Sex mit dem Ex MIt dem Ex-Partner ins Bett gehen – ja oder nein?

Aufregend und doch irgendwie vertraut: So kann sich Sex mit dem Ex-Partner anfühlen. Aber ist es wirklich klug nach der Trennung wieder mit dem Ex das Bett zu teilen?

Monate oder vielleicht sogar Jahre sind verstrichen und dann triffst du ihn zufällig wieder: deinen Ex. Der Atem bleibt stehen, das Herz setzt kurz aus und du erinnerst dich, wie gut der Sex damals war.

Du bist Single, er ist Single. Jetzt mit ihm ins Bett zu steigen, wäre eine sichere Nummer und verdammt einfach – immerhin kennt er dich und deinen Körper schon sehr genau. Aber ist es wirklich eine gute Idee noch einmal mit dem Ex zu schlafen? Oder solltest du lieber kein Revival mit dem Verflossenen feiern? Als kleine Entscheidungshilfe haben wir Pro und Kontra abgewägt:

Pro: Darum ist Sex mit dem Ex so verlockend

Es gibt durchaus überzeugende Argumente, die für eine zeitweilige und rein körperliche "Wiedervereinigung" sprechen. Hier sind sie:

1. Wissen, was man bekommt

Das Risiko für Fehlschläge ist wesentlich geringer als beim One-Night-Stand mit einem Fremden. Dein Ex kennt dich und du ihn. Wahrscheinlich wirst du im Bett mit dem Ex keine böse Überraschung erleben, denn du weißt ja bereits, wie er beim Sex tickt. Er weiß, worauf du stehst, was du magst und was eher nicht. Hemmungen, die du bei einer neuen Flamme vielleicht zu Beginn hättest, kannst du beim Sex mit dem Ex definitiv fallen lassen. Natürlich hängt das auch davon ab, wie lange die Trennung zurückliegt, aber die Chancen, dass der Sex mit dem Ex gut ist, stehen günstig.

2. Schnell zur Sache

Langes Gerede und ewiges Flirten braucht ihr beide nicht – er versteht deine Signale. Mit dem Ex geht's direkt zur Sache. Schließlich hattet ihr während der Beziehung genügend Zeit, euch kennenzulernen. Wenn du merkst, dass es zwischen euch immer noch (oder wieder) knistert, werden die Klamotten schneller fallen, als du " Ex-Freund" sagen kannst.

3. So schön vertraut

Um sich beim Sex so richtig fallenzulassen, ist Vertrauen wichtig. Diese Vertrautheit wird bei deinem Ex schnell wieder da sein – es sei denn, er hat dich damals mit einem gebrochenem Herzen zurückgelassen. Dann hat er aber auch nichts mehr in deinem Bett verloren, egal wie gut der Sex war!

4. Der Ex-Effekt

Zwar kennst du ihn in- und auswendig, aber trotzdem ist da dieser Reiz von etwas Neuem. Es ist aufregend und irgendwie hat es ja auch etwas Verbotenes wieder mit dem Ex ins Bett zu steigen. Wer weiß – vielleicht hat er inzwischen noch einiges dazu gelernt und du profitierst von seinen neuen Skills im Bett?

Kontra: Darum ist Sex mit dem Ex keine gute Idee

Auch die Gegenargumente sind nicht zu vernachlässigen, wie du schnell merken wirst.

1. Gefühlschaos

Sex weckt Emotionen – ob du willst oder nicht. Und das Risiko, dass wieder Gefühle entstehen, wenn du mit dem Ex in die Kiste steigst, ist groß. Immerhin wart ihr einmal ein Paar und habt euch auch emotional geöffnet. Wieder da anzuknüpfen, wo ihr beide damals aufgehört habt, kann tief schlummernde Sehnsüchte wecken und schon steckst du wieder mittendrin und stellst vielleicht sogar die Trennung in Frage. Und die kann ja durchaus gute Gründe gehabt haben. Und überhaupt: Was, wenn du zwar supergut mit einmaligem Sex klarkommst – aber er gleich wieder ans Heiraten denkt und klammert? Au weia!

2. So gut war's gar nicht

Früher war alles besser? Von wegen! Rückblickend beschönigen wir die Dinge gerne mal. Getreu dem Motto "Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch" besteht auch das Risiko, dass der Sex mit dem Ex gar nicht so toll wird, wie du womöglich erwartest. Vielleicht hat er in der Zwischenzeit eine neue Vorliebe entdeckt, die dir nicht gefällt, oder er legt sich auf die faule Haut und lässt dich die ganze Arbeit machen. Oder er war nie wirklich besonders gut im Bett und du hast dir das nur in nostalgischen Erinnerungen schöngeredet.

3. Sex mit dem Ex blockiert dich nur

Solange dein Ex noch irgendwo eine Rolle in deinem Leben spielt, kannst du dich nicht auf etwas Neues einlassen. Du könntest also deinen Traummann oder zumindest eine heiße, neue Fast-Beziehung verpassen, weil du immer noch damit beschäftigt bist abzuwägen, ob der Ex noch einmal eine Chance verdient oder nicht. Das wäre ziemlich blöd – oder nicht?

4. Sex mit dem Ex ist ein Rückschritt

Denke an deine Freundinnen, die dich durch die Trennung begleiten und sich dein Gejammer und all die Selbstzweifel anhören mussten. Kommt dann wieder das elende Thema Ex auf den Tisch, kann die ein oder andere Freundin schon mal genervt sein. Nicht wundern, wenn du auf den Satz „Ratet mal, wen ich wieder getroffen habe?“ nur ein Augenrollen als Antwort kassierst.

Ist Sex mit dem Ex normal?

Die Trennung schien endgültig, aber dann ist es doch irgendwie passiert? Mach dir nichts daraus. Falls es dir hilft: Du bist nicht allein. Eine Umfrage hat ergeben, dass 39 Prozent der MensHealth.de-Leser und 44 Prozent der WomensHealth.de-Leserinnen schon einmal mit dem oder der Ex im Bett gelandet sind. Du bist hier also in bester Gesellschaft.

Rückfall oder Liebes-Comeback?

Versuche herauszufinden, ob der Sex mit dem Ex nur eine einmalige Sache wird oder ob du noch Gefühle für ihn hast. Wenn du noch einmal etwas Festeres mit ihm versuchen möchtest, solltest du der Verlockung erstmal widerstehen, bis du weißt, wie er zu dir steht. Sonst droht erneut Liebeskummer. Für ein Liebes-Comeback muss sich etwas geändert haben. Ihr habt euch ja damals nicht ohne Grund getrennt. Voraussetzung ist aber in jedem Fall, miteinander über die Gefühle zu sprechen. Freundschaft mit dem Ex - geht das?

Hilft Sex mit dem Ex mit der Beziehung abzuschließen?

Glaubst du etwa an den Mythos vom Abschiedssex? Das ist Quatsch. Nach einer Trennung muss man – ob man bereit ist oder nicht – versuchen loszulassen: von gemeinsamen Erinnerungen, Gewohnheiten und der Person, mit der du bis gerade eben noch alles geteilt hast. Kurz nach der Trennung wieder mit dem Ex im Bett zu landen, ist wohl alles andere als klug und kann dich erneut verwirrt zurücklassen. Also überlege lieber zweimal, ob du der Sehnsucht nach dem Ex wirklich nachgeben willst. Macht eine offene Beziehung wirklich glücklich?

Sex mit dem Ex tut selten gut. Vielleicht wird es eine heiße Nacht – allerdings sollte beiden klar sein, was sie sich davon erhoffen. Soll es nur ein einmaliges Abenteuer werden und können beide ihre Gefühle im Zaum halten? Dann spricht nichts dagegen. Aber mal ehrlich: Wer ist wirklich so abgeklärt? Hast du immer noch Gefühle für den Kerl, ist Sex mit dem Ex eine echt blöde Idee, die nur alte Wunden aufreißt. Lass es lieber!