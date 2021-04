Natürlich sollest du beim Sex vor allem an deine eigenen Kicks und Vorlieben denken. Und ihm möglichst davon erzählen, damit er hilft, dass deine Wünsche auch wahr werden. Aber es ist ja nicht komplett uninteressant, was der Mann an deiner Seite will. Vor allem, wenn es ungefähr auf das Gleiche hinausläuft und ihr beide euch für ein kleines Feuerwerk der Lust treffen könnt.

Also könnten ein paar Antworten auf die Frage "Was törnt ihn an?" doch ganz nützlich sein. Die von uns abgefragten Sex-Vorlieben der Jungs sind teils erwartbar (Blowjob), teils schon etwas überraschend (Vorspiel!), spannend sind sie allesamt. Also, klicke dich durch die Bilder-Galerie, entdecke seine Lust – und deine gleich mit!

Worauf stehen Männer im Bett?

Die wohl wichtigste Erkenntnis bei männlichen Sex-Vorlieben lautet: Es geht viel mehr um die Lust der Frau, als du vielleicht denkst. Natürlich stehen Männer auf wilden Sex in allen möglichen Positionen, Variationen und Verrenkungen – theoretisch und wenn sie Pornos schauen. Da geht es aber vielmehr um Neugier und – im wahrsten Sinne – Sensationsgeilheit.

In der Praxis macht es die meisten Männer am meisten an, wenn die Frau, mit der sie Sex haben, davon total hin und weg ist. Wenn sie ekstatisch nach mehr stöhnt und klar macht, dass sie am liebsten immer so weiter machen könnte. (Umso wichtiger, dass er weiß, WAS dir gefällt.)

Okay, es sollte natürlich auch dem Mann Spaß machen – aber da sind die Jungs ja ziemlich flexibel, solange die Stimulation an der richtigen Stelle stimmt. Insofern mögen Männer es auch, wenn eine Frau sagt, was ihr gefällt. Also: Sag es ihm. Offen und direkt. Er steht darauf. Auch nicht uninteressant: Auf diese Unterwäsche stehen Männer bei Frauen.

Was wollen Männer im Bett hören?

Glaube nicht alles, was in billigen Sex-Filmen erzählt wird. Also weder die Geschichten – noch was angeblich dirty-talk-geübte Frauen ihren Männern beim Sex ins Ohr stöhnen. Kein Mann möchte wirklich hören, dass er ihr "starker Hengst" ist.

Natürlich möchten Männer, wie Frauen auch, mal gelobt werden, für das, was sie tun. Aber das muss nicht allzu explizit sein. Ein gelegentliches "Oh, ja" oder auch ein "Ist das geil" genügen schon. Wichtig ist: Ehrlich muss es sein, authentisch. Lieber ein ernst gemeintes tiefes Seufzen als eine halbe Stunde "Mh-ah-oh-ja!" in Dauerschleife. Übrigens: Hier schwärmen Männer davon, wie der perfekte Blowjob aussieht.

Was mögen Männer beim Kuscheln?

Eine der wichtigsten Erkenntnisse über Männer ist, dass es für die meisten an einer Stelle kein Entweder-Oder gibt: Entweder es ist Kuscheln – oder es ist Sex. Da braucht der Mann Klarheit, sonst ist er hinterher enttäuscht, wenn "nur" gekuschelt wurde. Bisschen doof, ja. Aber da geht oft einfach das Raubtier mit ihm durch.

Das heißt aber nicht, dass Männer nicht gern kuscheln. Aneinandergeschmiegt daliegen, ab und zu ein sanfter Kuss – das geht wunderbar. Natürlich am besten, wenn dabei ein schöner Film läuft. Möglichst kein Porno – sonst sind wir schnell wieder beim Entweder-Oder.

Männer wollen im Bett vor allem dich – echt und nackt

In Zeiten des überbordenden Porno-Konsums könnte man meinen, Frau kann es Mann im Bett gar nicht mehr Recht machen. Das ist Unsinn. Es muss nur mehr von dem geben, was es im Internet nicht gibt: Ehrliche, wilde Lust. Innige, intime Leidenschaft. Alles was echt ist. Authentischer Sex ist im Vergleich zum Web-Porn nicht nur konkurrenzfähig – er ist unschlagbar.

Worauf Männer im Detail beim Sex stehen, liest du in unserer Foto-Galerie. Da findest du ihre Vorlieben und Wünsche, vom Kuss bis zum Koitus. Viel Spaß!