Lange Zeit galt Gärtnern als spießig und gestrig. Heute ist das anders, denn Gärtnern bedeutet: Zeit an der frischen Luft, Entschleunigung und auch ein Stück weit Meditation, das belegen Studien immer wieder. Die Schwierigkeit: Rund 78 Prozent der Deutschen leben in Städten, wo kaum Platz für Grünflächen übrigbleibt. Die Wartelisten für Schrebergärten und Co. sind lang, wenn überhaupt verfügbar. Die Lösung, wenn du auch nur ein klein wenig Platz hast: Micro Gardening.

Kräuter und Microgreens kannst du schon in einem Marmeladenglas aufziehen. Zwiebeln hingegen brauchen ein hohes Gefäß, da sie am liebsten im Wasser stehen. Tomaten klettern gern nach oben, daher ist ein Stab im Blumentopf, an dem sich die Tomatenranke festhalten kann, optimal. Wenn du dich genauer über bestimmte Gewächse informieren möchtest, kannst du dich in Pflanzenforen schlau machen.

