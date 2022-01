PWRFRAUEN - Shine Up Your Life!

Traust du dich immer, ganz du selbst zu sein? Dich so zu zeigen, zu akzeptieren und zu lieben, wie du bist? Oder stellst du gesellschaftliche Normen viel zu oft über deine eigenen Bedürfnisse und verbiegst dich, um es anderen recht zu machen? Dann wird es höchste Zeit, die drei pwrfrauen Steffi, Juli und Julz kennenzulernen! Mit ihrem Selbstcoaching-Programm helfen sie dir dabei, dich selbst zur Priorität zu machen und deine innere Power zu aktivieren. Wir verlosen einen Platz im Wert von 399 €

Time to shine: Werde zu deiner größten Priorität

Ständige Vergleiche und falsche Körperziele, vorgegebene Idealbilder, Bodyshaming, Alltagstrott und Stress gehören für viele Frauen zum Alltag und hindern sie daran, auf ihre eigenen Wünsche zu hören. Dass das auf Dauer weder körperlich noch mental gesund ist, dürfte uns allen klar sein – doch wie macht man sich frei von gesellschaftlichem Druck und falschen Erwartungen?

Das pwrfrauen Coaching-Programm hilft dir dabei, dich selbst zur Priorität zu machen und deine innere Power zu aktivieren © saidphoto / pwrfrauen

Mit ihrer Online-Lifestyle-Plattform pwrfrauen wollen Steffi, Juli und Julz Frauen genau dabei unterstützen. Ihre Message: "Shine up your life – Verleihe dir und deinem Alltag noch mehr Glanz!" Die drei Freundinnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Frauen zu mehr Selbstliebe, Leichtigkeit, Akzeptanz und Vertrauen zu verhelfen. "Wir wollen dazu ermutigen, sich selbst noch besser kennenzulernen", so die Gründerinnen.

"Wir sind der Meinung, dass es sich jede Frau wert sein sollte, sich zu feiern – und zwar in jeder Gemütslage und Konfektionsgröße!" Ein Satz, den wir alle verinnerlichen sollten. Schließlich muss es uns nicht kümmern, was andere von uns halten, solange wir selbst uns damit wohlfühlen.

Women support women: Schluss mit Konkurrenzdenken

Ein weiteres Anliegen von pwrfrauen ist es, Frauen zum gegenseitigen Support anzuregen. Unter dem Motto „We shine together“ rufen Juli, Steffi und Julz dazu auf, sich frei von Neid, Konkurrenzdenken und Bewertungen zu machen. Stattdessen sollten wir uns unterstützen, pushen und inspirieren, wo wir nur können. Denn eines ist klar: Gemeinsam erreichen wir nicht nur viel mehr, wir strahlen auch viel heller. Wer sich ständig mit anderen vergleicht, besser, schöner, dünner oder erfolgreicher sein möchte, verliert auf Dauer nicht nur den Blick fürs Wesentliche – nämlich das eigene Glück und die persönliche Entfaltung – sondern macht es sich im Leben auch unnötig schwer. Bei pwrfrauen geht es daher nicht nur um Persönlichkeitsentwicklung und Coaching, sondern auch um den Austausch von Erfahrungen, Tipps, Kontakten und Gedanken innerhalb der Community.

Die beste Investition? Die in dich selbst!

Der erste Schritt zu mehr Power ist es, Ängsten, Zweifeln und Ausreden gegenüberzutreten und selbstbewusst auf die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu vertrauen. Doch wie geht man das an? Am besten schrittweise und ganzheitlich!

Unter dem Motto „We shine together“ rufen Juli, Steffi und Julz dazu auf, sich frei von Neid, Konkurrenzdenken und Bewertungen zu machen © saidphoto / pwrfrauen

Das Modell von pwrfrauen basiert auf den drei Säulen Mind, Food & Move – denn für die Gründerinnen ist das Zusammenspiel aus Fitness, Ernährung und Motivation der Schlüssel für ein erfülltes und glanzvolles Leben. Die drei Freundinnen bringen ein buntes und einzigartiges Portfolio an Kompetenzen, Stärken und Know-how mit und legen besonders großen Wert darauf, ihre Inhalte authentisch, locker und machbar zu vermitteln.

Selbst in einem sehr stressigen Alltag ist ihr pwrprogramm, das als 7-monatiges Selbstcoaching aufgebaut ist, daher ohne zusätzlichen Druck umsetzbar. Unterteilt wird das Coaching in drei Schritte:

Step 1: PWRBASICS

4-wöchiges Kick-off mit persönlichem Workbook. Hier geht es darum, sich ganz bewusst Zeit zu nehmen, sich zu reflektieren und eigene Ziele zu definieren

Step 2: PWRABO

6-monatiges Online-Abo mit 14-tägigem Input in Form von Podcasts, Workout-Videos und Skripten zum Download

Step 3: PWRCIRCLE

Fortlaufende, kostenfreie und exklusive Inner Circle-Specials, wie Workshops, Events u.v.m.

Verlosung: Gewinne ein PWRFRAUEN-Coaching

Du möchtest deine innere Power aktivieren? Wir verlosen ein pwrprogramm im Wert von 399 €. Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück bist du unter den Gewinnern. Wir wünschen viel Glück! Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 10.12.2021. Wir wünschen viel Glück!