und den Mund beim Oralsex gleichzeitig benutzen. Meine Ex-Freundin war Profi dabei. Sie hat meinen Penis mit ihrer Zunge verwöhnt, während sie mit ihren Händen meine Hoden abwechselnd in beide Richtungen gedreht hat. Das war der Wahnsinn, weil es den Effekt quasi verdoppelt hat!" (Daniel, 28)

22. Öle ein wenig nach!

"Blowjobs fühlen sich so viel besser an, wenn mein Penis dabei feucht ist. Sonst kann es manchmal echt unangenehm werden. Ich mag es total, wenn meine Frau meinen Penis anspuckt und die Spucke mit ihrer Zunge überall verteilt. Noch besser ist es, wenn wir Gleitgel mit Geschmack nehmen. Sie verteilt es über meinem ganzen Penis und das Gefühl danach ist einfach nur der Wahnsinn." (Nils, 33) Übrigens: Das musst du über Gleitgel wissen

Ob und wie ihr Oralsex in eure erotischen Spiele einbaut, ist natürlich – haha – Geschmackssache. Ihn wird es natürlich mächtig freuen. Und mit den Tipps unserer 22 Männer hast du viele Möglichkeiten, den Blowjob zum unvergesslichen Erlebnis zu machen.