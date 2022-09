Großer Penis Er hat einen großen Penis? Die besten Sex-Stellungen

Es kommt beim Sex nicht auf die Größe an. Aber wenn Größe nicht nur ein Thema sondern unbestreitbar vorhanden ist, kommt es sehr darauf an, was ihr damit anstellt. Denn ein großer Penis kann, so erfüllend er auch sein mag, schnell wehtun, wenn er an etwas anstößt, wo er nicht hingehört.

Damit aus "gut bestückt" auch guter Sex wird, kann es hilfreich sein, ein paar Tipps zu beachten. Unten findest du eine Reihe von Stellungen aus dem Kamasutra, die gut geeignet sind, um den "Riesen" zu bändigen, aber auch ein paar geeignete Hilfsmittel.

Ab wann ist ein Penis groß?

Um als groß zu gelten, muss er gar nicht 30 Zentimeter lang sein: Ein Männerpenis misst durchschnittlich im erigierten Zustand etwa 13 Zentimeter (schlaff etwas über 9), so eine internationale Studie.

Im europäischen Vergleich liegen die Maße im Schnitt zwischen 11 und 17 Zentimetern (im erigierten Zustand). Also ist alles über 17 Zentimeter schon überdurchschnittlich groß. Er ist eher kein Riese? Stellungen für den kleinen Penis

Was ist der Vorteil eines großen Penis?

Das lässt sich so grundsätzlich nicht sagen, das empfindet jede Frau verschieden. Aber natürlich kann es darum gehen, wie "ausgefüllt" es sich anfühlt. Sex ist ja auch eine Frage von Reibung und Widerstand, beide nehmen mit der Größe des Penis zu. Es bleibt nur immer zu sagen: Größe allein ist nicht entscheidend, es kommt auch darauf an, was ihr wie damit macht.

Was ist der Nachteil bei einem großen Penis?

Je nachdem wie ihr beide gebaut seid und je nach Position besteht bei einem großen Penis eher das Risiko, dass er schmerzhaft "anstößt", etwa am Muttermund. Darum empfiehlt es sich eine Stellung zu wählen, die sich gut anfühlt und in der es nicht zu solchen "Unfällen" kommt. Auch ratsam: Immer genügend Gleitgel am Start haben!

Welche Toys und Hilfsmittel machen den Sex mit großem Penis besser?

Man könnte sagen, dass du erstmal genug "Gerät" am Start hast, um jetzt noch Toys oder Tools zu brauchen. Aber diese Hilfsmittel können tatsächlich unterstützen:

- Ein Gleitgel wie dieses wasserbasierte Gleitgel von Amorelie Care sorgt dafür, dass es besser "flutscht" und der Widerstand geringer wird. Neigst du zu einem trockenen Gefühl beim Sex, solltest du dieses besonders schonende und hautpflegende Gleitgel verwenden. Übrigens: wasserbasierte Gleitgele können zusammen mit Kondomen und Toys verwendet werden.

- Ein stimulierendes Vibrations-Toy wie der Womanizer Premium 2 oder der Doppio sorgt dafür, dass die Erregung steigt und damit auch die Entspanntheit.

Welche Stellungen eignen sich gut für einen großen Penis?

Keine Sorge, da gibt es einige. Die schönsten aus dem Kamasutra haben wir hier mal zusammengestellt. Ein entscheidender Punkt bei Sex mit einem großen Penis ist, dass du die Kontrolle hast, wie tief und wie intensiv er eindringt. Darum hast du in vielen dieser Positionen den aktiven Part. Natürlich gehen auch alle anderen Stellungen, wenn er entsprechend vorsichtig ist. Probiert es einfach!

Das fliegende Entenpaar

Yoco Dutch Kamasutra: Das fliegende Entenpaar

In dieser Position kannst du wunderbar selbst bestimmen, wie tief du ihn in dir aufnehmen willst. Du kannst das Becken kreisförmig oder auf und ab bewegen und dich gleichzeitig mit den Händen selbst verwöhnen.

Der Lotossitz

Yoco Dutch Kamasutra: Der Lotossitz

Ihr beide umschlingt einander und haltet euch mit gekreuzten Beinen quasi in Schach. Du bis oben und übernimmst die Führung, indem du sanft die Hüften kreisen lässt.

Die Liebesschaukel

Yoco Dutch Kamasutra: Die Liebesschaukel

Wenn beide die Arme hinter dem eigenen Rücken aufstützen und gemeinsam das Becken kreisen lassen, kann es höchst erotisch sein, ohne Worte einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Auf welche Sexstellungen Männer stehen

Die Schraube des Archimedes

Yoco Dutch Kamasutra: Die Schraube des Archimedes

Er liegt rücklings unten, du sitzt auf ihm. Führe seine Hände über seinen Kopf und stütze dich mit deinen Händen darauf ab. Das ist auf Dauer weniger anstrengend und gibt dir das Gefühl, ihn voll und ganz im Griff zu haben.

Die Zange

Yoco Dutch Kamasutra: Die Zange

Du bestimmst in dieser Stellung nicht nur Tiefe und Rhythmus, sondern – je nachdem, wie stark du deine Schenkel zusammenpresst – auch die Reibung.

Die Ziege und der Baum

Yoco Dutch Kamasutra: Die Ziege und der Baum

Eine ganz simple, dafür aber auch ziemlich heiße Stellung. Sie eignet sich besonders gut für einen spontanen Quickie, bei dem du lediglich das Höschen unterm Rock beiseite schieben musst.

Ein summender Affe umfängt einen Baum

Yoco Dutch Kamasutra: Ein summender Affe umfängt einen Baum

Du setzt dich mit gespreizten Beinen auf seinen Schoß und bestimmst Tempo, Tiefe und Intensität der Stöße, indem du dich auf die Knie gestützt auf und ab bewegst. Er kann sich entspannt zurücklehnen oder sie mit den Händen auf deinem Po leicht führen.

Glied reiten

Axel Kock Kamasutra: Glied reiten

Eine aufregende Sexposition, bei der du die volle Kontrolle hast. Der Mann liegt dabei auf dem Rücken und winkelt seine Knie an, während du dich auf sein erigiertes Glied setzt. Noch mehr Sexstellungen aus dem Kamasutra gibt's hier.

Maharadscha

Axel Kock Kamasutra: Maharadscha

Ideal, wenn du ihn zusehen lassen willst, wie du deine Lust an ihm auslebst. Du übernimmst die Führung und sitzt mit gespreizten Beinen auf dem Bett, während er sich zwischen deine Schenkel setzt, seine Unterschenkel auf deinen Schultern ablegt und sich entspannt zurücklegt.

Milch und Wasser

Axel Kock Kamasutra: Milch und Wasser

Wie intim eine Umarmung sein kann, zeigt diese Sexstellung, bei der du seitlich auf seinem Schoß sitzt und ihm einen Arm um die Schultern legst. Eine ideale Position für leidenschaftliche Küsse und sinnlichen Sex.

Parvatis Tanz

Axel Kock Kamasutra: Parvatis Tanz

Eine Sexstellung, bei der du ihn garantiert verrückt machst. Er legt sich dabei auf den Rücken während du dich auf seinen erigierten Penis setzt. Deine Beine sind zusammengepresst, deine Hände kannst du auf seinen Beinen abstützen.

Große Biene

Axel Kock Kamasutra: Die große Biene

Er kann sich genussvoll auf den Rücken legen und deine Bewegungen genießen. Du setzt dich rittlings auf ihn und kannst mit ihm machen, wonach dir der Sinn steht. Nach vorne und hinten, hoch und runter, kreisend, schnell oder langsam.

Mit seinem großen Penis (und ihm) kannst du eine Menge Spaß haben, wenn die Stellung stimmt. Aber bei unseren Vorschlägen sollte doch der eine oder andere brauchbare dabei gewesen sein! Viel Vergnügen!