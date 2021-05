About Soul Sister

Du willst essen, was glücklich macht, ohne andauernd Kalorien zu zählen oder den neuesten Ernährungstrend mitzumachen? Dann bist du mit DAMN GOOD SOUL FOOD auf dem absolut richtigen Weg. Mit unserer Sonderausgabe hältst du das Glück quasi schon in den Händen! 63 Wohlfühlrezepte bringen deinen Körper und deine Seele in Balance.

Das Magazin ist in vier Kapitel unterteilt. Und wie auch in SOUL SISTER, haben wir uns Unterstützung von tollen Influencerinnen und Expert*innen geholt.

So gelingt dir Achtsamkeit beim Essen

PURE BALANCE

Im ersten Kapitel „Pure Balance“ erfährst du, wie mehr Achtsamkeit beim Essen und die richtigen Gerichte auf dem Teller, Körper und Geist auf köstliche Weise in Einklang bringen lassen. Schlemmen erlaubt und gute Laune garantiert! Das beweist auch Janina Uhse @janinauhse. Im Interview erzählt sie von ihrem ganz persönlichen Soul Food und weshalb es sie so glücklich macht.

GOOD HEALTH

In "Good Health“ gibt’s Geschichten rund um den Einfluss der Ernährung auf deine psychische und physische Gesundheit. Denn ausgewogenes, gesundes Essen lässt dich deinen Körper besser spüren und ist obendrein ein Riesen-Benefit für die Seele. Passend dazu erklärt Bianca Zapatka @biancazapatka, warum neben deiner Gesundheit auch die Umwelt von veganem Essen profitiert.

MORE ENERGY

Das Kapitel „More Energy“ versorgt dich mit Tipps und Rezepten für mehr Power im Alltag. Mit kleinen Kraftpaketen oder richtigen Energielieferanten lässt sich der Stress ganz easy abschütteln. Wie es am besten funktioniert, weiß Denise Renée Schuster @_deniserenee_ Sie zeigt, wie auch Gestressten noch Zeit für frische Gerichte bleibt und der Trubel mit viel Power gemeistert werden kann.

LITTLE TREATS

Zum Abschluss erinnert dich die Rubrik „Little Treats“ daran, dich selbst einfach öfter zu belohnen. Denn das hast du verdient! Anstatt dich deinen Bedürfnissen in den Weg zu stellen, lernst du hier ihnen nachzugeben und das vollstens zu genießen. Mit solchen köstlichen Auszeiten kennt sich auch Sofia Tsakiridou @matiamubysofia bestens aus. Mit uns teilt sie ihre liebsten Rezepte, die nach Urlaub schmecken.

Das beste Soul Food zum Glücklichsein

DAMN GOOD SOUL FOOD nimmt dich nicht nur mit auf eine kulinarische Reise, sondern auch auf eine Reise zu dir selbst! Also, bring mehr echtes Soul Food in dein Leben und entdecke, wie sehr dich das entschleunigen wird!

