Frau oben: Die besten Sex-Positionen

Manchmal willst du Sex im Stehen. Ein anderes Mal willst du dich nur zurücklehnen und ihn machen lassen. Und dann gibt es diese Momente, in denen du einfach nur die Kontrolle haben möchtest. Wenn sich dieses dominante Gefühl regt, gibt es nur eine Möglichkeit: Du musst ganz oben ankommen.

Auch bei Sexstellungen mit dir als Frau oben gibt es eine große Vielfalt, sagt Sexologin Dr. Jess O'Reilly, Autorin der "New Sex Bible". Sie betont: "Du kannst den Blickkontakt nutzen, um die Intimität zu steigern, Lust und Vergnügen zeigen oder mit Dominanz und Unterwerfung experimentieren." Wenn du ein wenig exhibitionistisch veranlagt bist, kannst du alles geben und eine richtige Show abliefern, während dein Körper in voller Größe zu sehen ist. Kurz gesagt: Oben zu sein ist ermächtigend, lustvoll und intensiv.

Es bedeutet aber nicht, dass du dich auf das klassische Cowgirl beschränken musst. Tatsächlich gibt es diverse verschiedene Positionen für die Frau oben, mit denen du kreativ werden kannst, während du auf dem Penis deines Partners (oder einem Strap-on) reitest, und viele davon erlauben zusätzliche Stimulationen wie das Spiel mit den Brustwarzen oder die Einbeziehung eines Vibrators.

Was sind die Vorteile von Frau oben beim Sex? Zunächst einmal eignen sich viele Positionen, bei denen die Frau oben ist, für eine direktere Stimulation der Klitoris - und die Klitoris hat etwa 8.000 Nervenenden. Die Cowgirl-Stellung zum Beispiel bietet eine große Menge an zusätzlicher, klitorisfreundlicher Reibung.

Wenn du oben bist, kannst du außerdem die Tiefe und Geschwindigkeit der Penetration kontrollieren. "Du kannst die Bewegung und dein Vergnügen kontrollieren", sagt Dr. Shawntres A. Parks, Eheberaterin und Beziehungscoach. "Du kannst die Bewegungen, den Rhythmus, den Druck, die Tiefe, den Winkel und die Geschwindigkeit so steuern, wie es dir gefällt."

Studien zeigen außerdem, dass Face-to-face-Positionen bei einigen Frauen häufiger zum Orgasmus führen. Und wenn du dabei auch noch die volle Kontrolle hast... Bingo!

Wie kann ich mich in der Position als Frau oben wohler fühlen? Es gibt 3 Gründe, die dafür sorgen können, dass du dich in der oberen Position unwohl fühlst. "Einer hat mit dem Selbstwertgefühl zu tun", sagt Parks. "Oben hat dein Partner einen ziemlich freien Blick auf deinen Körper. Für Frauen, die unter Körperbildproblemen leiden oder sich nicht sicher fühlen, kann sich das unangenehm anfühlen." Wenn du dich wegen deines Körpers unsicher fühlst, kannst du dir die lustvollen, bewundernden Blicke der Person unter dir zu Herzen nehmen. Sieh dich mit deren Augen! Das kann dir helfen, den Moment zu genießen und zu sehen, wie schön du aussiehst und dich fühlst.

Ein weiterer möglicher Grund ist der Mangel an Erfahrung. "Die Leute wissen nicht unbedingt, was sie tun sollen, wenn sie oben sind, oder wie sie sich bewegen müssen, um sich selbst und/oder ihrem Partner eine angenehme Erfahrung zu verschaffen", sagt Parks. Da hilft vor allem: Ausprobieren und kommunizieren!

Auch ist die Position "Frau oben" ist nicht für jede Frau bequem, sagt O'Reilly und nennt als häufige Probleme "Druck auf die Knie oder deinen Gebärmutterhals". Um deine Erfahrung körperlich bequemer zu machen, schlägt O'Reilly vor, einige Anpassungen vorzunehmen. "Lege zusätzliche Kissen unter deine Knie oder lehne dich nach vorne, um dich am Kopfteil abzustützen", sagt sie. Du kannst auch den Winkel ändern, um den Druck auf den Gebärmutterhals zu verringern, z. B. indem du dich nach vorne lehnst oder dich zu den Füßen deines Partners drehst. Auch ein Ortswechsel, z. B. auf eine Couch, die mehr Stabilität bietet und an der du dich festhalten kannst, kann helfen, sagt Parks.

Welche Sex Toys können die Reiterstellung besser machen? Wenn du gerne Spielzeuge benutzt, kannst du sie natürlich in der Reiterstellung oft gut einsetzen, weil du meist die Hände frei hast. Etwaeinen Vibrator, um deine Klitoris noch mehr zu stimulieren. Diese Toys sind in jedem Falle empfehlenswert:

Dieses ableckbare Liebesöl mit Erdbeergeschmack lässt es besser flutschen und bringt etwas zusätzliche Würze in den Spaß. Überhaupt ist Gleitgel immer eine gute Idee.

Ein Druckwellenvibrator wie der Satisfyer Pro 2 ist perfekt in jeder Stellung, in der du die Hände frei hast, um dir noch mehr Lust zu verschaffen.

Ebenfalls empfehlenswert: Ein Schallwellen-Auflegevibrator wie der LELO SONA 2 Cruise setzt bei jedem Ritt die richtigen Impulse.

Ein kleiner Analplug kann auch in der Reitstellung für ergänzende Kicks sorgen (natürlich nur, wenn du auf sowas stehst). Welche Tipps machen die Reiterstellung noch besser? Der Vorteil deiner Kontrollposition ist: Du bestimmst in weiten Teilen Richtung und Intensität der Bewegungen. Damit kannst du spielen. Viele Frauen finden Gefallen daran, sich am Penis zu reiben, also langsame, rhythmische Bewegungen zu machen. Du kannst deine Hände auf die Brust deines Partners legen (oder auf seine Knie, wenn du dich von ihm abwendest). Wenn du dann den richtigen Rhythmus gefunden hast, greife nach unten, um dich selbst gleichzeitig zu befriedigen.

Letztendlich, so O'Reilly, ist es am besten, das zu tun, was sich für dich gut anfühlt. "Ahme nicht nach, was du in Pornos siehst, sondern bewege deinen Körper so, dass er dir Freude bereitet", sagt sie. "Konzentriere dich nicht darauf, wie du aussiehst, sondern darauf, wie du dich fühlst."

Spiele einfach mit verschiedenen Positionen. Du willst dich selbstbewusst fühlen, wenn du oben liegst. Wenn dir also eine Position nicht gefällt, wechsle sie. Lehne dich auch mal ganz dicht an den Partner heran und bewege dich Brust an Brust. Rotiere in der Stellung leicht deine Hüften, während dein Partner mit seinen Händen über deinen Rücken fährt. Ein Genuss!

Welche Stellungen sind am besten, wenn die Frau oben ist? Natürlich steht und fällt alles mit der Position, in der du dich am wohlsten fühlst und die dir die meiste Lust bereitet. Dies sind die 10 besten Reitstellungen, die das indische Kamasutra zu bieten hat:

1. "Die Schraube des Archimedes"

Yoco Dutch

Keine Ahnung, was der alte griechischem Mathematiker mit dieser klassischen Reit-Stellung zu tun hat. Aber sie ist einfach und effektiv: Du sitzt mit gespreizten Beinen auf ihm und schiebst deine Knie so weit wie möglich nach vorne. Dann lässt du ganz nach Belieben das Becken auf ihm kreisen, bewegst dich schnell oder langsam auf und ab. Statt die Hände einfach nur auf seine Brust zu legen, kannst du dich währenddessen auch mit der Hand oder einem Toy selbst verwöhnen.

2. "Glied reiten"

Axel Kock

In dieser aufregenden Sexposition hast du die volle Kontrolle. Dein Partner liegt dabei auf dem Rücken. am besten mit einem Kissen unter seinen Schultern. Nun winkelt er seine Knie an, während du dich von oben auf sein erigiertes Glied setzt. Dieser steile Ritt ist nicht nur besonders lustvoll, sondern ganz nebenbei auch ein gutes Workout für die Beinmuskulatur!

3. "Parvatis Tanz"

Axel Kock

Es ist weniger ein Tanz als ein zurückgelehnter Ritt: Er legt sich dabei auf den Rücken während du dich auf seinen erigierten Penis setzt. Deine Beine sind allerdings zusammengepresst, deine Hände kannst du auf seinen Beinen abstützen. Tipp: Für mehr Stabilität solltet ihr euer Liebesspiel auf den Boden oder einen anderen festen Untergrund verlegen.

4. "Milch und Wasser"

Axel Kock

Wie intim eine Umarmung sein kann, zeigt diese Stellung. Du setzt dich seitlich auf dem Schoß deines Partners und legst ihm einen Arm um die Schultern. Er kann dich dabei an dich heranziehen. Eine ideale Position für leidenschaftliche Küsse und sinnlichen Sex. "Es ist fast wie eine gesteigerte Umarmung", sagt Parks. "Eine Mischung aus emotionaler und körperlicher Intimität".

5. "Die Ziege und der Baum"

Yoco Dutch

Wie bitte, Ziege? Baum? Nicht ganz ernst nehmen, die alten Kamsutra-Namen wirken etwas verdreht. Dabei ist dies eine ganz simple, dafür aber auch ziemlich heiße Stellung. Sie eignet sich zum Beispiel besonders gut für einen spontanen Quickie, bei dem du lediglich das Höschen unter deinem Rock beiseite schieben musst. Wenn du eine stabile Sitzposition gefunden hast, ist auch hier mindestens eine Hand frei. "Greife nach unten und berühre dich – oder zeige ihm, wie er dich mit den Händen berühren kann", rät O'Reilly.

6. "Affe umfängt einen Baum"

Yoco Dutch

Schon wieder ein Baum? Egal. Er sitzt auf einem Sofa oder der Bettkante, du setzt dich mit gespreizten Beinen auf seinen Schoß und bestimmst Tempo und Intensität der Stöße, indem du dich auf die Knie gestützt auf und ab bewegst. Er kann sich entspannt zurücklehnen oder – wenn er nicht ganz untätig sein will – dich mit den Händen auf deinem Po leicht führen.

7. "Das fliegende Entenpaar"

Yoco Dutch

Quak? Quark! Er liegt mit geschlossenen, gestreckten Beinen auf dem Rücken, und du setzt dich (mit dem Gesicht von ihm abgewandt) auf seinen Schoß. In dieser Position kannst du prima selbst bestimmen, wie tief du ihn in dir aufnehmen willst. Auch kannst du das Becken kreisförmig oder auf und ab bewegen und dich gleichzeitig mit der Hand oder einem Toy selbst verwöhnen.

8. "Der Lotossitz"

Yoco Dutch

Nur weil du beim Yoga nicht den Lotossitz beherrschst, musst du keineswegs auf diese Sexstellung verzichten. Ein ganz normaler Schneidersitz tut es hier auch. So geht's: Ihr beide umschlingt einander im Schneidersitz und haltet euch gegenseitig mit euren gekreuzten Beinen. Du übernimmst die Führung, indem du zum Beispiel sanft die Hüften kreisen lässt. "In dieser Position ist es einfach, einen gleichmäßigen und konsistenten Rhythmus zu finden, der für viele der Schlüssel zum Orgasmus ist", sagt O'Reilly.

9. "Kamas Rad"

Yoco/Dutch Uncle Ltd.

Auch wenn in dieser Stellung euer Bewegungsspielraum eingeschränkt ist, kann sie für beide lustvoll sein, etwa wenn du dich ganz auf deine Beckenmuskeln konzentrierst und ihn damit quasi "melkst". Hebt ihr beide leicht das Becken an und stützt euch mit den Händen hinter euren Rücken ab, könnt ihr eure Körper außerdem langsam und rhythmisch bewegen.

10. "Shivas Tanz"

Yoco/Dutch Uncle Ltd.

Okay, hier stimmt das mit der Kontrolle nicht ganz, schließlich muss er dich halten und stützen. Zu Beginn solltest du dich zunächst mit gespreizten Beinen auf eine Bett- oder Sofakante setzen. Der Mann geht zwischen deinen Beinen vor dir in die Hocke, sodass du deine Beine um ihn schlingen kannst. Während du dich an seinem Nacken festhältst, kommt er langsam zum Stehen. Während er dich mit den Händen unter deinem Po hält, kannst du heftige Stoßbewegungen machen und dich zugleich von ihm führen lassen. Diese Position "kann zusätzliche Reibung und Spannung an deinen Schamlippen und der Klitoris erzeugen", sagt O'Reilly.