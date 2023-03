Sexstellungen für Frauen Die 9 besten Sex-Positionen für den weiblichen Orgasmus​

Das indische Kamasutra ist schon ein geiles Buch. Es ist 2000 Jahre alt – und steckt voller Sex-Positionen, welche bis heute die Intimität zwischen Liebenden fördern und fordern. Der alte Text lehrt sogar, dass Männer das Vergnügen einer Frau über das eigene stellen sollten (hört, hört!). Sprich: Er soll sich darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass du deinen Höhepunkt erreichst, bevor er überhaupt an seinen eigenen Orgasmus denkt.

Welche Stellungen sich am besten genau dafür eignen, dass dein Orgasmus gesichert ist, klären wir hier. Und noch einige andere lustvolle Details.

Warum sind nicht alle Positionen des Kamasutra gleich gut für Frauen?

Während die Positionen des Kamasutra per se faszinierend sind, würden Sextherapeuten die meisten von ihnen wohl eher nicht empfehlen. Es sei denn, du bist superagil und sportlich veranlagt. Wenn du dich also nicht dem Risiko aussetzen willst, dir einen Wirbel auszurenken, solltest du einfachere Stellungen ausprobieren, bei denen du orgasmustechnisch auf deine Kosten kommst. Studien zeigen zum Beispiel, dass Face-to-face-Positionen bei einigen Frauen häufiger zum Orgasmus führten. Aber das ist natürlich Geschmackssache.

"Es geht nicht so sehr darum, in all diese verschiedenen Positionen einzusteigen und sie zu beherrschen. Es geht mehr darum, solche zu finden, die du an deine Bedürfnisse anpassen kannst“, sagt die US-Sexologin Gigi Engle. Wenn du dich schon an Positionen aus einem 2000 Jahre alten Buch orientierst, soll wenigstens auch für dich das Beste dabei herauskommen.

Welche Sex-Toys eignen sich, um den Kamasutra-Sex zu verbessern?

Stellungen schön und gut, aber du willst mehr Stimulation? Dann haben wir ein paar Toy-Vorschläge, wie du euer Liebesspiel noch mit technischer Finesse anreichern kannst:

Dieses abküssbare Liebesöl mit Erdbeergeschmack lässt es nicht nur besser flutschen, es bringt ein wenig zusätzliche Würze in den Spaß.

Der Satisfyer Pro 2 ist perfekt in jeder Stellung, in der du die Hände frei hast, um dir mit einem Druckwellenvibrator noch mehr Lust zu verschaffen.

Auch spannend: Ein Schallwellen-Auflegevibrator wie der LELO SONA 2 Cruise wertet ebenfalls jede Stellung auf.

Ein Analplug kann helfen, aus jeder Stellung das Maximum an Stimulation herauszuholen (natürlich nur, wenn du drauf stehst).

Welche Kamsutra-Stellungen sind am besten für den Orgasmus der Frau?

Langer Vorrede kurzer Sinn: Bei welchen Stellungen aus dem Kamasutra kommst du als Frau am meisten auf deine Kosten? Diese hier empfiehlt Sex-Expertin Engle:

1. Der Lotussitz

Yoco Dutch Der Lotussitz.

So tut ihr es: Dein Partner sitzt mit gekreuzten Beinen (Yoga- / Brezel-Sitz); du sitzt auf seinem Schoß. Wickele deine Beine um ihn, umarmt euch gegenseitig zur Unterstützung.

Diese leidenschaftliche Reit-Position, die im ursprünglichen Kamasutra-Text Padmasana oder Lotus genannt wird, ist laut Gigi Engle am besten, wenn du dich an ihm reibst, um die Klitoris zu stimulieren, anstatt auf und ab zu hüpfen. Wenn du auf deinem Partner bist, kannst du dich auf dessen Penis senken, oder wenn Penetration nicht dein Ding ist, kannst du dich einfach so an ihm reiben. Übrigens: All das und vieles folgende ist natürlich auch möglich, wenn du mit einer Frau intim bist und einen Strapon benutzt.

2. Die gehobene Stellung

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Die gehobene Stellung.

So tut ihr es: Er kniet sich hin, du legst dich mit dem Po auf seine Oberschenkel, mit den Beinen auf seinen Schultern.

Dies ist eine gute Wahl, wenn ihr beide nicht besonders flexibel seid, da ihr euch für die Bewegung nur in der Taille beugen müsst. "Wenn es einen Größenunterschied gibt, könnt ihr ein paar Kissen unter die kleinere Person legen oder ein Sex-Kissen verwenden", sagt Engle.

3. Die Liebesschaukel

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Die Liebesschaukel.

So tut ihr es: Dein Partner sitzt mit gebeugten Beinen und lehnt sich an Händen und Unterarmen zurück. Du tust dasselbe und ihr schleicht dann aufeinander zu, bis ihr Kontakt aufnehmt.

Diese Stellung funktioniert auch hervorragend für Sex zwischen zwei Frauen, bei dem sich die Partnerinnen entweder mit einem Spielzeug oder mit den Händen gegenseitig stimulieren können.

4. Die Ziege und der Baum

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Die Ziege und der Baum.

So tut ihr es: Dein Partner sitzt auf der Bettkante und du setzt dich mit dem Rücken zu ihm auf seinen Schoß.

So blöd der Name auch ist: Diese Stellung ist großartig für tiefes Eindringen, er kann deine Schultern und deinen Nacken küssen, kommt aber auch sehr gut an deine Brüste heran. Doof nur: Die meiste Arbeit liegt bei dir.

5. Der Missionar

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Die erste Position.

So tut ihr es: Du legst dich auf den Rücken, während dein Partner mit dem Gesicht nach unten auf dir liegt.

In der Kamasutrasprache ist dies die sogenannte "erste Stellung". Sprich: Standard. Ja, es klingt öde, aber: "Der Missionar ist eine der am meisten unterschätzten Positionen", so Engle. Und ja, so "basic" er auch ist, das ist eine Kamasutra-Sexposition. Es gibt viele verschiedene Variationen, alle haben den großen Vorteil: Sie sind sehr intim – und bieten Augenkontakt.

Tipp: Lege ein dickes Kissen unter dein Becken, um seine Stoßrichtung zu optimieren.

6. Die offene Blüte

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Die offene Blüte.

Der Kamasutra-Express für eine tiefe Penetration. Wenn du jedoch keine Brückenposition einnehmen kannst oder er deinen Unterkörper nicht mit den Armen stützen kann, probiert besser etwas anderes (Überanstrengung ist nicht sexy).

So tut ihr es: Du begibst dich in eine Art Brückenposition, wobei dein Gewicht hauptsächlich auf deinen Schultern ruht. Er kniet zwischen deinen Beinen. Ja, wie gesagt, ein Spaziergang ist es nicht.

7. Reverse Cowgirl

Yoco Dutch Das Entenpaar.

So tut ihr es: Dein Partner liegt auf dem Rücken. Du kniest über ihm und wendest ihm dabei den Rücken zu.

Die im Kamasutra als "Entenpaar" bekannte Position ist eine etwas größere Herausforderung. Engle: "Die natürliche Krümmung der meisten Penisse (oder auch Strap-Ons) unterstützt diese Position nicht wirklich, aber machbar ist es." Sobald ihr euch sortiert habt, kann es richtig Spaß machen. Vor allem, wenn du dich selbst mit der Hand oder einem Toy dabei stimulierst.

Profi-Tipp: Um mehr Bewegungsfreiheit zu haben, empfiehlt Engle, unter jedes deiner Knie ein Kissen zu legen.

8. Stehende Ovation

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Die Kuhstellung.

So tut ihr es: Wenn ihr beide steht, beugst du dich in der Taille nach vorn, er dringt von hinten in dich ein (oder sie mit dem Strapon).

Diese Position trägt im Kamasutra den komplett uncharmanten Namen "Kuhstellung". Wie auch immer, sie ist ein ziemlicher Lustbringer, wenn du auf heftige Penetration stehst. Wenn du es noch tiefer willst, kannst du auf die Knie sinken. Das ist laut Engle auch eine großartige Möglichkeit, um einen eventuellen Größenunterschied auszugleichen.

9. Die Schenkelklammer

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Die Schenkelklammer.

So tut ihr es: Du liegst auf dem Rücken, mit leicht gedrehtem Becken, er kniet zwischen deinen Beinen, aber so, dass seine Knie links und rechts neben dir sind. Tipp: In dieser Über-Kreuz-Stellung bringen langsame, gemächliche Bewegungen mehr als wildes Stoßen.

Achtung: Diese intime Position ist einfacher als es aussieht, sagt Engle. Nutze deine freien Hände, um dich selbst noch mehr anzuheizen (oder ein Toy). Übrigens: Hier könntest du auch einen Buttplug für zusätzliche Stimulation in Betracht ziehen.

Das Kamasutra bietet sehr viele Stellungen, aber nicht alle verschaffen Frauen gleichermaßen Lust. Diese 9 Positionen sollten aber sicher dafür sorgen, dass du auf deine Kosten kommst.