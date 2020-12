Sex-Geschenke Mit diesen erotischen Ideen haust du ihn Weihnachten um

Klar sind Bücher und Socken typische Geschenke. Aber sexy sind sie nicht. Mit unseren Vorschlägen machst du dem Mann in deinem Leben unterm Weihnachtsbaum verrückt

Du weißt nicht, was du deinem Kerle zu Weihnachten schenken sollst? Aber nur Socken und Bücher sollen es dieses Mal nicht sein? Unser Tipp: Versuch es mal mit etwas Erotischem. Nein, kein PornHub-Abo! Ein bisschen dezenter und vor allem paarorientiert darf es schon sein.

Sexy Weihnachtsgeschenke haben viele Vorteile: 1. Er wird sie sicher mögen. 2. Er wird sich darauf freuen, sie auszuprobieren – die weihnachtliche Vorfreude geht also noch weiter. Und 3. hast du bei der richtigen Auswahl auch etwas davon. Dabei gehen wir dir gern zur Hand.

Sex zu Weihnachten: Was sind die besten erotischen Geschenke?

Hier gilt es die Balance zu wahren zwischen kinky und peinlich. Da weißt natürlich nur du, was noch zumutbar ist und was nicht mehr. Ein Anal-Plug unterm Weihnachtsbaum ist sicherlich eine Spur zu krass, vor allem wenn ihr mit Kindern und Großeltern feiert. (Überreichen solltest du das Geschenk vielleicht eh erst, wenn ihr zu zweit seid...)

Mit unseren Vorschlägen kannst du ziemlich sicher sein, dass sie ihren Zweck erfüllen, ohne allzu tief in die Kink-Kiste zu greifen.

1. Paar-Vibrator

Vibrierende Stimmung und Sex, bei dem es richtig brummt: Nach dem Prinzip 1-für-2 versorgt dieses Gerät beide mit zusätzlicher Stimulation und entfacht die Leidenschaft mal anders. Natürlich müsst ihr dafür beide ein Faible für technisches Beiwerk haben. Dann aber kann dieser kleine Geselle für den willkommenen Extra-Kick sorgen.

2. Nicht-klebriges Gleitgel

Mit Öl und Gleitmittel hast du sicher schon experimentiert, oder? Aber diese Luxus-Variante ist noch einmal eine Stufe besser. Kein Kleben, absolut seidiges Gefühl, hält solange, wie ihr es verwendet – die totale Flutschfreude. Und dabei optisch total unauffällig. Wenn also Tante Erna misstrauisch fragt, was das ist, sagst du einfach: Massage-Öl.

3. Badesalz

Es gibt doch nichts schöneres als ein wohlig, warmes Bad an kalten Wintertagen. Zunächst einmal eine entspannende Angelegenheit, aber mit dem Angebot, es zu zweit auszuprobieren, wird aus dem Badezusatz eine neue und aufregende Variante des Vorspiels. Vor allem, wenn du es mit diesem speziellen Grinsen und einem Zwinkern oder Augenaufschlag kombinierst.

4. CBD-Massage-Öl

Über die Qualitäten der neuen CBD-Produkte aus dem Hanf-Inhaltsstoff wurde bereits viel gesprochen. Dieses Öl soll entspannen und beruhigen, in Kombination mit einem Massage-Gutschein (und dem erwähnten Grinsen) kann es bei der Entspannung aber auch schnell sehr heiß werden.

5. Massagestein

Apropos Massage: Nichts gegen das gute alte Kneten und Drücken, aber vielleicht probiert ihr es mal mit einer neuen Technik. Ein Massage-Stein erleichtert aufgrund seiner Form den Vorgang und sorgt für ganz neue Ansätze. Rundet dein Massage-Geschenk ideal ab.

6. Seiden-Handfesseln

Okay, das solltest du jetzt definitiv nicht vor Kindern oder Großeltern präsentieren. Müssen ja nicht alle wissen, dass du dich beim Sex gern mal von ihm fesseln lassen würdest. Er natürlich schon. Besser als mit dieser Vanilla-Variante von Bondage kannst du es ihm nicht mitteilen.

7. Cockring

Zugegeben: Wieder ein Geschenk für Technikaffine und Kick-Suchende. Aber auch Neulinge können ihre Freude an einem vibrierenden Ring um seinen Penis haben. Ob du ihn am heiligen Abend in einem Schmuckkästchen wie einen Verlobungsring präsentierst, überlassen wir natürlich ganz dir.

8. Sex-Decke

Sex ist glitschig und feucht. Wenn du mit Gleitgel experimentierst, sowieso. Da kann es sich manchmal lohnen, eine feuchtigkeitsabweisende Decke zu haben, besonders wenn wildere Experimente anstehen. Oder ganz simpel vielleicht einfach der Rotwein auskippt. Wenn du ihm die Decke schenkst und in die Karte dazu etwas von "besonderem Picknick" schreibst, ist das auf den ersten Blick ganz unverfänglich...

9. Augenbinde

Sie kommt ganz unscheinbar daher, fast wie eine verloren gegangene Schlaufe für den Wohnzimmervorhang. Aber dahinter steckt der Wunsch, sich von ihm beim Sex die Augen verbinden zu lassen. Kinkyer kann es unterm Baum kaum werden oder?

10. Erotisches Fragespiel

Es ist immer gut, wenn man drüber redet. Bei Problemen gilt das meist, wenn sie schon da sind, beim Sex kann es super prickelnd sein, es bereits vorher zu tun. Gelegenheit dazu gibt euch dieses Spiel: Fragen und Challenges rund um eure Partnerschaft, die alle irgendwie auf eine erotische Grundstimmung einzahlen. Ein spielerischer Ansatz ist beim Sex nie verkehrt.

11. Dessous-Gutschein

Nein, du sollst nicht IHM Dessous schenken! (Obwohl, warum eigentlich nicht?) Hier geht es um eine andere Idee: Du schenkst ihm einen Gutschein für einen teuren Online-Dessous-Shop und lädst ihn ein, mit dir die passenden Teile für dich auszusuchen. Inklusive Vorführung zuhause. Und, wenn du willst, einem Extra-Lap-Dance.

Auch wenn Sex nicht das erste ist, was dir zu Weihnachten einfällt, lauert da großes Geschenke-Potenzial. Mit unseren 11 Vorschlägen hast du genug Munition, um das Fest auch auf andere Weise froh zu machen. Viel Spaß!