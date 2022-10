Eismaschine mit Kompressor Kaufberatung Mit diesen Eismaschinen mit Kompressor zauberst du köstliches Eis - und das zu jeder Jahreszeit

Nicht nur an warmen Tagen – Eiscreme ist das ganze Jahr beliebt. Ob als Nachtisch oder als kühler Snack zwischendurch. Ob nur für dich allein oder für die ganze Familie. Mit einer eigenen Eismaschine mit Kompressor stellst du im Handumdrehen zu Hause deine Lieblings-Eissorten oder ganz neue, ausgefallene Eiskreationen her. Selbstgemachtes Eis schmeckt nicht nur besonders gut – du weißt auch genau, welche Zutaten darin enthalten sind und kannst diese ganz nach deinen individuellen Bedürfnissen und Wünschen anpassen. So bereitest du von nun an auch im Nu leckeres veganes, laktosefreies oder zuckerreduziertes Speiseeis zu. Doch welches der vielen modernen Geräte ist das richtige für deine Anforderungen? Um dir bei deiner Entscheidung zu helfen, haben wir diverse Eismaschinen mit Kompressor für dich im Überblick.

Was ist eine Eismaschine mit Kompressor?

Mit einer Eismaschine mit Kompressor lässt sich innerhalb von 20 bis 40 Minuten cremiges Eis herstellen. Je nach Gerätemodell und Hersteller variieren die Zusatzfunktionen, sodass neben Speiseeis auch noch andere gekühlte Spezialitäten wie Sorbet oder Frozen Yoghurt mithilfe der Eismaschine zubereitet werden können. Der Vorteil einer Eismaschine mit Kompressor im Vergleich zu herkömmlichen Eismaschinen liegt dabei ganz klar darin, dass das Kühlaggregat im Gefrierfach nicht vorgekühlt werden muss. Diese Eismaschinen sind sofort einsatzbereit und besonders leistungsstark – perfekt für alle, die sich jederzeit unkompliziert und spontan ihr Lieblingseis kredenzen wollen.

Was gibt es beim Kauf einer Eismaschine mit Kompressor zu beachten?

Die Palette an modernen Eismaschinen mit Kompressor, die auf dem Markt erhältlich sind, ist groß. Demnach gestaltet sich die Entscheidung für das ideale Modell, das all deinen Ansprüchen gerecht wird, nicht ganz einfach. Zu den Kriterien, die du bei der Auswahl berücksichtigen kannst, zählen Lautstärke, Größe, Marke, Leistung, Ausstattung, Material, Verarbeitung und letztlich auch der Preis. Zudem empfiehlt es sich, auf enthaltenes Zubehör oder eine multifunktionale Anwendung zu achten. Für Familien und Haushalte mit mehreren Personen eignen sich Eismaschinen, die ein hohes Fassungsvermögen aufweisen. Haushalte mit wenig Platz greifen vielleicht lieber zu einem kleineren, platzsparenden Modell. Und wer regelmäßig cremiges Eis herstellen will, sollte ein robustes und leistungsstarkes Modell bevorzugen.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die Eismaschinen mit Kompressor in unserem Vergleich unter anderem danach bewertet, wie gut sie in den Punkten Leistung, Ausstattung und Material abschließen. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Leistung: Wie wichtig ist die Leistung bei Eismaschinen mit Kompressor?

Die Leistung wird in der Einheit Watt angegeben. Diese Zahl gibt dir Auskunft darüber, wie leistungsstark das jeweilige Gerät ist. Der Großteil der Eismaschinen mit Kompressor hat zwischen 135 und 200 Watt, es gibt jedoch auch einige, die weniger oder deutlich mehr Watt aufweisen. Grundsätzlich lässt sich hier sagen, dass eine Eismaschine mit einer höheren Wattzahl länger und kräftiger rühren kann, was sich positiv auf die Konsistenz deiner Eiscreme auswirkt. So lässt sich sagen: Je mehr Watt, desto cremiger wird das Eis!

Ausstattung: Mit welchen Ausstattungsmerkmalen punkten Eismaschinen?

Die Ausstattung moderner Eismaschinen ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Besonders praktisch sind Funktionen wie Timer, Zeitanzeige und Kühlhaltefunktion. Ein übersichtliches und großes Display erleichtert das Ablesen der Informationen. Die Größe und Zugänglichkeit der Einfüllöffnung vereinfacht das Arbeiten bei der Herstellung. Einige Eismaschinen verfügen über Zusatzfunktionen, durch die sich nicht nur zur Herstellung von Speiseeis eignen, sondern beispielsweise auch zur Herstellung von Joghurt.

Material: Aus welchen Materialien sind Eismaschinen mit Kompressor?

Die Wahl des Materials ist eine Preis- und auch eine Geschmacksfrage. Die qualitativ hochwertigsten Eismaschinen mit Kompressor sind aus Edelstahl gefertigt. Sie sehen nicht nur optisch besonders edel und elegant in jeder Küche aus, sondern punkten auch mit ihren robusten Eigenschaften, die sie zu einem langlebigen Begleiter in deiner Küche machen. Allerdings können diese Geräte auch deutlich teurer sein, als Eismaschinen mit Kompressor aus Kunststoff. Letztere sind besonders pflegeleicht und kratzfest.

Diese Eismaschinen mit Kompressor haben wir miteinander verglichen

Mit 1,5 Litern Fassungsvermögen kannst du mit dieser Eismaschine verschiedene kalte Kreationen und Desserts herstellen. Über die große Deckelöffnung lassen sich Zutaten kinderleicht dazugeben. Der Eisbehälter ist aus Aluminium und lässt sich zum Portionieren und Reinigen leicht entnehmen. Das Gerät kühlt von -18 bis -35 °C und ist mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet.

Leistung: ⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Material: ⭐⭐⭐⭐

Maße: ‎28,1 x 40,2 x 24,5 cm

Gewicht: 10,4 kg

Fassungsvermögen: 1,5 L

Zubereitungszeit: Keine Angabe

Gefriertemperatur: -18 bis -35 °C

Geeignet für: Eiscreme, Frozen Joghurt, Sorbet

Marke: MEDION

Watt: 150

Gehäuse: Kunststoff, Edelstahl

Lieferumfang: Eismaschine, Deckel, Rührwerkzeug, Messbecher, Spatel

Marken-Tipp De'Longhi ICK 6000 Eiscremeautomat, Kompressor, 700 Gramm, silber Jetzt zu Amazon von De’Longhi 209,08€ Eismaschine mit patentiertem Rührsystem Leistungsstarke Eismaschine der Marke De’Longhi für bis zu 700 Gramm Eiscreme.

Die Eismaschine mit rutschfesten, gummierten Füßen und einem Gewicht von 13,47 Kilogramm bietet ein Fassungsvermögen von 1,2 Litern. Mit im Lieferumfang enthalten ist ein Rezeptbuch. So kannst du auf sofort loslegen und auf einmal bis zu 700 Gramm Eiscreme herstellen. Das Gehäuse der Eismaschine besteht aus pflegeleichtem Kunststoff, der Eisbehälter ist aus Edelstahl. Sowohl Deckel als auch Behälter und Schaufeln können zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden. Durch den 230-Watt-starken Motor und die Kombination mit den beiden entgegengesetzt rotierenden Schaufeln erhältst du cremiges Eis, das dich und deine Lieben begeistern wird.

Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Material: ⭐⭐⭐⭐

Maße: 42,6 x 32,6 x 24,5 cm

Gewicht: 13,47 kg

Fassungsvermögen: 1,2 L

Zubereitungszeit: Keine Angabe

Gefriertemperatur: Keine Angabe

Geeignet für: Eiscreme

Marke: De’Longhi

Watt: 230

Gehäuse: Kunststoff

Lieferumfang: Eismaschine, Rezeptbuch

Mit diesem handlichen Küchengerät in den Maßen 35,5 x 26 x 22,5 Zentimeter lassen sich innerhalb von 30 Minuten leckere Eis-Spezialitäten (drei Portionen) herstellen: Frucht- oder Milcheis, Sorbet oder Frozen Joghurt. Während das Gehäuse aus Kunststoff besteht, ist der Behälter für das Eis aus Aluminium. Ausgestattet mit einer automatischen Nachkühlfunktion wird der Inhalt für etwa eine Stunde kalt gehalten. Da das kompakte Gerät mit 100 Watt nicht ganz so leistungsstark ist, haben wir in diesem Punkt nur drei Sterne vergeben.

Leistung: ⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Material: ⭐⭐⭐⭐

Maße: 35,5 x 26 x 22,5 cm

Gewicht: 7,4 kg

Fassungsvermögen: 1 L

Zubereitungszeit: 30 min

Gefriertemperatur: bis -30 °C

Geeignet für: Speiseeis, Sorbet, Frozen Joghurt

Marke: Springlane Kitchen

Watt: 100

Gehäuse: Kunststoff

Lieferumfang: Eismaschine, Eisbehälter, Rührteil, Deckel, 4 x Eisbehälter für Speiseeis 400 ml

Optisch ein Highlight, ein wahres Raumwunder und funktional obendrein: Das Gerät hat 135 Watt und eignet sich zur Herstellung von Joghurt, Eis, Sorbet und Frozen Joghurt in weniger als 30 Minuten. Besonders praktisch ist die Öffnung am Deckel, die ein müheloses Einfüllen diverser Zutaten erlaubt. Nach Ende der Zubereitungszeit kühlt die platzsparende Eismaschine noch weitere 60 Minuten (Keep-Cooling-Funktion). Im Lieferumfang mit dabei sind ein Rezeptbuch, ein Messbecher und ein Portionierer für das Eis.

Leistung: ⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: ⭐⭐⭐⭐⭐

Maße: ‎33,5 x 30,5 x 42 cm

Gewicht: 8,84 kg

Fassungsvermögen: 1,2 L

Zubereitungszeit: 30 min

Gefriertemperatur: Keine Angabe

Geeignet für: Speiseeis, Sorbet, Frozen Joghurt, Joghurt

Marke: SEVERIN

Watt: 135

Gehäuse: Edelstahl

Lieferumfang: Eismaschine, beschichteter Eisbehälter, Eisportionierer, Messbecher, Rezeptbuch

Mit diesem Produkt der Firma UNOLD gelingt dir in 30 Minuten dein Lieblingseis. Die Eismaschine mit Kompressor ist besonders robust und eignet sich daher auch ideal für den Dauereinsatz. Ihr Gefrierbereich reicht bis -35 °C. Weitere Pluspunkte sind der digitale Timer, der sich individuell einstellen lässt, das hohe Fassungsvermögen von zwei Litern und das moderne Touch-Bedienfeld. Das Premium-Gerät aus Edelstahl mit entnehmbarem Behälter wertet durch sein schlichtes und elegantes Design jeden Wohnraum auf. Mitgeliefert wird die Bedienungsanleitung samt Rezepten – damit du sofort mit der Eisproduktion starten kannst!

Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Material: ⭐⭐⭐⭐⭐

Maße: ‎42,5 x 28,5 x 26,2 cm

Gewicht: 12 kg

Fassungsvermögen: 2 L

Zubereitungszeit: 30 min

Gefriertemperatur: bis -35 °C

Geeignet für: Eiscreme

Marke: UNOLD

Watt: 180

Gehäuse: Edelstahl

Lieferumfang: Eismaschine, Bedienungsanleitung mit Rezepten

Stark in der Optik, hochwertig in den Aspekten Material und Verarbeitung und alle 5 Sterne in puncto Leistung und Ausstattung: Diese Eismaschine ist einfach in ihrer Bedienung, lässt sich leicht auseinanderbauen und reinigen und besticht mit ihrem großen Volumen von 2,5 Litern. Das große Display (LCD) zeigt die Restlaufzeit an, damit du auf einen Blick weißt, wann dein Eis fertig ist. Durch die hohe Leistung von 250 Watt gelingt dir dein Eis perfekt. Zudem stehen dir drei Programme mit Zeitwahl zur Verfügung. Diese Maschine liefert auch bei der Herstellung von laktosefreiem, veganem oder steviahaltigem Eis beste Ergebnisse.

Leistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: ⭐⭐⭐⭐⭐

Maße: 27,2 x 31,5 x 39,9 cm

Gewicht: 13,2 kg

Fassungsvermögen: 2,5 L

Zubereitungszeit: 45 min

Gefriertemperatur: bis -35 °C

Geeignet für: Eiscreme (auch veganes, laktosefreies und steviahaltiges Eis)

Marke: UNOLD

Watt: 250

Gehäuse: Edelstahl

Lieferumfang: Eismaschine, Bedienungsanleitung mit Rezepten

Wie funktioniert eine Eismaschine mit Kompressor?

Speiseeis kann nur dann hergestellt werden, wenn die Zutaten eine Temperatur von unter null Grad erreichen. In einer Eismaschine mit Kompressor übernimmt diesen Prozess die Maschine selbst: Das Herzstück des Geräts ist der Kompressor, der die Zutaten auf Temperaturen zwischen -18 und -34 Grad herunterkühlt. Mit einer Eismaschine mit Kompressor kann somit jederzeit mit der Herstellung des Speiseeis begonnen werden und das Kühlen von Behälter oder Zutaten im Vorfeld im Gefrierfach entfällt. Einfach die Zutaten in den vorgesehenen Behälter geben und das Gerät starten. Die Zutaten werden miteinander vermengt und gleichzeitig gekühlt – nach etwa 20 bis 40 Minuten ist es dann so weit: Das Eis ist bereit zum Verzehr. Aber Vorsicht: Suchtgefahr!

Benötigt eine Eismaschine viel Platz?

Eine Eismaschine ist auf alle Fälle eines der Küchengeräte, die tatsächlich einen gewissen Platz benötigt und nicht in jeder kleinen Küche ohne Weiteres dauerhaft unterkommen kann. Daher ist es ratsam, bei deiner Wahl die Maße der Eismaschine mit Kompressor zu berücksichtigen. Am besten überlegst du dir, wo du das Gerät gerne aufstellen möchtest. Die Eismaschine mit Kompressor muss auch nicht unbedingt auf der Küchenarbeitsplatte platziert werden – auch der Vorrats- oder Hauswirtschaftsraum oder Ähnliches könnte ein idealer Ort für dein neues Schmuckstück sein.

Kann ich in einer Eismaschine auch veganes Eis herstellen?

Ja! Das ist ja genau einer der Vorteile, wenn du eine Eismaschine besitzt: Du bist völlig frei, was die Zusammensetzung deines Speiseeises angeht. Verschiedene Rezepte lassen sich in Hülle und Fülle im Internet finden. Ob du deine Eiskreationen mit pflanzlicher oder laktosefreier Milch herstellst, den Zucker reduzierst (Diabetiker etc.) oder ersetzt bleibt ganz dir überlassen. Lecker wird dein Eis auf alle Fälle schmecken – und du kannst es ganz nach deinem Gusto auch immer wieder abwandeln.

Ob cremiges Eis mit Sahne oder veganes Eis mit Pflanzenmilch: Mit einer Eismaschine mit Kompressor zauberst du dir genau dein Lieblingseis ganz unkompliziert in deinen eigenen vier Wänden und so, wie es dir, deiner Familie und deinen Freunden am besten schmeckt. Je nachdem, für wie viele Personen du Eis herstellen möchtest, welche Funktionen dir wichtig sind und wie viel Platz du für die moderne Maschine zu Hause hast, wird deine Wahl ausfallen. Mithilfe unseres Ratgebers machst du deine neue Eismaschine mit Kompressor rasch ausfindig und zauberst künftig Eissorten mit Suchtfaktor.