Deals
Gewinnspiele

Großes Gewinnspiel: Sichere dir die Chance auf 250 Euro Taschengeld

Sommer Gewinnspiel
Sommer-Extra: Gewinne 2× 250 € Bargeld!

Du willst deinem Sommer noch das gewisse Etwas verpassen? Dann mach jetzt mit bei unserem Gewinnspiel – und gewinne mit etwas Glück 2x 250 € in bar!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.08.2025
Als Favorit speichern
Piggy bank and falling European Union currency
Foto: Moment RF

☀️ Mach deinen Sommer noch schöner – wir verlosen 2× 250 € in bar!

Egal ob Wellness-Weekend, Shoppingtour im Summer-Sale oder Selfcare-Tage am Meer – mit deinem Extra-Taschengeld werden Sommerträume Realität.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 29. August 2025 um 12:00 Uhr.