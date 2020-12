Neues Jahr, neue Pläne. Das Problem mit Neujahrsvorsätzen: Oft wirfst du die tollen, neuen Ziele schon nach wenigen Tagen oder Wochen über Bord, weil dir der Alltag dazwischen kommt.

Warum? Weil es in der entspannten Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (wo sowieso niemand genau weiß, welcher Wochentag gerade ist) für gewöhnlich recht leicht erscheint, dein ganzes Leben umzukrempeln. Aber spätestens in der ersten Arbeitswoche im neuen Jahr kommt dann der Reality-Check und du merkst, dass es doch ganz schön anstrengend ist und die alten Gewohnheiten so bequem.

Hier kommen wirklich einfache Neujahrsvorsätze für dich!

Also was tun? Am besten nicht gleich nach den Sternen greifen. Fakt ist: Große Veränderungen brauchen Zeit. Um deine Erfolgschancen zu steigern, fängst du dieses Jahr also besser erstmal klein an und setzt dir Ziele, die du tatsächlich auch erreichen kannst. Und damit wirst du trotzdem zufriedener und fühlst dich erfolgreich.

7 Ziele und Vorsätze, die du 2021 leicht einhalten kannst:

Ein Feuerwerk voller Hoffnungen für 2020 © Roven Images / unsplash.com

1. #Feelyourself

Meditation ist eine einfache und ziemlich geniale Technik für Ruhe im Kopf. Regelmäßiges Meditieren verbessert die Stimmung und mildert Ängste und Stress. Es gibt so viele kostenlose Apps und Anleitungen auf Youtube oder Spotify für geführte Meditationen oder Bodyscans, die dabei helfen sich selbst besser wahrzunehmen und zu entschleunigen. Schau, welche zu dir passt!

2. #Countyourblessings

Es ist leider so: Das menschliche Gedächtnis ist besessen von Negativem. Viele erinnern sich zuerst an alle Misserfolge, wenn sie auf das vergangene Jahr zurückblicken. Deshalb versuche dich ganz bewusst an die besten 3 Momente des vergangenen Jahres zu erinnern. Gar nicht so einfach, insbesondere beim Corona-Jahr 2020, stimmt's?

Dabei ist es immens von Vorteil, sich regelmäßig vor Augen zu führen, was dir alles Positives widerfährt und wofür du dankbar sein kannst. Was hilft: Aufschreiben. Die 3 besten Momente des Monats, der Woche, des Tages? Sobald du anfängst, dich auf die guten Dinge zu fokussieren, wirst du bemerken, dass du viel mehr Gründe hast, glücklich zu sein als du dachtest.

3. #Makeyourselfproud

Es kann schwierig erscheinen die eigenen Ziele zu verfolgen, wenn wir stattdessen immer versuchen den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Mach dir bewusst, welche Menschen dir etwas abfordern, aber nichts zurückgeben und führe eine "Stop pleasing"-Liste.

Fakt ist nämlich: Wer immer nur gibt, aber nie bekommt, ist irgendwann so ausgelaugt, dass er selbst nicht mehr geben kann. Lass es nicht so weit kommen und rücke stattdessen deine eigenen Erwartungen wieder in den Fokus.

Ob 2021 dein Jahr wird, hast du selbst in der Hand © Kelly Sikkema / unsplash.com

4. #Neverstoplearning

Ob kochen, fotografieren oder eine andere Sprache lernen – immer wieder Neues zu lernen ist wichtig und hält jung. Du wolltest schon immer mal einen (Online-) Zeichenkurs machen? Hebräisch lernen? Der perfekte Zeitpunkt ist genau jetzt! Suche dir eine neue Herausforderung, die deinen Horizont erweitert und lege sofort los.

5. #Sorrynotsorry

Statt sich ständig zu entschuldigen, weil du zu spät zum Meeting kommst oder keine Zeit hattest dich für das Familienessen hübsch zu machen, ändere deine Perspektive. Mit einem "Sorry" sendest du die Botschaft "Ich habe etwas falsch gemacht".

Stattdessen kannst du deinem Gegenüber ganz einfach ein gutes Gefühl geben, indem du dich bedankst: "Danke, dass ihr auf mich gewartet habt!" oder "Danke, dass ihr mich so mögt wie ich bin".

Neues Jahr, neues Glück? Mit den richtigen Vorsätzen klappt's! © Marisol Casben / unsplash.de

6. #Dontletcomparisonkillyourjoy

Sich mit anderen zu vergleichen macht unglücklich. Dazu gibt es inzwischen zahlreichen Studien. Und doch können wir es nicht lassen unsere eigenen Vorzüge und Fortschritte immer wieder durch den Vergleich mit anderen klein zureden. Aber damit ist jetzt Schluss! Für das kommende Jahr lautet das Motto: "Ich bin nicht so toll wie du, ich bin so toll wie ich!"

7. #Noisthenewyes

"Nein" – ein kleines Wort, das dir viel zu selten über die Lippen kommt. Dabei ist Nein sagen und anderen damit Grenzen aufzeigen ein wichtiger Bestandteil von Selbstfürsorge. Deshalb nimm dir doch für 2021 vor, öfter mal nein zu sagen. Respektvoll, aber bestimmt. Ein "Nein" an der richtigen Stelle kann sehr befreiend sein.

Wenn du diese 7 Mini-Vorsätze erst einmal bewältigst, hast du im kommenden Jahr schon viel erreicht. Dann kannst du immer noch mehr Sport machen, weniger Alkohol trinken oder öfters deine Eltern anrufen! Auch für die ganz großen Vorsätze ist es gut, erst einmal mit dir selbst im Reinen zu sein. So kann 2021 kommen!

