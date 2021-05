Sexstellungen Männer Auf welche Sexposition stehen Männer am meisten?

Um das gleich vorwegzunehmen: Sex ist kein Wettbewerb im Stellungswechsel. Es geht auch nicht darum, so viele Stellungen wie möglich auszuprobieren. Vor allem aber geht es beim Sex nicht nur darum, was IHM gefällt, sondern was euch BEIDEN Spaß macht, also auch DIR. Das solltest du nie vergessen. Die Frage, welche Sex-Position Männer am besten finden, lässt sich außerdem sehr kurz beantworten: Jede. Die meisten Männer lieben Sex und machen eigentlich fast alles mit.

Für die längere Antwort müssen wir etwas weiter ausholen, wenn es dich wirklich interessiert, was ihm gefällt. Denn es gibt nicht DIE eine Sex-Position, die ALLE Männer gleichermaßen am tollsten finden. Aber wir versuchen, dir alle Infos zu liefern, damit du mit ihm gemeinsam das Maximum an Spaß im Bett erreichst.

Welche Sexstellungen mögen Männer?

Auch wenn die Vorlieben unterschiedlich sind, wollen die meisten Männer Sex in einer Position haben, in der sie sich hinreichend stimuliert fühlen, sowohl mechanisch als auch optisch. Du weißt ja: Männer gucken gern. Die meisten jedenfalls.

Du merkst: Das engt die Auswahl nicht gerade ein. Natürlich bieten Sex-Ratgeber oder auch das große Kamasutra eine Fülle von Möglichkeiten, was beim Sex so alles geht. Da ist wirklich für jeden Geschmack eine Variante dabei, siehe hier: Die 55 besten Stellungen des Kamasutra.

Welche Sexpositionen gefallen Mann und Frau?

Kamasutra schön und gut: Nicht alle Menschen möchten, dass aus der erotischen Zusammenkunft eine Sportstunde mit hohem Schwierigkeitsgrad und ungewissem Ausgang wird. Auch du möchtest vielleicht nicht auf der Checkliste alle möglichen Varianten abhaken. Besonders wenn du gerade nicht auf sexueller Erkundungstour bist, sondern nur mal eben guten Sex haben willst, bieten sich einfach keine Positionen an, bei denen ihr einander hockend auf einem Küchentisch begegnet.

Letztlich lassen sich alle Sexstellungen, die ihr zusammen in einem Bett einnehmen könnt, auf 3 Grundrechenarten herunterbrechen: Er oben, du oben oder "von hinten". Das klingt jetzt plump, aber darauf läuft es in den meisten Fällen hinaus. Und unter diesen dreien finden sich in der Regel auch die Positionen, auf welche die meisten Männer stehen. Aber welche dieser Grundpositionen ist ihm nun die liebste? Und wann solltest du dich darauf einlassen? Wie du gleich liest, ist das in mehrerlei Hinsicht eine Typfrage.

Missionarsstellung: Wann ist er beim Sex gern oben?

Manche Männer, das ist unbestritten, haben beim Sex gern die Kontrolle. Sie wollen das Gefühl haben, sie sind der bestimmende Part. Für einige ist diese Kontrolle wichtig, um sich fallen zu lassen, so widersinnig das klingt. Andere wollen die Bewegung selbst steuern, um ihren Orgasmus besser kontrollieren zu können. Das kann durchaus sinnvoll sein, besonders, wenn es da öfter mal zu schnell (oder zu langsam) geht. Männer mit Kontrollwunsch sind naturgemäß gern aktiv und bevorzugen daher häufig die Missionarsstellung.

FamilyTV / Shutterstock.com Mancher Mann ist gern oben, weil er so mehr Kontrolle hat.

Ob er dabei komplett auf dir liegt, sich mit den Händen abstützt oder aufrecht vor dir kniet, spielt zunächst keine Rolle. Wichtig ist: Er bestimmt das Tempo, die Eindringtiefe, ob es Pausen gibt oder nicht. Wenn dein Lover eher so ein Typ Mann ist und es dir selbst angenehm ist, die Kontrolle abzugeben, ist die Missionarsstellung gerade zu Beginn einer Beziehung der perfekte Einstieg ins gemeinsame Abenteuer Sex, zumal ihr einander dabei in die Augen sehen könnt. Wenn du auch lieber oben bist, bietet es sich allerdings an, die Stellung auch mal zu wechseln. Mehr über Männervorlieben: Was Männer im Bett WIRKLICH wollen.

Wichtig dabei: Wenn er die Kontrolle hat, muss er diese nutzen, um auch dich zu befriedigen. Sprich: Er soll gefälligst auf deine Wünsche eingehen was Tempo und Tiefe eingehen und dich so berühren, wie du das magst. Dafür ebenso wichtig: dass du ihm das sagst.

Tipp: Aufpeppen lässt sich die Missionarsstellung durch den gekonnten Einsatz von Sextoys. Ideal ist ein Paar-Vibrator, der dich von außen und innen mit Vibration stimuliert und den Sex so noch intensiver macht. Das kann zum Beispiel der Satisfyer Double Joy. Doch es gibt noch mehr Aufregendes. Der Satisfyer Endless Fun hat über 33 Anwendungsmöglichkeiten und lässt dich mit über 100 Vibrationsmöglichkeiten auf Wolke 7 schweben

Reiterstellung: Wann ist der Mann beim Sex lieber unten?

Wenn ein Mann in der Lage ist, die Kontrolle auch mal abzugeben und den Sex auch (oder gerade) genießen kann, wenn du die Richtung und das Tempo vorgibst, ist es eine perfekte Lösung, wenn du auf ihm reitest. Das kann er auch lernen, das solltet ihr gemeinsam ausprobieren.

Ob du dabei aufrecht kniest oder hockst oder komplett auf ihm liegst, ob du ihn dabei ansiehst oder ihm den Rücken zuwendest, müsst ihr ebenso im Einzelfall klären. Das Angenehme: Du kannst Tempo, Tiefe und Position bestimmen – du kannst aber auch einfach über ihm knien oder hocken und ihn die "Arbeit" machen lassen.

Ein großer Vorteil dieser passiven Rolle, den viele Männer genießen: Er hat die Hände frei, weil er sich nicht abstützen muss. So kann er dich viel besser berühren, streicheln oder auch packen, ganz wie du willst. Und dich dabei die ganze Zeit ansehen. Apropos: Auf diese Dessous stehen Männer bei Frauen.

Tipp: Bei der Reiterstellung kannst du dich ganz auf dich selbst konzentieren, während er den Ausblick genießt. Damit er nicht zu früh kommt und du gleichzeitig noch mehr Spaß hast, ist bei dieser Stellung ein Penisring perfekt. Du kannst durch deine Bewegungen selber bestimmen, wie viel Vibration du an deiner Klitoris spüren möchtest. Praktischer Nebeneffekt: Durch den Blutstaueffekt hält dein Liebster länger durch und du kannst die Stimulation noch länger genißene. Vorausgesetzt, dass du bei diesem tollen Toy überhaupt so lange durchhältst.

Doggystyle: Wann steht er auf Sex von hinten?

Die Hündchen-Position (was für ein Name!), also du auf den Knien und er hinter dir, landet regelmäßig bei Umfragen zur heißesten Sexstellung auf dem ersten Rang. Sie gilt als die intensivste und "animalischste" Stellung, nicht zuletzt weil sie aus den Urzeiten der Säugetier-Fortpflanzung stammt. Sie ist allerdings auch besonders intensiv und nicht jedermanns bzw. jederfraus Sache. Wenn du dich dabei unwohl fühlst, vor ihm zu knien und dich "besteigen" zu lassen, solltest du das auch nicht tun und ihm klarmachen, dass es anders gehen muss.

Die Vorteile der Doggy-Position für den Mann liegen auf der Hand: Er hat noch mehr als im Missionar die volle Kontrolle, hat die Hände frei, und außerdem sorgt der Eindringwinkel dafür, dass die meisten Männer den Sex intensiver empfinden. (Viele Frauen übrigens auch.)

Ein Nachteil: Ihr könnt einander nicht ins Gesicht sehen, und ja: es gibt auch Männer, die das stört. Wie es da um deine Emotionen bestellt ist, müsst ihr beide gemeinsam herausfinden. Auch hier gilt: Vorherige Absprache hilft, Unstimmigkeiten zu vermeiden.

Tipp: Ein Analplug ist für viele ein etwas ungewöhnliches Sex Toy oder wird schnell als eklig abgestempelt. Dabei führt diese Form der Stimulation zu ungeahnten Höhen und befeuert deine Lust. Versuch dich fallen zu lassen, während dein Partner dich von hinten verwöhnt. Ihm wird die Aussicht besonders gut gefallen. Übrigens: Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dass nichts schief geht, kannst du vorher eine Analdusche verwenden.

Der sanfte Sex von hinten: die Löffelstellung

Das intensive Erleben beim Doggy-Style kann aber auch gegen diese Variante sprechen: Wenn er dazu neigt, eher zu früh fertig zu werden, ist ein solch gefühlsstarkes Erleben kontraproduktiv und bringt ihn womöglich dazu, vorzeitig zum Abschluss zu kommen. Dann ist der Spaß für beide viel zu schnell vorbei. Auch die etwas "unpersönliche" Art der Annäherung ist nicht aller Leute Geschmack.

Da empfiehlt sich vielleicht eine besondere Variante beim Sex von hinten: die Löffelstellung. Die empfinden viele als sehr innig, sie ist wesentlich sanfter und weniger animalisch, bringt aber ähnliche Vorteile mit sich: freie Hände, Eindringwinkel und -tiefe. Wenn euch "von hinten" auf den Knien also zu heftig ist, probiert doch öfter mal zu "löffeln".

Tipp: Mit einer Fingerhülle kann dich dein Partner (oder du dich selber) noch besser von außen verwöhnen. Durch die genoppte Oberfläche ist die Massage ungewohnt intensiv und bringt dich zum Überkochen. Und nicht vergessen: Mit Gleitgel macht das jedes Spielchen gleich doppelt Spaß.

Grundsätzlich mögen Männer so gut wie jede Stellung beim Sex. Welche nun dein Lover ganz spezifisch am besten findet, entdeckt ihr am besten gemeinsam. Ihr habt ja keinen Erfolgsdruck und alle Zeit der Welt. Wichtig: Vergiss bei allem Denken an seine Vorlieben nie deine eigenen!

