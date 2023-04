Vieles im Leben passt nicht so recht zusammen. Oft zum Beispiel bekommst du deine Tage, und gerade jetzt hast du so richtig Lust auf Sex – und Sex in der Periode geht ja gar nicht. Oder? Viele finden das "irgendwie eklig".

Aber ist das wirklich so schlimm? Quatsch! Studien zeigen, dass es durchaus ganz normal sein kann, dass Paare Sex während der Menstruation haben. Wir räumen mit allen Vorurteilen auf und erklären, warum du Sex während deiner Periode mal eine Chance geben solltest.

Warum ist Sex während der Periode ein Tabu? Der verklemmte Umgang mit dem Thema Menstruation zeigt sich schon an den vielen verschlüsselten Umschreibungen für das Phänomen: "Die Erdbeerwoche haben", "die rote Tante zu Besuch haben" – es gibt tausend Codewörter dafür, eines blöder als das andere. Es ist traurig, aber wahr: Die weibliche Periode – und damit natürlich auch Sex während dieser Zeit – ist immer noch ein Tabuthema und wird von Frauen (und Männern) ungern angesprochen. Das beruht auf schrägen Vorurteilen aus uralter Zeit, die sich bis heute halten.

Schlimmer noch: In einigen Kulturkreisen gelten Frauen, die ihre Regel haben, sogar als "unrein", und auch bei uns ist das Thema häufig mit Scham besetzt. Laut des Hygiene Matters Reports des Zelluloseherstellers SCA LINK hat gerade mal jede fünfte Frau in Deutschland jemals mit ihrem Partner über ihre Periode gesprochen. Sex ist dann gleich gar kein Thema. Ändern wir das!

Welche Produkte erleichtern den Sex während der Periode? Gute Vorbereitung sorgt für mehr Entspannung. Es gibt ein paar Produkte, die dir deine Vorbehalte gegen den Periodensex nehmen können.

Eine wasserfeste Decke stellt zu 100 Prozent sicher, dass keine Flecken auf dem Laken oder dem Sofa landen. Wenn das deine größte Sorge ist – kein Thema! Einfach drunterlegen.

Du willst gern jegliche "Unfälle" vermeiden? Die Flex Menstruations-Disc verwendest du statt anderer Periodenprodukte, sie soll bis zu 12 Stunden Auslaufschutz bieten. Und du kannst damit alles tun, was du auch tust, wenn du nicht deine Tage hast, auch Sex haben.

Gleiches Versprechen, anderes Prinzip: Die Ziggy Cup nennt sich die "einzige für Sex geeignete Menstruationstasse".

Keine Sorge wegen des Moments, in denen ihr aus euren Klamotten steigt: Natürlich gibt es mittlerweile auch Periodenunterwäsche in sexy Schnitten.

Wenn doch mal Flecken auf Laken oder Bezüge kommen, hilft ein Fleckentferner wie der Dr. Beckmann Fleckenteufel Blut & Eiweißhaltiges. 5 Argumente für Sex während der Menstruation Es ist eine Sache, wenn jemand kein Blut sehen kann oder mag. Eine andere Sache ist es, nur aufgrund von Vorurteilen und falschen Vorstellungen auf die schönste Sache der Welt zu verzichten. Genug damit – wir präsentieren 5 Gründe, die absolut für Sex während der Periode sprechen:

1. Sex während der Periode ist kein Blutbad Das ist Quatsch! Spritzendes Blut gibt's nur im Horrorfilm oder im unrealistischen Porno. Frauen verlieren während der Periode nicht literweise Blut, sondern im Schnitt nur rund eine halbe Tasse – und die läuft auch nicht vollständig genau im Moment des Geschlechtsverkehrs aus. Also nichts mit Blutsturz.

Vermengt mit Samenflüssigkeit kann das Gemisch natürlich Flecken auf Laken und Spuren im Genitalbereich hinterlassen. Wenn du auf klinisch sauberen Sex stehst (oder er), solltet ihr den blutigen Liebesakt also besser lassen. Wenn du es realistisch und leidenschaftlich liebst – gib dem Ganzen eine Chance!

2. Du hast während der Menstruation mehr Lust auf Sex Klar, nicht selten leidest du während der Periode unter Kopfschmerzen, Übelkeit und Stimmungsschwankungen – die Lust auf Sex hält sich dann in Grenzen.

Doch an manchen Tagen hast du auch total Lust auf Sex! Diese Lust beginnt meist am zweiten Tag der Regel. Studien zeigen: Die Sexualhormone Östrogen und Testosteron, die am ersten Tag ihr Minimum im Blut erreichen, steigen dann rapide an und fördern die Libido.

3. Du kommst besser zum Orgasmus Während der Menstruation ist die Vagina extrem gut durchblutet. Weil du dadurch empfindsamer bist und durch Berührungen schneller erregt wirst, erreichst du auch besser den Höhepunkt.

4. Du brauchst kein Gleitgel Okay, das klingt erst einmal fies, ist aber so: Blut ist der natürlichste Schmierstoff der Welt. Das Gleitgel könnt ihr euch also getrost sparen – vorausgesetzt, du bist gerade mitten in deiner Periode, denn in den letzten Tagen verlierst du kaum mehr Blut.

5. Sex wirkt besser als jede Medizin Wenn Frau von Begleiterscheinungen der Menstruation gequält ist, kann Sex die Lösung sein. Sex entspannt und kann sogar gegen Schmerzen und Krämpfe helfen, das zeigen auch Studien. Grund: Beim Orgasmus werden Glückshormone ausgeschüttet, welche die Symptome zumindest kurzfristig lindern können.

Kann ich beim Sex während der Menstruation schwanger werden? Ja, das geht! Zwar ist die Wahrscheinlichkeit für einen Eisprung während der Periode relativ gering, aber nicht ausgeschlossen. Vor allem Frauen mit einem unregelmäßigen Zyklus können auch während der Menstruation schwanger werden, sofern sie nicht hormonell verhüten.

Bedenke auch, dass Samenzellen 5 bis 7 Tage im Genitaltrakt der Frau überleben können. Wenn du zur Verhütung die Pille oder eine Hormonspirale verwendest, ist der Schutz vor ungewollter Schwangerschaft jedoch auch nach dem Mens-Sex hoch.

Kann ich in der Periode Geschlechtskrankheiten bekommen? Leider ja – für dich als Frau ist das Risiko einer Infektion sogar höher. Während der Periode ist der Gebärmuttermund etwas weiter geöffnet als sonst. Deswegen bist du empfänglicher für Erreger von Geschlechtskrankheiten.

Aber: In einer Partnerschaft wissen die Partner in der Regel über etwaige sexuell übertragbare Krankheiten des Partners Bescheid und verhüten entsprechend.

Was muss ich beim Sex während der Menstruation beachten? Konnten wir dich mit unseren Argumenten überzeugen? Dann solltest du nur noch die folgenden Punkte beachten, um perfekt vorbereitet zu sein: