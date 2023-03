Das kann im Leben für mehr Leichtigkeit und Entspannung sorgen

Stress-Faktoren erkennen und dagegen angehen

Was stresst uns eigentlich im Leben? Was erschwert uns den Alltag? Diese Fragen kann nur jeder für sich individuell beantworten, denn es gibt viele Dinge, die Stress auslösen können:

Beim Thema Gesundheit auf den richtigen Partner setzen

Gesünder dank Digitalisierung? Ja, das geht! Online-Kurse, Apps und Co. ermöglichen Gesundheitsleistungen individuell nach den eigenen Bedürfnissen zusammenstellen und deine Gesundheit aktiv in die Hand zu nehmen. Denn so soll es ja auch sein: Eine Krankenkasse, die für ihre Versicherten das volle Potenzial des Krankenkassen-Angebots anbietet, die das Leben vereinfacht und gezielt bei Problemen helfen kann. Und das funktioniert einfach am besten, wenn das Thema Digitalisierung großgeschrieben wird.