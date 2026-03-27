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Deal der Woche

Neue Sportswear: Dein Motivationskick für Workouts

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Deal der Woche
20 % Extra bei SportScheck – dein Frühlings-Reset startet jetzt

Der Frühling ist die perfekte Zeit für einen Neustart – mehr Energie, neue Routinen und frische Motivation für dein Training. Passend dazu hat SportScheck jetzt ein starkes Oster-Special: 20 % on top auf ausgewählte Marken – ganz automatisch im Warenkorb.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.03.2026
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Im Deal der Woche kannst du bei SportScheck ordentlich sparen.
Foto: GettyImages / Drazen Zigic

Warum neue Sportswear oft der beste Motivationskick ist

Manchmal braucht es nur ein kleines Update, um wieder richtig in den Flow zu kommen. Neue, gut sitzende Sportswear kann genau das auslösen: Du fühlst dich wohler, bewegst dich freier – und gehst dein Workout direkt motivierter an.

Mit dem aktuellen Deal kannst du genau dieses Upgrade machen – hochwertig, funktional und jetzt deutlich günstiger.

Diese Marken bringen dich in Bewegung

SportScheck setzt auf eine Auswahl an Brands, die Performance und Style verbinden:

  • Arena – perfekt für dein Schwimmtraining oder aktive Recovery
  • 8848 Outdoor & Mistral – ideal für Outdoor-Workouts und frische Luft
  • Reusch – funktionale Begleiter für jedes Wetter
  • Fila & Ellesse – sportlich, feminin und absolut alltagstauglich

Ob Running, Yoga, Gym oder Spaziergang – hier findest du Pieces, die sich deinem Lifestyle anpassen.

So funktioniert der Oster-Deal

Ganz easy:

  • 20 % Extra-Rabatt auf ausgewählte Artikel
  • Kein Code nötig
  • Rabatt wird automatisch abgezogen
  • Gültig bis 01.04.2026
  • Mindestbestellwert: 24 €
  • Nur im Online-Shop einlösbar

Unser Tipp für dich

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für:

  • Leichte, atmungsaktive Tops für wärmere Tage
  • Flexible Leggings, die jede Bewegung mitmachen
  • Layering-Pieces für wechselhaftes Frühlingswetter

So bist du für jede Trainingseinheit – und jeden spontanen Outdoor-Moment – perfekt ausgestattet.

Fazit