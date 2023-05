Natürlich hast du schon einmal etwas von der Klitoris gehört oder gelesen. Aber vielleicht noch nicht genug. Eigentlich kannst du nie genug über diese kleine Wunderperle wissen!

Denn die Klitoris ist laut Studien das Zentrum deiner Lust, die Mutter aller erogenen Zonen, die Autobahnauffahrt zum Orgasmus. Hier erklären wir dir genau, wo sie ist, und was sie kann – und vor allem, was du alles mit ihr tun kannst.

Was ist die Klitoris genau? Es ist durchaus normal, dass Frauen nicht genau wissen, wo sich ihre Klitoris befindet und wie sie diese stimulieren. Das liegt zum Teil daran, dass oft alles im Intimbereich irgendwie als "Vagina" bezeichnet wird, obwohl eigentlich zum Beispiel die Schamlippen gemeint sind, die Vulva oder eben die Klitoris. Also, was genau ist das, die Klitoris?

Die Klitoris ist ein kleiner, aber sehr empfindlicher Teil der weiblichen Genitalien, der bei sexueller Erregung durch die Zufuhr von Blut anschwellen kann. Viele Frauen benötigen eine Stimulation der Klitoris, um zum Orgasmus zu kommen. Die Klitoris besteht aus zwei sichtbaren Teilen: der Klitorisvorhaut, einer Hautfalte, die sich bei Erregung zurückzieht, und der Klitoriseichel, einem kleinen, empfindlichen Knopf. Wie sensibel, zeigt eine bloße Zahl: Einer neuen Studie zufolge befinden sich in der menschlichen Klitoris über 10.000 Nervenenden.

Tatsächlich ist die Klitoris ziemlich versteckt, wenn du einfach nur vor dem Spiegel stehst. Aber dieser äußere Teil ist noch längst nicht alles! Zur Klitoris gehören auch die Klitorisschenkel, die im Körperinneren bogenförmig entlang des Beckenknochens verlaufen und unter anderem die Klitorisschwellkörper enthalten, ein Gewebe, das bei Erregung anschwillt und aufgrund seiner Lage an der Vaginalwand oft während des Geschlechtsverkehrs stimuliert wird.

Mit welchen Sex Toys kann ich die Klitoris am besten stimulieren? Wie in der modernen Welt so üblich, gibt es für alles Maschinen. Vorsprung durch Technik! Welches Toy du zur klitoralen Stimulation nutzt, ist natürlich Geschmackssache. Aber mit diesen Tipps machst du nichts falsch:

Der Satisfyer Pro 2 hat mit seinen Druckwellenvibrationen schon viele Frauen überzeugt.

Der Sona 2 Cruise sorgt mit wonnebringenden Schallwellen für Lust und Spaß.

Der Womanizer Premium ist ein Klitoris-Sauger, der dich mit modernster Technik zum Orgasmus trägt.

Ein kleiner Auflegevibrator wie dieser genügt oft schon für heißen klitoralen Solo-Sex. Wo befindet sich die Klitoris? Du willst dir das alles genauer ansehen? Sexualtherapeutin Dr. Jane Fleishman empfiehlt, es erstmal alleine zu tun, bevor du mit einem Partner intim wirst. Auf diese Weise kannst du dich zunächst selbst kennenlernen und später deinem Partner alles zeigen und ihm so dabei helfen, ein besserer Liebhaber zu werden. Also, worauf wartest du noch? Los geht's mit dem Entdecken deiner eigenen Klitoris!

Wenn du dich mit gespreizten Beinen vor einen Spiegel setzt, kannst du deine inneren und äußeren Schamlippen sehen – fachsprachlich die Labia minora und majora – die deine vaginale Öffnung umgeben. "Dort, wo die Labia oben zusammenlaufen, befindet sich die Klitoris, also: der äußere Teil", sagt Dr. Mary Jane Minkin, Expertin für Geburtshilfe, Gynäkologie und reproduktive Wissenschaften an der Yale University. Eine andere Möglichkeit, sie zu orten: Sie liegt direkt oberhalb der Harnröhre, also der winzigen Öffnung, durch die du urinierst.

Wie sieht die Klitoris aus? Obwohl jede Klitoris aus den gleichen Teilen besteht, sehen sie nicht alle gleich aus. Die Klitoris erscheint von Person zu Person in verschiedenen Formen, Größen und Farben. Darüber musst du dir keine Gedanken machen. "Ob eine dickere Vorhaut oder eine eher blasse und dünne, das sind alles Variationen des Normalen, wie bei jedem anderen Teil des Körpers", sagt Lauren Streicher, klinische Professorin für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Feinberg School of Medicine der Northwestern University.

Für die lustbringende Funktion der Klitoris (wenn man es so nennen will) braucht es nicht viel: "Es ist wichtig, dass die Vorhaut die Klitoris ohne Probleme vollständig freigibt", sagt Streicher. Und: "Eine gesunde Klitoris ist rosa und hat keine Flecken oder Wunden. Obwohl sie im Allgemeinen so groß ist wie die Spitze eines Wattestäbchens, gibt es ein breites Spektrum von 'normalen' Größen." Nur wenn es zu anhaltender Schwellung, Verfärbung, Schmerzen oder Beschwerden kommt – dann solltest du mit deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen sprechen.

Ansonsten solltest du keine Zeit damit verschwenden, dir Sorgen über das Aussehen deiner Klitoris zu machen! Ihre Größe und Form beeinflussen nicht deine Fähigkeit zum Orgasmus oder dein Lustempfinden, betont Streicher. Jede Klitoris ist normal – genau wie jede Klitoris verschiedene Dinge mag.

Wie stimuliert man die Klitoris am besten? Die Fähigkeit, deine Klitoris zu finden, ist wichtig, aber mindestens so entscheidend ist herauszufinden, wo und auf welche Weise sie berührt werden sollte, damit du dich gut fühlst. Einige Frauen finden direkte Stimulation der Klitoris unangenehm, wenn sie nicht erregt sind, also nimm dir Zeit und erkunde verschiedene Arten von Druck und Berührung.

Fleishman empfiehlt, etwas Gleitgel auf die Hände zu geben (am besten mit möglichst wenigen Duftstoffen und Chemikalien), dich ohne Kleidung auf dein Bett zu legen und deine Finger an der entscheidenden Stelle im Uhrzeigersinn zu bewegen. Fahre mit den Händen fort, probiere einen Vibrator (siehe oben) mit verschiedenen Geschwindigkeits- und Rhythmus-Einstellungen aus oder zeige deinem Partner, was du magst. Wenn es sich anfangs seltsam anfühlt, kein Problem – Übung macht die Meisterin.

Du wirst feststellen, dass das direkte Berühren der Klitoriseichel eher unangenehm ist, hingegen ein wenig Druck an der richtigen Stelle dich sehr in Fahrt bringt. Da heißt es: Entdecke die Möglichkeiten! Je mehr Wege du kennst, dich selbst zu stimulieren, desto besser. Übrigens: Eine Badewanne oder Dusche ist auch ein guter Ort zum Experimentieren, da du bereits entspannt (und nackt) bist.

Deine Klitoris ist das Kronjuwel deiner Orgasmen. Schenke ihr also die Aufmerksamkeit, die sie verdient, indem du dir Zeit nimmst, um herauszufinden, was sich am besten anfühlt. Du wirst es nicht bereuen.

Erwähnte Quellen: Rachel N Pauls. Anatomy of the clitoris and the female sexual response. Clin Anat. 2015 Apr; 28(3): 376-84. doi: 10.1002/ca.22524.