Mit nur einer Frage das ganze Leben überdenken

Vor ein paar Wochen haben wir zur Teilnahme an einem Gewinnspiel mit adidas TERREX aufgerufen. Die glücklichen Gewinnerinnen von SoulSister und Women’s Health durften daraufhin an dem Wander-Wochenende inklusive „Design Your Life“ Workshop teilnehmen. Spoiler: Alle Teilnehmerinnen waren sich einig, dass sie schon lange nicht mehr so emotional berührt waren. An diesem Wochenende wurde miteinander gelacht, neue Impulse gegeben, Energie und Mut gesammelt und sich über das Leben ausgetauscht. Eine Frage ist bei diesem Workshop ganz besonders hängen geblieben. Welche das ist? Das erfährst du später.

Perfekt ausgestattet mit der Outdoor-Marke adidas TERREX und dem leichten adidas TERREX WMN Hiker als idealer Begleiter für das Wander-Wochenende, waren die 20 Teilnehmerinnen nicht nur sicher, sondern auch stylish unterwegs.

Gemeinsam mit einer ortskundigen und motivierten Wanderführerin konnten wir imposante Berge erklimmen, das atemberaubende Panorama genießen, gutes Essen verkosten und Zeit in der Natur verbringen. Zwei Tageswanderungen auf bis zu 1.500 Höhenmetern, gemütliche Pausen mit Kaiserschmarrn auf Berghütten und anregende Gespräche haben uns das Wochenende begleitet. Und dazwischen war immer wieder Zeit für einen „Design Your Life“-Workshop mit Coachin Anna Weiß. Mehr über unsere Workshop-Aktivitäten und was Design Thinking eigentlich bedeutet, erfährst du hier.

Design Thinking – wie geht das? Während der Wanderungen haben wir uns immer wieder Zeit für kleine „Design Your Life“ Workshop-Einheiten genommen. Anna hat uns Fragen gestellt, die jede für sich selbst beantworten und herunterschreiben sollte. Wir haben uns an den schönsten Plätzen Zeit genommen und unseren Gedanken freien Lauf gelassen. Einfach tief durchatmen, in sich hineingehört und ehrliche Antworten auf Fragen über uns selbst und das Leben gefunden. Ganz einfach, oder?

Uns wurde schnell klar: Wann beschäftigen wir uns schon im Alltag so intensiv mit uns selbst, unseren Träumen, unseren Projekten? Wann nehmen wir uns aktiv Zeit für unsere Gedanken? Wahrscheinlich viel zu selten. Und genau das haben wir nachgeholt. Das Ergebnis? Es war für jede einzelne Teilnehmerin sehr aufschlussreich.

Doch was ist „Design Thinking“ eigentlich? Wir haben bei Coachin Anna Weiß nachgefragt:

Was kann ich mir unter „Design Thinking“ vorstellen?

Der Begriff Design Thinking ist ein wenig irreführend, weil er impliziert, dass es nur was für Designer und kreative Menschen ist. Im Endeffekt bezeichnet Design Thinking aber einfach nur ein Mindset, das aus Neugierde, Handlungsneigung, Reframing, Achtsamkeit und radikale Kooperation besteht. Beim Design Thinking werden dann Methoden wie beispielsweise Brainstorming angewendet, die darauf abzielen, dieses Mindset anzuwenden und Probleme zu lösen.

Was ist für dich eine gute Entscheidung?

Für mich ist eine gute Entscheidung eine, hinter der ich stehen kann, weil sie meinen Werten entspricht und eine, die sich gut für mich anfühlt. Dazu muss ich erst mal wissen: Was sind meine Werte? Das kann man zum Beispiel niederschreiben und festhalten, um einen Kompass zu haben, mit dem man navigieren kann. Damit sich eine Entscheidung gut anfühlt, muss man fähig sein, in sich hineinzufühlen und die eigenen Gefühle wahrnehmen und zulassen. Das bedeutet auch, die Gefühle zu reflektieren und zu hinterfragen. Meistens merkt man es aber ziemlich schnell, wenn etwas nicht das Richtige für einen ist.

Ein Tipp, um sich von alten Denkmustern zu trennen?

Erst mal hinsetzen und aufschreiben, was die Stimmen im Kopf überhaupt sagen, denn genau das sind unsere Denkmuster. Der erste Schritt ist wirklich, sich bewusst zu werden, welche Sätze wiederhole ich denn ständig in meinem Kopf. Und dann gibt es eine schöne Methode, die man anwenden kann, nämlich die „Kopfstand-Methode“: Was ist das genaue Gegenteil von dem, was ich denke? Damit kann man dann weiter vorgehen und schauen, welche Perspektiven es noch zwischen diesen beiden extremen Denkmustern gibt. Was auch immer hilft: Freunde, Familie, Bekannte oder auch Fremde auf unsere runter geschriebenen Denkmuster schauen lassen und sich ihre Perspektiven anhören.

Wie kann ich mein Bewusstsein und meine Achtsamkeit im Alltag schärfen?

Ganz kurze Antwort: Einfach mal das Smartphone ausschalten und in die Natur gehen. Schauen, was passiert, wenn man ziellos umherwandert.

Fragen, die zum Nachdenken anregen …

Anna hat uns einige Impulse gegeben, um über unser Leben nachzudenken. Angefangen mit der Philosophie des Lebens: Warum sind wir hier? Was ist die Bedeutung oder der Sinn des Lebens?

Über die Idee von Arbeit: Was bedeutet Arbeit? Wie ergänzen sich deine Ansichten über Leben und Arbeit?

Bis hin zu unseren Träumen oder einem ganz anderen Leben: Wie würde dein Leben aussehen, wenn Geld, Verpflichtungen und Image keine Rolle spielen würden?

Zwischen Vogelgezwitscher und Bergpanorama haben wir uns unter anderem auch mit diesen Fragen beschäftigt: Was ist meine Sicht auf die Arbeit und die Sicht von meiner Familie? Wie unterscheiden sich die Sichten? Habe ich den Job, weil ich ihn unbedingt brauche? Weil ich etwas Neues erleben möchte? Weil ich mich geehrt fühle, den Job ausüben zu können? Und was sind Projekte im Leben, die ich nie verwirklicht habe? Was hält mich davon ab?

Die Frage „Wie würde dein Leben aussehen, wenn Geld, Verpflichtungen und Image keine Rolle spielen würden?“ ist besonders hängen geblieben. Wieso? Weil Geld, Verpflichtungen und Image uns oftmals von unseren Träumen abhalten. Bei so viele Teilnehmerinnen war das größte Hindernis, den Mut zusammenzubekommen, einfach etwas zu wagen. Wie sieht es bei dir aus?

Mit neuer Energie starten

Im letzten Schritt des Workshops haben wir den zukünftigen Weg aufgezeichnet und uns dabei die Frage gestellt, wie wir das Leben erreichen können, das wir uns in diesem Workshop erarbeitet haben. Womit kann ich direkt am Montag beginnen? Was brauche ich dafür?

In kleinen Gruppen hat jede Teilnehmerin ihre Schlüsselstelle aufgeschrieben, an der sie nicht weiterweiß. Die anderen haben auf kleinen Post-its ihre Problemlösungen mitgeteilt – ganz ohne Wertung. Dabei wurde deutlich, dass es viel einfach ist, Problemlösungen für andere zu finden als für sich selbst.

20 starke Frauen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, Berufen, Träumen und Wunschvorstellungen. Ob angehende Ärztin, Soldatin, Gold-Verkäuferin, Polizistin, Ingenieurin, Lehrerin oder Buchhalterin – so verschiedenen die Hintergründe der Frauen auch waren, konnten wir uns alle in den Herausforderungen der anderen wiederfinden. Ein sehr schönes Gefühl, verstanden zu werden. Der Austausch untereinander hat allen sehr viel Mut gemacht, unseren Tatendrang aktiviert und neue Energie gegeben – ganz viel neue Energie.