Nicht in jedem Schlafzimmer ist nachts ständig Feuerwerk, und Corona macht die Lage nicht besser. Die Situation entspannt sich zwar, und das Leben gewinnt nach und nach wieder an Normalität. Doch die Zeit während der Isolation und das ständige Aufeinander-Hocken hat viele Beziehungen auf eine Belastungsprobe gestellt. In so manchem Liebesleben ist die Luft raus. (Pssst: So bekommst du wieder mehr Lust auf Sex.) Im Pandemie-Modus bleiben Erotik, Leidenschaft und Zärtlichkeit gerne mal auf der Strecke. Dabei ist Sex grundsätzlich eine wunderbare Möglichkeit, den Kopf für ein paar Momente auszuschalten, ein bisschen Stress abzubauen und das Zusammenleben mit dem Partner entspannter zu gestalten. Und es ist die eine Art von gutem Entertainment, für das niemand nach draußen oder den Fernseher einschalten muss. Was bringen Sexspiele für Paare? Wenn Pärchenabende in die eigenen 4 Wände verlagert werden, versackt man gerne mal oder endet doch nur wieder vor Netflix. Gerade wenn die Beziehung nicht mehr "frisch" ist, wird vieles zur Gewohnheit und die Aufregung und Spannung lässt nach. Erotik und Leidenschaft? Fehlanzeige. Mit einem Sexspiel bringst du frischen Wind in eure Dates, probierst neue Dinge mit deinem Partner aus, lernst neue Seiten von ihm kennen und ihr kommt euch mal auf ganz andere Weise nahe, und das alles in einer ungezwungenen, spielerischen Atmosphäre, der manche(r) sich leichter öffnen kann. Was für Sexspiele gibt es? Die Herangehensweisen sind verschieden, die Zielrichtung ist ähnlich: Viele Spiele fordern dazu auf, dass ihr verschiedene intime, zärtliche oder auch tatsächlich sexuelle Aufgaben erfüllt, sie kommen zum Beispiel in Form von Brett- oder Kartenspielen daher. Beides nicht so dein Fall? Keine Sorge, es gibt auch noch andere Formate, die es beim Spieleabend knistern lassen. Schau dir zum Beispiel die aus unserer Galerie an, da ist für jeden Spieltyp was dabei. Machen Paarspiele den Sex besser? Irgendwie schon. Das Sexleben profitiert (fast) immer von neuen Erfahrungen und gemeinsamen Erlebnissen. Solche Spiele bringen solche Experimente zu dir nach Hause. Eine Garantie können wir aber natürlich nicht geben. Voraussetzung für einen spaßigen Abend ist , dass ihr beide generell Lust auf das Spiel und auf euch habt, damit ihr euch auch darauf einlassen könnt. Aber selbst wenn ihr danach nicht voller Leidenschaft kopflos übereinander herfallt, habt ihr zusammen etwas Neues ausprobiert, vielleicht das ein oder andere Mal geschmunzelt oder einen Denkanstoß für eure nächsten Liebesstunden mitgenommen. Wenn darüber hinaus noch die Hüllen fallen, umso besser. Mehr hier: 6 Sex-Tipps für die Corona-Zeit. Sexspiele können der Liebe neue Impulse geben, und sei es nur, indem sie vom stressigen Alltag ablenken. Neugierig geworden? Dann schau dir die Galerie mit verschiedenen Sexspielen für Paare an.

Hier bestellen: "Hot Affair von" Orion 3 Runden, die immer prickelnder werden und am Ende das große Finale: Das bietet das Brettspiel "Hot Affair". Mit den verschiedenen Aufgaben und Fragen lernt ihr euch auf eine ganz neue Art kennen, entdeckt geheime Phantasien des Partners und kommt euch von Runde zu Runde auch körperlich immer näher. Am Ende (falls ihr es bis dahin nicht schon übereinander hergefallen seid) darf der Gewinner oder die Gewinnerin eine von 50 Fantasien mit dem anderen ausleben. Laut den Kundenrezensionen kommen sowohl frisch Verliebte als auch langjährige Beziehungen auf ihre Kosten. Wer Lust auf ein bisschen "international love" hat, bekommt mit Monogamy von Creative Conceptions die englische Version des Spiels.

Hier bestellen: "Lustbox" von Lumunu Diese Box steckt voller zärtlicher, lustvoller und frivoler Aufgaben, die es in eurem Schlafzimmer knistern lassen. Ob ihr alle 101 Lose in einer aufregenden Nacht erfüllt oder euch immer wieder einzelne Anregungen holt, ist euch überlassen. Besonders aufregend ist übrigens schon der Moment, in dem einer von euch mit der Pinzette ein Zettelchen zieht: Wer weiß, was euch dieses Mal erwartet und was vielleicht danach noch so kommt? Wenn du es gern kinky hast, kannst du dir auch die BDSM-Lustbox holen, aber Achtung: Hier werden sehr unterschiedliche Fetische bedient, die vielleicht nicht für jeden etwas sind.

Hier bestellen: "4er-Würfelset" von Orion Simpel, aber effektiv: Einfach die Würfel fallen lassen und abwarten, welchen Körperteil du oder dein Partner jetzt verwöhnen soll. Und wo. Und womit. Und in welcher Stellung. Dieses Set zeigen nämlich nicht nur ein Körperteil und eine Akion (wie die meisten anderen Würfel dieser Art), sondern auch gleich den Ort und das passende Zubehör dazu. So ergeben sich immer wieder neue Kombinationen, Ideen und vielleicht ja auch Vorlieben. Oder wärst du von selbst darauf gekommen, deinem Schatz auf dem Küchentisch die Augen zu verbinden und dann seine Hände zu massieren? Wer gern mehr Stellungen haben möchte, kommt mit dem 12-seitigen Würfel von AUVS auf seine Kosten. Der Würfel zeigt auf Gleitgel? Dann benutz eins von diesen hier

Hier bestellen: "Höhepunkt" von Lumunu Das beliebte Partyspiel Jenga ist gerade noch ein bisschen spannender geworden. Auf jedem Spielstein stehen Fragen oder Aufgaben, die du erfüllen musst, bevor du ihn auf den Turm setzt. Je höher der Turm, desto aufregender und aufgeheizter wird es. Und wer den Turm umwirft, muss zur Strafe beim anderen... Das könnt ihr euch dann ja gemeinsam ausdenken.

Wenn du weniger bauen und mehr flirten willst, kannst du die Blöcke natürlich auch einfach aus dem Täschchen ziehen und dich ganz auf dein Gegenüber konzentrieren.

Hier bestellen: "Talk Flirt Dare" Erinnerst du dich noch an die ersten Male Wahrheit oder Pflicht, mit einer leeren Fanta-Flasche in der Mitte und diesem unbekannten Prickeln im Bauch? Mit Talk Flirt Dare holst du dir ein bisschen von diesem Gefühl in dein Schlafzimmer. Ein paar Geheimnisse, ein bisschen verliebtes Knutschen und das ein oder andere Wagnis bringen dich und deinen Partner besonders nahe. Das ist dir zu brav? Dann ist das nächste Spiel vielleicht was für dich...

Hier bestellen: Spielzeugset von Orion Du stehst auf Spielzeug und Zubehör beim Sex? Dann ist dieses Set vielleicht genau das richtige für dich. Enthalten sind unter anderem eine Augenmaske, eine Peitsche, ein Vibrator und zwei Würfel, die bestimmen, was du als nächstes mit deinem Partner anstellen sollst.

Wenn du noch anderes Spielzeug zuhause hast, kannst du mit ein bisschen Kreativität das Spiel auch easy erweitern. Diese 14 schrägen Sextoys hast du bestimmt noch nie gesehen

Hier bestellen: "Bedroom Battle" von Tingletouch Jetzt wird es ernst: Anders als bei den anderen Spielen, die wir hier vorstellen, zieht ihr nicht einfach so Karten oder würfelt ein bisschen herum. Bei Bedroom Battle geht es um Strategie und geschicktes Spielen, um dem Partner (im wahrsten Sinne des Wortes) die Hosen auszuziehen. Wer gewinnt, darf nämlich am Ende bestimmen, was ihr beiden zum großen Finale tut. Du magst gerne etwas durchdachtere Spiele und den Kitzel eines kleinen Konkurrenzkampfs mit deinem Partner? Dann ist dieses Spiel perfekt für dich!

Hier bestellen: "Sex-Gutscheine" von Vulava Diese Gutscheine sind ein Weg zu 12 erotischen Abenteuern und 100 weiteren Ideen im Online-Handbuch. Sie sind also kein klassisches Spiel, aber sie geben dir und deinem Partner oder Partnerin spielerisch Inspiration für neue Stellungen, Orte und Aktivitäten. Ihr könnt mit den Gutscheinen auch kreativ werden (die sind nämlich hochwertig produziert und deshalb öfter verwendbar): Ihr könntet blind einen aussuchen und ausführen, oder jeder bekommt 6 und darf sie zu einem Zeitpunkt der Wahl einlösen, oder oder oder. Mit diesen Karten habt ihr auf jeden Fall einen super Anlass, ein bisschen kreativ und verspielt an euer Sexleben heranzugehen. 8 Tipps gegen eine langweilige Beziehung

Hier bestellen: "Liebesreise zur Venus" von Amorjoya Du hast schon alle Erotikabteilungen in deiner Umgebung abgeklappert, aber irgendwie war dir bisher alles ein wenig zu plump? Dann ist vielleicht dieses Brettspiel etwas für dich! Die Rezensionen loben die Hochwertigkeit und Natürlichkeit der Aufgaben. Außerdem ist dieses Spiel für alle Beziehungen geeignet, egal ob hetero, homo, bi, mono oder poly... Durch die unterschiedlichen Kategorien ist für wirklich alle etwas dabei. Ihr spielt euch gemeinsam durch 4 Phasen (oder je nach Stimmung auch nur durch eine) und erkundet eure eigene Lust, die eures Partners und eure Beziehung. Das Spiel wurde übrigens zusammen mit der YouTuberin Sandra Raunigg vom Aufklärungskanal "Total versext" gestaltet.