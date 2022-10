AHA-Gesichtspeeling Kaufberatung Mit diesen AHA-Gesichtspeelings erstrahlt deine Haut in neuem Glanz

Ein AHA-Gesichtspeeling soll Unreinheiten reduzieren, die Haut glätten und sie zum Strahlen bringen. Es entfernt nicht nur, wie mechanische Peelings, abgestorbene Hautzellen, sondern reduziert auch Unebenheiten, Narben, Pigmentflecken oder Fältchen und sorgt für einen ebenen, frischen Teint. Das klingt traumhaft, oder? Gleichzeitig gibt es einiges bei der Anwendung dieser Peelings zu beachten. Wir versorgen dich in diesem Ratgeber mit nützlichen Informationen und hilfreichen Tipps, die dir bei der Auswahl helfen sollen.

Was ist ein AHA-Gesichtspeeling?

Im Gegensatz zu den mechanischen Peelings werden AHA- und BHA-Peelings am besten abends aufgetragen und wirken über Nacht ein. Das AHA-Peeling zählt zu der Gruppe der chemischen Peelings, die auch Exfoliants genannt werden. Der Name leitet sich von dem Wirkstoff Alphahydroxysäuren, kurz AHA genannt, ab. Hinter diesem Begriff verbergen sich diverse Säuren, wie Milchsäure oder Glykolsäure. Chemische Prozesse in Verbindung mit einem pH-Wert zwischen drei und vier helfen dabei, abgestorbene Hautzellen schonend abzutragen. Sie sind besonders geeignet für Menschen mit trockener oder reifer Haut, da die AHA-Peelings den Feuchtigkeitshaushalt regulieren. Je nach Bedarf können sie im gesamten Gesicht oder auf einzelnen Stellen zur Anwendung kommen. Bei einer Erstanwendung ist Vorsicht geboten, da AHA-Gesichtspeelings die natürliche Schutzbarriere der Haut angreifen und zu Irritationen führen können. Weil der Kontakt mit Sonne während der Anwendung vermieden werden sollte, empfiehlt es sich außerdem tagsüber Sonnenschutz aufzutragen und in den Sommermonaten die Anwendung des Peelings eventuell ganz zu pausieren. Auch auf den Gang ins Solarium sollte besser verzichtet werden.

Worauf sollte beim Kauf von AHA-Gesichtspeeling geachtet werden?

Die Produkte unterschiedlicher Hersteller unterscheiden sich in ihren Inhaltsstoffen, Duftnuancen und Darreichungsformen. Sie sind entweder in Tuben oder Tiegel als fertig gemischtes und sofort verwendbares Peelings erhältlich oder als Set mit mehreren Komponenten zum selbst Anmischen. Welche Variante du bevorzugst, liegt ganz bei dir. Auch vegane und/oder Bio-zertifizierte AHA-Peelings sind erhältlich. Um dir deine persönliche Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem nach ihrer Anwendung und ihrer Wirkung bewertet. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Anwendung: Wie wird das AHA-Gesichtspeeling angewendet?

Das Peeling wird am besten abends auf das gereinigte Gesicht oder Dekolleté aufgetragen und muss nicht abgewaschen werden. Einfach einwirken lassen und fertig. Anfangs sollte das AHA-Peeling nicht öfter als einmal pro Woche zum Einsatz kommen. Beobachte genau, wie deine Haut auf das Peeling reagiert, denn das kann sehr unterschiedlich sein. Ein Gefühl von Wärme, ebenso wie ein Kribbeln auf der Haut sind hierbei nicht ungewöhnlich. Verträgst du das Produkt gut, kann es auch zwei- bis dreimal pro Woche angewendet werden – vorzugsweise am Abend, damit Rötungen über Nacht abklingen können.

Wirkung: Wie wirkt ein AHA-Gesichtspeeling?

Im Vergleich zu anderen Peelings dringt ein AHA-Peeling tiefer in die Haut ein und entfernt nicht nur mithilfe der kleinen Körnchen oberflächlich kleine Hautschuppen. AHA-Peelings reduzieren den Zusammenhalt von Hornzellen in der Haut – hierdurch lösen sich die abgestorbenen Zellen schneller ab. Zusätzlich wird durch ihre Anwendung der Feuchtigkeitsgehalt in der Haut erhöht bzw. reguliert. So trägt es auch zur Regeneration von trockener oder reifer Haut bei.

Diese AHA-Gesichtspeelings haben wir für dich verglichen

Preis-Tipp Jetzt zu Amazon von Derzeit nicht verfügbar AHA-Gesichtspeeling für alle Hauttypen Parfumfreies und veganes AHA-Peeling auf Basis verträglicher Fruchtsäuren für die sanfte Reinigung.

Das AHA-Gesichtspeeling entfernt abgestorbene Hautzellen, erneuert die Hautoberfläche und glättet deine Haut sichtbar. Es bekämpft Pickel und Mitesser und mildert Pigmentflecken. Statt mechanischer Peelings, die deine Haut reizen können, verfeinert dieses chemische Peeling deine Haut durch die AHA-Säure und pflegt sie mit Panthenol und Aloe Vera. Das parfumfreie Gesichtspeeling ist frei von Mineralölen, Parabenen oder Silikonen und verzichtet auf Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs.

Anwendung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Wirkung: ⭐⭐⭐⭐

Menge: 125 ml

Inhaltsstoffe: Aqua (Water), Sodium Carboxymethyl Starch, Butylene Glycol, Decyl Glucoside, Maltooligosyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Gluconolactone, Sodium Lactate, Cocamidopropyl Betaine, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Pseudozyma Epicola/Argania Spinosa Kernel Oil/Olive Fruit Oil/Sunflower Seed Oil/ (Angelica Gigas/Licorice/Lithospermum Erythrorhizon) Root Ferment Extract Filtrate, Rosa Centifolia (Cabbage Rose) Flower Extract, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Inulin, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Lecithin, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Coconut Fatty Acid, Sodium Citrate, Propylene Glycol, Sorbic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Lactic Acid.

Lieferumfang: 1 x AHA-Gesichtspeeling

Geruch: Keine Angabe

Vegan: ✅

Marke: No

Preis-Leistungs-Tipp Jetzt zu Amazon von Derzeit nicht verfügbar AHA-Gesichtspeeling mit Antioxidantien Das hochkonzentrierte, vegane AHA-Gesichtspeeling mit Antioxidantien schützt die Haut vor Alterung und sorgt für einen strahlenden Teint.

Das vegane AHA-Gesichtspeeling entfernt effektiv abgestorbene Hautschüppchen, unterstützt die Hauterneuerung und verleiht einen jugendlichen Teint. Besonders trockene, regenerationsbedürftige und reife Haut profitiert von dem Fruchtsäurepeeling, das die Poren effektiv verfeinert, Fältchen glättet und dank der Antioxidantien, wie Vitamin C und Thiotaindie, die Haut zusätzlich vor Alterung durch freie Radikale schützt. Es ist einfach in der Anwendung und benötigt aufgrund der enthaltenen Salicylsäure nur zehn Minuten Einwirkzeit. Danach ist die Haut optimal für nachfolgende Pflegeprodukte vorbereitet. Während der Anwendungsphasen sollte tagsüber ein Sonnenschutz aufgetragen werden.

Anwendung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Wirkung: ⭐⭐⭐⭐

Menge: 50 ml

Inhaltsstoffe: Aqua, Arginine, Lactic Acid, 3-O-Ethyl Ascorbid Acid, Glycolic Acid, Betaine, Pyruvic Acid, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polylyceryl-4 Caprate, Xanthan Gum, Parfum, Salicyl Acid, Melissa Officinalis Leaf Extract, Glucosyl Hesperidin, Hordeum Distichon Extract, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Citric Acid, Ergothioneine

Lieferumfang: 1 x AHA-Gesichtspeeling

Geruch: Keine Angabe

Vegan: ✅

Marke: BABOR

Premium-Tipp Jetzt zu Amazon von Derzeit nicht verfügbar Leicht dosierbares AHA-Gesichtspeeling Tierversuchsfreies AHA-Gesichtspeeling im Set, das zusätzlich mit einem pH-Neutralisierer geliefert wird.

Von diesem Set wirst du begeistert sein: Es besteht aus einem AHA-Gesichtspeeling und einem pH-Neutralisierer, der dir hilft, das Gleichgewicht des pH-Wertes deiner Haut wiederherzustellen. Das AHA-Gesichtspeeling wurde hygienisch versiegelt und für punktuelles Auftragen mit einem praktischen Dosierkopf versehen. Die drei enthaltenen Säuren Mandel-, Salicyl-, und Lactobinsäure tragen zu einer Verbesserung deines Hautbilds bei. Sie verkleinern nicht nur Poren, sondern auch Narben können mit dem AHA-Gesichtspeeling aufgehellt werden. Das feuchtigkeitsspendende Peeling wurde in Deutschland hergestellt, ist garantiert tierversuchsfrei und eignet sich auch als Geschenk.

Anwendung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Wirkung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Menge: 100 ml

Inhaltsstoffe: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Isononanoate, Sodium Hydroxide, Potassium Cetyl Phosphate, Squalane, Salicylic Acid, Lactic Acid, Pentylene Glycol, Hydrogenated Palm Glycerides, Lactobionic Acid, Mancelic Acid, Butyrospermum Park Butter (Shea Butter9, Glycerin, Ceramide NP, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride

Lieferumfang: 1 x AHA-Gesichtspeeling, 1 x pH-Neutralisierer

Geruch: Mandel

Vegan: Keine Angabe

Marke: RAU Cosmetics

Empfehlung der Redaktion Jetzt zu Amazon von Derzeit nicht verfügbar Reichhaltiges AHA-Gesichtspeeling Anti-Aging AHA-Gesichtspeeling, das Falten, Unebenheiten und Pigmentflecken minimiert und der Haut zu neuer Spannkraft verhilft.

Das parfumfreie AHA-Gesichtspeeling eignet sich für alle Hauttypen und beseitigt effektiv abgestorbene Hautzellen. Es trägt dazu bei, Falten, Altersflecken und Aknenarben zu minimieren und reduziert die, vor allem durch Sonnenschäden entstandenen, Anzeichen der Hautalterung. Die enthaltene Hyaluronsäure verleiht der Haut ein frischeres Aussehen und verhilft ihr zu neuer Spannkraft. Ein Peeling, das einfach in der Anwendung ist und deine Haut jünger und schöner denn je erstrahlen lässt. Nicht vergessen: Während der Anwendung einen ausreichend hohen Sonnenschutz verwenden, da die Haut in dieser Zeit anfälliger für Sonneneinstrahlung ist und schneller zu Sonnenbrand neigt.

Anwendung: ⭐⭐⭐⭐

Wirkung: ⭐⭐⭐⭐

Menge: 100 ml

Inhaltsstoffe: Glycolsäure (AHA), Hyaluronsäure, Panthenol, Vitamin B

Lieferumfang: 1 x AHA-Gesichtspeeling

Geruch: Keine Angabe

Vegan: Keine Angabe

Marke: Paula's Choice

Dosier-Tipp Jetzt zu Amazon von Derzeit nicht verfügbar AHA-Gesichtspeeling mit zitronigem Duft Umweltfreundliches und schadstofffreies AHA-Gesichtspeeling, das sehr konzentriert ist und für viele Anwendungen ausreicht.

Dieses AHA-Gesichtspeeling auf Basis von Fruchtsäure ist extrem ergiebig und hinterlässt einen angenehmen zitronigen Duft. Das gelieferte Set besteht aus Säure (10 Milliliter), Neutralisierer (50 Milliliter) und destilliertem Wasser (50 Milliliter). Zusätzlich sind unter anderem noch verschiedene Behälter und extra Pipetten im Lieferumfang enthalten. Dank der detailreichen beiliegenden Anleitung ist dieses Set besonders auch für Einsteiger geeignet. Das zu 100 Prozent natürliche Gesichtspflege-Set ist vegan, tierversuchsfrei und ohne Schadstoffe und Parabene.

Anwendung: ⭐⭐⭐

Wirkung: ⭐⭐⭐⭐

Menge: 10 ml

Inhaltsstoffe: Glycolic Acid, Aqua, Sodium Bicarbonate, Aqua

Lieferumfang: 1 x AHA-Gesichtspeeling, 1 x Neutralisierer, 1 x destilliertes Wasser, 1 x Pinsel, 1 x verschließbarer Behälter, 1 x extra Pipette, 2 x Aufsätze, 1 x Anwendungsbeschreibung

Geruch: Zitrone

Vegan: ✅

Marke: Deine Kosmetik

Wie oft sollte ein AHA-Gesichtspeeling angewendet werden?

Das hängt davon ab, ob du bereits Erfahrungen mit einem AHA-Peeling gesammelt hast und deine Haut an chemische Peelings gewohnt ist, oder du ein solches Peeling zum ersten Mal ausprobierst. Zum Start empfiehlt es sich, das AHA-Peeling nicht mehr als einmal pro Woche anzuwenden. Später kann es nach Bedarf, auch mehrmals wöchentlich in deine Beauty-Routine integriert werden. Während der Anwendung reagiert die Haut sensibler auf Sonneneinstrahlung, weshalb tagsüber ein Sonnenschutz aufgetragen werden sollte.

Wie wende ich ein AHA-Gesichtspeeling richtig an?

Die Anwendung von AHA-Peelings ist unkompliziert. Im ersten Schritt reinigst du dein Gesicht gründlich und trocknest es ab. Danach kannst du sofort beginnen, das AHA-Peeling auf die zuvor gereinigte Haut aufzutragen und es einwirken zu lassen. Im Anschluss fährst du einfach mit deiner Pflege-Routine fort und kannst deine gewohnte Feuchtigkeitspflege auftragen. Fertig.

Worin besteht der Unterschied zwischen AHA- und BHA-Gesichtspeeling?

Der Unterschied der genannten Peelings besteht in der Zusammensetzung: Im BHA-Gesichtspeeling ist Betahydroxysäure enthalten. Diese Säure sorgt für die Ablösung abgestorbener Hautzellen von der Hautoberfläche. Häufig ist in dieser Art von Peeling auch Salicylsäure enthalten, ein Wirkstoff, der besonders gerne bei unreiner oder öliger Haut angewendet wird. Durch eine entzündungshemmende Wirkung der BHA-Peelings sind diese zusätzlich bei empfindlicher oder zu Rosacea neigender Haut geeignet. Bei AHA-Gesichtspeelings wirken sogenannte Alphahydroxysäuren: Zu diesen zählen beispielsweise Milch-, Wein-, Fruchtsäure. AHA-Peelings wirken effektiver bei Pigmentflecken oder unregelmäßiger Hautoberfläche. Besonders Menschen mit trockener, normaler oder reifer Haut profitieren von der pflegenden, feuchtigkeitsspendenden und regenerierenden Wirkung.

Das AHA-Gesichtspeeling ist ein chemisches Peeling, das positive Effekte auf dein Hautbild hat. Es reguliert den Feuchtigkeitshaushalt und hilft abgestorbenen Hautzellen, sich schneller zu lösen. Das Peeling trägt zu einer Erneuerung der Haut und einem strahlenden Hautbild bei. Dabei ist die Anwendung denkbar einfach: Einfach auftragen und einwirken lassen. Wichtig zu Beginn ist, sich vorsichtig heranzutasten und die individuelle Verträglichkeit zu testen. Später braucht es dadurch, dass sich die Haut in der Tiefe regeneriert, eine regelmäßige Anwendung und damit Zeit und Geduld. Deine Haut wird es dir danken.