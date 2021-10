Kleiner Penis Bei diesen Sexstellungen knallt es auch mit kleinem Penis

Natürlich hat ein Maßband im Schlafzimmer nichts zu suchen. Aber das Thema Größe spielt eben doch manchmal eine Rolle. Vor allem allerdings bei ihm. Es kann für einige Männer ein traumatisches Problem sein, das auch dich als Frau betreffen kann: Wenn er nicht nur das Gefühl hat, sein Penis sei zu klein geraten, sondern die Natur ihn tatsächlich nicht so üppig bedacht hat.

Wenn er das Thema anspricht, weißt du sicher selbst, dass jedes Schmunzeln oder betreten beiseite Schauen keine gute Idee ist! Am besten ist geduldig zuhören, vielleicht einen Blick riskieren und dann sagen: "Guter, erfüllender Sex scheitert nicht an der Penis-Größe, Honey." Genau das zeigen wir dir nämlich hier – und du ihm dann im Bett.

Ab wann ist ein Penis eigentlich klein?

Eines vorweg: Pornos vermitteln nicht nur bei Frauenkörpern ein unrealistisches Bild. Vergiss 20-Zentimeter-Phantasien. Der durchschnittliche Männerpenis misst im erigierten Zustand etwa 13 Zentimeter (schlaff etwas über 9), so eine große britische Studie. Dass er wirklich ein extrem kleines Exemplar hat (Mikropenis) ist sehr unwahrscheinlich, laut Studien sind weniger als 2 von 10.000 Männern betroffen.

Aber was für dich groß oder klein ist, kannst natürlich nur du nach eigenem Empfinden entscheiden. Grundsätzlich ist aber guter Sex auch mit einem unterdurchschnittlich großen Penis kein Problem. (Manche Leute sagen, es gebe sogar 8 Penistypen – wie du damit umgehst steht hier.)

Ist guter Sex auch mit einem kleinen Penis möglich?

Aber klar. Länge ist nicht so wichtig. Schließlich ist der Eingang der Vagina am empfindsamsten und auch der G-Punkt liegt relativ weit vorn. Da kommt eigentlich jeder Penis hin. Im übrigen hast du den größten Lustgewinn ohnehin, wenn er weiß, wie er dich klitoral glücklich macht.

Es kommt beim Sex eben auf die richtige Technik und vor allem auf die passende Sexstellung an. Und natürlich darauf, dass du hinreichend erregt bist. Wie er dich dahin bekommt, kannst du ihm am besten sagen. Oder hat er doch eher einen XL-Penis? Hier sind die besten Stellungen dafür!

Welche Sexstellungen sind für einen kleinen Penis am besten?

Am "erfüllendsten" sind Positionen, bei denen der Penis möglichst unbehindert dahin kommt, wo er hinsoll. Es gibt eine ganze Reihe von Sexpositionen, bei denen der Mann besonders tief eindringen kann. Wir haben hier 9 Stellungen aus dem Kamasutra herausgesucht, die euch garantiert Höhenflüge auf der Matratze bescheren.

1. Der Elefant

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Lässt ihn größer wirken: Sexstellung "Der Elefant".

Ja, der Name ist uncharmant! Aber ansonsten kann diese Stellung einiges: Du liegst entspannt und mit ausgestreckten Beinen auf dem Bauch, während er sich von hinten nähert und sich an deinen Rücken schmiegt. Seine Beine sind dabei auch nach hinten ausgestreckt. Während er sich neben deinem Oberkörper mit den Händen abstützt, kann er von hinten in dich eindringen. Um ihn noch intensiver zu spüren, presse die Oberschenkel fest zusammen.

Warum das Ganze "Elefant" heißt? Weil sein nach oben gereckter Oberkörper in dieser Sexstellung angeblich einem Elefantenrüssel ähnelt. Nein, drehe dich dabei NICHT um, um das zu überprüfen! Übrigens: Das sind die 55 heißesten Sexstellungen aus dem Kamasutra.

2. Die erhobene Stellung

Yoco/Dutch Uncle Ltd. In der "erhobenen Stellung" liegen Ihre Beine auf seinen Schultern.

Es klingt nach öffentlichem Dienst, ist es aber nicht. Grundsätzlich gilt: Alle Sexstellungen, bei denen die Beine der Frau nach oben gestreckt sind oder auf seinen Schultern ruhen, versprechen ziemlich tiefe, intensive Stöße. In der „erhobenen Stellung“ hat er beste Aussichten, während dein G-Punkt ganz besonders gut stimuliert wird.

Dafür liegst du mit angewinkelten Beinen auf dem Rücken und er dringt vor dir kniend in deine Vagina ein. Um noch tiefere Stöße ausüben zu können, kann er dein Becken leicht anheben. Indem du deine Schenkel fest zusammenpresst, verstärkst du die Reibung zusätzlich.

3. Begegnung mit einer Kuh

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Anstrengend, aber spannend: Sexstellung "Begegnung mit einer Kuh".

Ja, der Name dieser Stellung ist eine Unverschämtheit, und dann musst du dabei auch noch etwas Akrobatik an den Tag legen. Dafür beschert dir diese Position extrem intensive Gefühle, da der Mann besonders tief eindringen kann. Die Kuhstellung wird im Stehen vollzogen, der Mann dringt von hinten in dich ein.

Du hingegen beugst dich weit nach vorn und stützt dich mit den Händen am Boden ab. Sollte das zu anstrengend sein, kannst du dich genauso gut auch an der Sofalehne oder dem Bettrand abstützen. Er kann wahlweise deine Hüften umfassen, oder aber deine Klitoris mit der Hand verwöhnen. Immer noch zu anstrengend? Dann wähle eine andere Position – und tu später mit unserem Plan etwas für deine Kondition:

4. Die offene Blüte

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Aus der Hüfte heraus: Sexstellung "Die offene Blüte".

Nein, das hat mit Blümchensex nichts zu tun! Du winkelst in Rückenlage die weit geöffneten Beine an, so dass du dich bequem mit den Fußspitzen abstützen kannst. Anschließend hebst du das Becken und verlagerst das Gewicht auf den Bereich zwischen deinen Schulterblättern.

Der Mann kann hier wunderbar tief in dich eindringen und dich mit den Händen gegebenenfalls leicht stützen. Wenn es zu anstrengend wird, einfach ein oder mehrere Kissen unter den Po schieben.

5. Die weit geöffnete Stellung

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Die "weit geöffnete Stellung" ist, was ihr Name verspricht.

Bei der weit geöffneten Stellung legst du dich auf den Rücken und streckst die Beine V-förmig in die Luft. Je nachdem, wie gelenkig du bist, kannst du versuchen, mit den Händen deine Knöchel zu fassen und die Beine so weit wie möglich an deinen Oberkörper heranziehen. So kann er noch tiefer eindringen, und du kannst ihn noch intensiver spüren.

6. Phönix spielt in roter Höhle

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Die Sexstellung "Phönix spielt in roter Höhle" hat den wohl seltsamsten Namen.

Viel aufreizender als in dieser Position kann eine Frau ihren Partner kaum empfangen. Du liegst auf dem Rücken, die Beine gespreizt und so weit wie möglich an deinen Oberkörper gezogen. Er dringt entweder kniend oder liegend in dich ein und kommt dir dabei unglaublich nah. Da du dich in dieser Stellung kaum bewegen kannst, liegen Rhythmus, Tiefe und Intensität der Stöße ganz in der Verantwortung des Mannes. Aber du kannst ihn natürlich mit Worten steuern...

7. Die Anbetung

Yoco/Dutch Uncle Ltd. Die Sexstellung "Die Anbetung" kennen viele unter "doggy style".

Ja, der Name ist etwas seltsam, der Sex aber nicht. Du kniest mit gespreizten Schenkeln auf allen Vieren, den Rücken weit durchgedrückt, während er von hinten in dich eindringt. Das Gute für dich: Wenn er langsam und gefühlvoll vorgeht, kann er leicht deinen G-Punkt stimulieren. Du kannst dich wahlweise auf den Armen abstützen oder den Kopf ablegen. In dieser Sexstellung sind in jedem Fall besonders tiefe Stöße garantiert – auch mit einem eher kleinen Penis.

8. Hoch hinaus

Axel Kock Die Stellung "Hoch hinaus" ist extrem innig.

Eine sehr intensive Stellung, bei der sich die Partner unglaublich nahe kommen und durchgehend Blickkontakt haben. Du liegst dabei auf dem Rücken, die Beine überkreuzt und an seinen Oberkörper gelehnt. Er dringt vor dir kniend in dich ein. Durch das Kreuzen der Beine wird der Druck auf seinen Penis intensiviert. Wenn du sehr gelenkig bist, kann er sich gegen deine Beine stemmen und so noch ein wenig tiefer eindringen.

9. Den Bambus spalten

Axel Kock Eine Sexstellung mit dem Namen "Den Bambus spalten" verspricht zumindest effektvoll zu sein.

Es klingt brachial, aber diese Sexstellung ist letztlich nur eine ziemlich raffinierte Variante der Missionarsstellung. Indem du ein Bein abspreizt und deinen Po zwischen seinen Oberschenkeln platzierst, kann er tiefer in dich eindringen. Während des Aktes wechselst du immer wieder die Beinposition. Sprich: Das zuvor gestreckte Bein wird auf seiner Schulter abgelegt und umgekehrt.

Noch einmal zum Mitschreiben (auch und vor allem für ihn): Ein kleinerer Penis ist für die meisten Frauen besser zu verkraften als ein zu groß geratenes Exemplar. Wenn du beim Sex permanent damit rechnen musst, dass er im Eifer des Gefechts mit seinem Hammer-Eumel zu tief stößt und dir so wehtut, vergeht dir schnell die Lust. Und, ach ja: Auf diese Sexstellung stehen Männer am meisten.

Mit unseren Stellungen für den kleinen Penis werdet ihr in jedem Falle eine Menge Spaß haben und an ganz andere Dinge denken als daran, wie groß er nun tatsächlich ist. Viel Spaß!