Welche Stellung mag er? Sexposition: Was seine Lieblingsstellung über ihn verrät

Klassisch von vorn, von hinten oder im Stehen? Wir verraten dir hier, was die Lieblingsstellung deines Partners womöglich über ihn aussagt

Meistens lernst auch du einen Typen wahrscheinlich erst kennen und gehst dann mit ihm ins Bett. Tatsächlich erfährst du aber auch dort, also beim Sex, einige wichtige Dinge über ihn. Welche Position er bevorzugt, zum Beispiel. Und daraus lassen sich durchaus Schlüsse ziehen.

Wenn du glaubst, seine bevorzugte Sexstellung verrät absolut nichts über ihn, dann irrst du dich. Laut Sex-Therapeutin Ava Cadell soll die Vorliebe für eine bestimmte Sexposition nämlich einiges über die Persönlichkeit des Mannes aussagen. Hier sagen wir dir, was seine Bett-Vorlieben vielleicht zu bedeuten haben.

Übrigens: Die Stellung, die dich als Frau am besten zum Orgasmus bringt, ist laut einer kleinen Studie der US-Ärztin Dr. Kimberley Lovie die Missionarsstellung. Wichtig: Du musst dabei für die optimale Durchblutung der Klitoris ein Kissen unter deine Hüften legen.

Egal in welcher Stellung: Diese Toys machen den Sex für dich besser

Ist ja schön, wenn ihm diese oder jene Stellung gefällt. Das Wichtigste für dich sollte es aber sein, dass der Sex für dich gut ist. Dabei können diese Sextoys eigentlich immer helfen:

1. Der Satisfyer – hier kaufen: Satisfyer Pro 2 – ist bei Frauen eines der beliebtesten Sex-Toys, du merkst schnell warum!

2. Ein Paar-Vibrator – hier kaufen: We-Vibe Unite – versorgt euch beide mit zusätzlicher Stimulation und entfacht die Leidenschaft mal anders.

3. Ein Schallwellen-Toy – hier kaufen: Sona 2 Cruise – bringt dich in fast jeder Position mit moderner Technik zuverlässig zum Orgasmus.

Klassiker: Seine Lieblingsstellung ist die Missionarsstellung

Women's Health Er will nur Missionarsstellung? Wahrscheinlich ist er ein bisschen unsicher.

Zur Stellung: Die Missionarsstellung lässt sich quasi als Sex-Fundament bezeichnen: Damit legten die meisten los, so lernten viele einst, wie Sex grundsätzlich geht. Kann gut sein, aber auch langweilig.

Was es über den Mann verrät: "Auch wenn die Missionarsstellung der absolute Klassiker ist – ein Mann, der diese Stellung im Bett zum Standard werden lässt, könnte unsicher sein oder benötigt enorm viel Bestätigung, weil er seine Partnerin nicht aus den Augen lassen möchte, um zu sehen, wie sie reagiert", erklärt Ava Cadell. "Zudem zeigt es, dass er gerne den Ton beim Liebesspiel angibt, denn die Missionarsstellung lässt ihm dabei alle Möglichkeiten offen." Die Stellung ist durch die innige Position total romantisch – klar, auf Dauer kann's aber auch schnell langweilig werden.

Tipp: Sollte dein Liebster glauben, ausschließlich in der Missionarsstellung zum Höhepunkt zu kommen, könnt ihr es dennoch mit einer kleinen Veränderung probieren: Wechselt einfach die Position, so dass nicht er, sondern du oben liegst. Zwar muss er dadurch etwas von seiner Kontrolle an dich abgeben, doch die Intimität und die Möglichkeit, deine Reaktionen beobachten zu können, bleiben! Mehr männliche Sex-Vorlieben: Worauf Männer im Bett abfahren

Doggystyle: Er liebt dich am liebsten in der Hündchenstellung

Women's Health In der Hündchenstellung leben Männer gern ihre animalische Seite aus.

Zur Stellung: Wir wagen zu behaupten, dass es nur sehr wenige Männer gibt, die nicht auf die Hündchenstellung abfahren.

Was es über den Mann verrät: Er mag es wild. Ein Doggystyle-Liebhaber lässt seinen animalischen Instinkten freien Lauf. Jedoch kann es unter Umständen sein, dass er Probleme damit hat, Intimität zuzulassen. "Macht er es am liebsten ausschließlich von hinten, ist er eher der unromantische Typ", sagt Cadell. Muss man mögen.

Tipp: In der Hündchenstellung erlebt ihr beide mit Sicherheit eine intensive Penetration, gleichzeitig verliert ihr jedoch auch die leidenschaftliche Intimität. Switcht doch einfach ab und zu ins Löffelchen: So kann er immer noch von hinten in dich eindringen, auf den innigen Körperkontakt müsst ihr dennoch nicht verzichten. Mehr Inspiration: Kamasutra: Die 55 heißesten Stellungen

Cowgirl: Er lässt sich am liebsten von dir reiten

Women's Health Männer genießen vor allem die Aussicht, wenn ihre Partnerin zum Cowgirl wird.

Zur Stellung: Das Aufregende an dieser Stellung ist vor allem, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, wie genau du ihn reitest. Und das Beste: Du gibst den Takt an!

Was es über den Mann verrät: Zum einen könnte man meinen, dass aus dieser passiven Haltung eine gewisse Bequemlichkeit spricht. Wenn er dir zu faul ist, musst du ihm das sagen! Zum anderen sind Männer, die am liebsten von ihrer Partnerin um den Verstand geritten werden, meist sehr bemüht, dass die Partnerin auch wirklich ihre Befriedigung findet. Ava Cadell: "Diese Männer können devot sein, sind aber auch jederzeit in der Lage, den dominanten Part zu übernehmen."

Tipp: Wir verstehen, dass dein Liebster den hinreißenden Ausblick genießt. Er muss auch gar nicht darauf verzichten! Bringe noch etwas mehr Schwung in die Sache, indem du dich einfach mal andersherum auf ihn setzt ("Reverse Cowgirl"). Er wird mit Sicherheit nichts dagegen haben.

Löffelchenstellung: Er mag es am liebsten schön kuschlig

Women's Health Männer, die die Löffelchenstellung präferieren, sind besonders leidenschaftlich.

Zur Stellung: Die Löffelchen-Position wird oft mit Kuscheln und anschließendem Einschlafen in Verbindung gebracht. Da liegt es nahe, dass diese super intime, innige Stellung mit Männern assoziiert wird, die einen weichen Kern haben.

Was es über den Mann verrät: Vorsicht – ziehe keine voreiligen Schlüsse! Männer, die auf das Löffelchen stehen, sind definitiv keine Waschlappen! Cadell sagt: "Ganz im Gegenteil, sie sind vielmehr sehr leidenschaftlich und sehr bemüht, ihre Partnerin zu befriedigen".

Tipp: Klar, ein wenig Romantik geht immer. Doch wir wollen ja nicht gleich damit übertreiben. Heizt euer Liebesspiel im Löffelchen einfach noch etwas ein: Führe seine Hand währenddessen einfach nach vorn zwischen deine Schenkel, damit er sich dort nützlich macht.

Sex im Stehen: Er sucht den Kick in der Vertikalen

Women's Health Männer, die am liebsten Sex im Stehen haben, sind meist experimentierfreudig.

Zur Stellung: Gegen die Tür gepresst, leicht angehoben gegen die Küchentheke oder unter der Dusche – Sex im Stehen geht immer und überall, außer natürlich im Bett.

Was es über den Mann verrät: Männer, die voll darauf total abfahren, sind meist sehr experimentierfreudig und stehen tendenziell auf alles, das irgendwie "verboten" scheint. "Dieser Typ Mann liebt den Nervenkitzel, jederzeit erwischt werden zu können. Er möchte so viel Spaß haben wie nur möglich – ohne viel Rücksicht auf mögliche Konsequenzen", sagt die Sex-Therapeutin.

Tipp: Auch Sex im Stehen kann auf Dauer langweilig werden, wenn er immer nach Schema F abläuft. Variiert daher auch beim stehenden Sex. Sucht euch dafür zum Beispiel eine andere Location oder baut die Hündchenstellung mit ein – dein Liebster steht, während du dich über den Küchentisch beugst!



Seine liebste Sexstellung kann einiges über ihn verraten. Du solltest da aber auch nicht zu viel hineinlesen oder daran herumdeuten. Schließlich hast du ja beim Sex auch eigentlich Besseres zu tun!