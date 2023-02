Oft ist es gar nicht die "Nacht der Nächte", sondern ein schlechter Beischlaf mit bösem Erwachen. Der One-Night-Stand, kurz auch ONS genannt, hat einen miserablen Ruf. Wenn du ehrlich bist, denkst auch du dabei erstmal eher an schlechten Sex unter Alkoholeinfluss, bei dem du nicht auf deine Kosten kommst und dauernd denkst: Wie werde ich den Typen hinterher wieder los? Oder: Wie komme ich nachher unbemerkt aus seiner Wohnung?

Aber letztlich gilt hier wie anderswo: Das Leben (und Lieben) ist das, was du daraus machst. Der One-Night-Stand bietet großes Potenzial für wilde Erlebnisse, er ist nicht umsonst eine der häufigsten sexuellen Fantasien. Am Ende beziehen sich viele erotische Träumereien nicht auf Männer, mit denen du den Rest deines Lebens verbringen willst, ja, noch nicht einmal den Rest des Monats. Sie drehen sich um schnelles, spontanes Begehren und das Stillen desselben. Und genau darum soll es hier gehen.

Übrigens: Pflicht beim One-Night-Stand sind natürlich Kondome! Am besten, wenn sie griffbereit in einer schicken Box neben oder unter dem Bett stehen: Billy Boy "Lümmelkiste" (50 Kondome) Er will sich nichts überziehen? So konterst du seine blöden Kondom-Ausreden.

Alles Wichtige zum One-Night-Stand

Das Wichtigste beim Projekt One-Night-Stand ist die perfekte Herangehensweise. Natürlich soll alles spontan und wild sein, klar. Das ist keine Spielwiese für Wedding Planner.

Aber je besser du mental dafür aufgestellt bist, je genauer du weißt, was du beim ONS willst (und vor allem: was nicht), desto eher gelingt es dir, die wilde Spontanität in eine Richtung zu lenken, die deiner Lust gerecht wird und am Ende für Zufriedenheit sorgt. Wir klären hier alle wichtigen Fragen.

Was ist überhaupt ein One-Night-Stand?

Generell gilt als One-Night-Stand jede sexuelle Begegnung, die "nur für eine Nacht" ist, aus der also weder eine Beziehung noch eine Affäre entstehen. Natürlich kann es aber auch sein, dass du mit ein und derselben Person mehrere One-Night-Stands hast. Wo da der ONS aufhört und die Affäre oder gar eine Beziehung anfängt, lässt sich weniger anhand der Anzahl der Kontakte als am Grad der Zuneigung der beteiligten Personen erkennen. Letztlich kann aber wohl alles, was über drei ONS hinausgeht, zumindest schon als Affäre gelten.

Auch wenn ihr letztlich die Nacht nicht komplett miteinander verbringt, sondern nur Sex habt und eine*r sich gleich danach aus dem Staub macht, ist das ein One-Night-Stand. Findet das Ganze tagsüber statt, habt ihr begrifflich ein Problem, einen "One-Day-Stand" gibt es so nicht. Aber vielleicht ist der Name ja auch gar nicht das Wichtigste. Übrigens muss ein One-Night-Stand nicht zwingend mit einem Fremden passieren. Du kannst auch einen ONS mit dem Nachbarn oder einem Freund haben. Empfiehlt sich allerdings nicht unbedingt, siehe die Tipps in unserer Galerie.

Warum sollte ich einen One-Night-Stand haben?

Es spricht natürlich vieles gegen spontanen Sex mit jemandem, der dir nichts bedeutet und den du vielleicht gar nicht (gut) kennst. Mögliche Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten, ungewollte Schwangerschaft – nicht zuletzt darum allein solltet ihr unbedingt ein Kondom verwenden! Des weiteren kann es zu emotionalen Komplikationen kommen, etwa wenn eine*r sich verliebt und der/die andere nicht. Oder wenn er sich als Stalker entpuppt etc. pp.

Auf der anderen Seite aber bietet der One-Night-Stand die Möglichkeit, sich ohne jegliche persönliche Empfindlichkeiten mit purem Sex zu vergnügen. Klare Worte, direktes Verlangen, simple Lust. Je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist, kannst du dich vielleicht gerade mit jemandem, der dir nicht so am Herzen liegt und mit dem du nicht so vertraut bist, viel hemmungsloser austoben. Gut zu wissen: Was Männer beim Sex lieben.

Und du hast so die Möglichkeit, verschiedene Fantasien mit unterschiedlichen Männertypen auszuprobieren, ohne jedes Mal gleich mit ihnen zusammenzuziehen. Nicht jeder Mann, der in dir Begehren weckt, taugt auch für eine Beziehung. Warum deshalb gleich auf den Sex verzichten?

Was ist beim One-Night-Stand tabu?

Mit einem Menschen, den du nicht so gut kennst, solltest du dich nicht auf Experimente einlassen, vor allem nichts mit Fesseln und Augenverbinden. Überhaupt sollte der Sex weniger von seiner ausgefallenen Performance getragen werden als von der spontanen Leidenschaft.

Überspitzt könnte man sagen: Wenn ihr beim ersten Mal schon so wenig Lust aufeinander habt, dass es nicht ohne Latexmaske und Handschellen geht, seid ihr vielleicht auf der Suche nach etwas oder jemand anderem.

Wenn das allerdings für dich genau der Kick ist, Abgefahrenes mit einem Fremden zu tun, ist es umso wichtiger, vorher entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu besprechen, also persönliche Limits und ein Safeword, um alles sofort abbrechen zu können.

Wie verhalte ich mich nach einem One-Night-Stand?

Der Ausstieg aus dem ONS fällt meist schwerer als der Einstieg. Es ist immer leichter einander zu sagen: "Ich will dich in meinem Bett. JETZT!" als zuzugeben: "Ich will dich nicht in meinem Leben." Da ist vorsorgende Ehrlichkeit die beste Methode: Wenn du bereits vorher weißt, dass es dir nur um "das eine" geht, sag ihm das auch. Oder halte dir zumindest alle Möglichkeiten offen. Wenn er gleich nach dem ersten Kuss anfängt, "Ich liebe dich" zu flüstern, gehst du auf Abstand. Dann hat er definitiv etwas falsch verstanden.

Wie du die "One Night" beendest, ob mit einem gemeinsamen Frühstück oder durch Rausschmeißen bzw. Rausschleichen ohne Abschied, solltest du dir nach dem Sex überlegen. Willst du neben diesem Mann aufwachen? Soll er dein Morgengesicht sehen dürfen? Stell dir die Situation nur kurz vor, dann weißt du ganz schnell, ob du das willst oder nicht. Wichtig: Keine Telefonnummern austauschen, wenn du nicht wirklich willst, dass er sich meldet.

Wann soll ich mich nach einem ONS melden?

Ach, jetzt doch? Da sind wir an einem Punkt, wo es um mehr geht als nur einen One-Night-Stand. Aber eigentlich ja umso besser, wenn er dir so gefallen hat, dass du mehr willst (und er auch). Es gilt abzuwägen zwischen zu schnellem Hinterherhecheln (was er als nur mehr Lust auf Sex auslegen könnte) und zu langem Warten.

Insofern empfiehlt es sich, einen Tag und eine Nacht verstreichen zu lassen, sich noch einmal alles durch den Kopf gehen zu lassen, und wenn er dort immer noch herumspukt, eine Nachricht zu senden, am besten mit möglichst klarem Inhalt: "Möchte dich wiedersehen." Gleich anzurufen geht auch, könnte aber schwieriger sein, da du nicht weißt, in welcher Situation du ihn erwischst.

Wichtig: Wenn er sich nach deiner Nachricht nicht meldet, nicht gleich noch 5 hinterherschicken. Das wirkt ein bisschen psycho und du willst ihm ja auch auch nicht das Gefühl geben, dass du ihm komplett verfallen bist. Nur Geduld. Die Erfahrung zeigt, meist meldet er sich.

Wie wird der One-Night-Stand ein Erfolg?

Damit du beim ONS gleich das Beste rausholst, haben wir ein paar Tipps. Denn auch das hast du selbst in der Hand. Dafür haben wir in unserer Galerie 5 Regeln zusammengestellt, die dir den perfekten One-Night-Stand ermöglichen. Klicke dich einfach durch die Bildstrecke!



Wenn du einfach mal Lust auf einen Typen und Sex hast, probiere es mit einem One-Night-Stand. Mit unseren Tipps wird daraus einmaliger Sex oder vielleicht sogar mehr!