Viele Leute betrachten die Missionarsstellung als etwas langweilig. Klar, es gibt noch viele andere, nennen wir sie mal athletischere, Positionen wie die Schubkarre oder das Reverse Cowgirl. Doch als eine der intimsten Positionen überhaupt sollte man den Klassiker nicht so schnell von der Liste streichen.

Um das Beste aus der Missionarsstellung herauszuholen, haben wir mit Silva Neves, einer Psychotherapeutin, die sich auf Psychosexual- und Beziehungstherapie spezialisiert hat, gesprochen. Sie erklärt, warum die Position wirklich richtig Spaß machen kann, und gibt Tipps, wie sie für beide noch besser wird.

(Hinweis: Obwohl dieser Artikel sich auf Sex zwischen einer Frau oder einer Person mit Vagina und einem Mann oder einer Person mit Penis bezieht, gibt es natürlich keinen Grund, warum nicht jede Geschlechterkombination mit den richtigen Accessoires Spaß an der Missionarsstellung haben sollte.)

Was ist die Missionarsstellung? Die Missionarsstellung ist eine Sexstellung von Angesicht zu Angesicht, bei der die Person, die penetriert, egal ob mit Penis oder Strap-on, oben ist und die empfangende Person unten liegt.

Natürlich gibt es bei dieser Position Variationen – die unten liegende Person kann z. B. ein Bein oder beide über die Schulter(n) der Person oben legen – aber streng genommen ist es dann nicht mehr die "klassische" Missionarsstellung.

Welche Vorteile hat die Missionarsstellung? Dass sie so häufig ist, macht diese Position längst nicht langweilig. Im Gegenteil: Wenn sie von so vielen genutzt wird, muss sie ja ein paar Vorteile haben. "Die Missionarsstellung ist ideal für Menschen, die das Gesicht des Partners beim Sex sehen möchten", betont Neves. "Manche Menschen empfinden Blickkontakt beim Geschlechtsverkehr oder Orgasmus als luststeigernd, viele Paare berichten von einem Gefühl der großen Verbundenheit in der Missionarsstellung."

Die Person oben kann zudem genießen, dass sie die Kontrolle über das Geschehen hat, was natürlich für beide Partner ansprechend sein kann, da es für die Person unten ja durchaus auch reizvoll sein kann, sich hinzugeben und passiv zu genießen.

Warum ist die Missionarsstellung eine gute Position beim Sex? Wie Neves bereits erwähnte, hat die Missionarsstellung durch den Augenkontakt einen romantischen Aspekt. Außerdem hilft der umfassende Hautkontakt dabei, Wohlfühlhormone wie Oxytocin freizusetzen. Plus: Einer Studie zufolge ist die Missionarsposition die mit der größten Orgasmus-Chance für Frauen. Allerdings wird dafür empfohlen, ein Kissen unter das Becken der Frau zu legen.

Außerdem spricht für die Missionarsstellung, dass sie in vielerlei Hinsicht praktisch und leicht umsetzbar ist, wenn die nötige Liegefläche vorhanden ist. Wobei dazu gesagt werden muss, dass diese Stellung laut einer Studie die zweithöchste Wahrscheinlichkeit für eine Penisfraktur mitbringt (Platz 1: Doggy Style). Das Vorkommen einer solchen Verletzung beim Sex ist aber insgesamt so gering, dass das eigentlich keine Rolle spielen sollte.

5 Wege, die Missionarsstellung aufregender zu gestalten Die Missionarsstellung ist für viele sogar eine Lieblingsstellung, laut einer Umfrage landet sie sogar auf dem zweiten Platz der beliebtesten Sexstellungen der Deutschen. Es gibt aber Möglichkeiten, die Position aufzupeppen, wenn ihr wollt.

1. Benutze ein Sexspielzeug "Bei der Penis-in-Vagina-Missionarsstellung kann der Mann mehr Vergnügen empfinden als die Frau, da es nicht die beste Position ist, um die Klitoris zu stimulieren", klärt Neves auf.

"Der Vorteil der Missionarsstellung ist jedoch, dass Raum für verschiedene Dinge bleibt, um sowohl das Gefühl von Vergnügen als auch von Spaß zu steigern. Frauen können zum Beispiel während des Eindringens ihre eigene Klitoris stimulieren, um mehr Vergnügen zu haben, oder du könntest versuchen, ein kleines vibrierendes Spielzeug zu benutzen, das auf die Klitoris gelegt wird". Ein paar Vorschläge für Sex Toys:

Die Missionarsstellung bietet auch Raum für den Anus des Mannes. Viele Männer (einschließlich heterosexueller Männer) genießen es, ein Prostata-Massagegerät in ihren Anus einzuführen, was ihr Vergnügen bei jedem Stoß steigern kann. 2. Probiere zu reden Eine Position von Angesicht zu Angesicht eignet sich hervorragend, um Intimität aufzubauen. "Einige Paare schauen sich gerne an und sprechen schmutzig miteinander, was sehr erotisch sein kann", berichtet Neves. "Andere bevorzugen romantische Gespräche während dieser Position, da es genauso erregend sein kann."

3. Wechsle den Ort Die Missionarsstellung ist nicht ans Schlafzimmer gebunden. Wenn du neue Dinge ausprobieren möchtest, versuche es an einem anderen Ort. Okay, vielleicht nicht an der Supermarktkasse.

"Die Missionarsstellung funktioniert besonders gut auf einem Sofa oder der Küchenarbeitsfläche", schlägt Neves vor. Kleiner Tipp: Stellt zuerst sicher, dass ihr wirklich allein zuhause seid.

shutterstock.com/Dragana Gordic Verlasse auch mal deine Komfortzone, das Schlafzimmer

4. Verändere deine Position "Eine Möglichkeit, die Position etwas anzupassen, besteht darin, die Beine der Frau eng beieinander oder sogar gekreuzt zu halten. Der Mann kann sich an den Beinen der Frau festhalten und sie streicheln, um zusätzliche Reize zu setzen."

Auf diese Weise könnt ihr immer noch Blickkontakt haben, aber die Stimulation verändert sich.

5. Denke an deine Umgebung Wenn es um Sex geht, kommen Menschen oft direkt zur Sache, ohne wirklich die Stimmung um sie herum zu berücksichtigen. "Dabei kann das Einbeziehen anderer Sinne das sexuelle Vergnügen steigern", so Neves.

Versuche zum Beispiel, ein ätherisches Öl aufzutragen (aber bitte nicht in der Nähe der Genitalien) oder eine Duftkerze anzuzünden. Spiele Musik (abgestimmt auf die Stimmung) oder trage ein spezielles Outfit: Besondere Wäsche, High-Heels, Schmuck, Make-up.

6. Spiele mit dem Rhythmus Statt sofort in schnelle Bewegungen zu verfallen, solltet ihr euer Tempo verlangsamen. Atmet beide sehr tief ein und aus und schließt die Augen, um euch komplett auf die Empfindungen konzentrieren zu können.

7. Probiere die Coital Alignment Technique aus Streng genommen ist das nun nicht mehr ganz die Missionarsstellung, aber diese Position mit dem so technisch klingenden Namen musst du kennen. Sie kombiniert vaginale Penetration und Druck auf deinen Kitzler, um dich zum Orgasmus zu bringen (der Begriff wurde von einem Psychotherapeuten geprägt und verbreitet, um Frauen zu helfen, die nicht allein durch Penetration zum Orgasmus kommen).

Um die Coital Alignment Technique auszuführen, gehe in die Standard-Missionarsstellung, aber bitte deinen Partner, sich etwas höher als normal zu positionieren: Seine Brust sollte für dich etwa auf Schulterhöhe sein. Von hier aus dringt er langsam ein, aber nur mit der Spitze seines Penis (oder Dildos).

Der Penis-Schaft ruht dann auf deiner Vulva, anstatt zu penetrieren. Als nächstes nimmt er eine schaukelnde, auf- und abwärts gerichtete Bewegung auf, wobei er die Spitze seines Penis oder Dildos in dich einführt, während der Schaft deinen Kitzler reibt. Du wirst sehen: Das hat eine ganz andere Qualität!

Es braucht nicht viel Aufwand, um dein Sexleben aufzupeppen und facettenreicher zu gestalten. Auch mit der teils als langweilig empfundenen Missionarsstellung kommst du definitiv auf deine Kosten und bringst mit unseren Tipps etwas Abwechslung ins Schlafzimmer (bzw. ins Wohnzimmer oder auch in die Küche)!

