Die natürliche Schönheit der Schweiz

Imposante Berge, spektakuläre Wasserfälle, türkisfarbene Flüsse: Das war die Kulisse für die SOUL SISTER Auszeit mit SCHWEIZ TOURISMUS – und schöner hätte es nicht sein können! Vier Tage lang durften drei glückliche Leserinnen und ihre „Soul Sisters“ im Bleniotal im Schweizer Tessin eine einzigartige Auszeit vom Alltag genießen – mitten in der Natur, mit viel frischer Luft, Zeit für tolle Gespräche, Sport und Entspannung. „Die Reise war ein absoluter Traum“, erzählt Gewinnerin Nina. Auch Soul Sister Lena schwärmt: „Ich habe mich glatt in den Ort verliebt!“ Und damit ist sie nicht allein!

"Es gibt viel Schönes auf der Erde, Schöneres als dies gibt es nicht"

Traumhafte Kulissen im Schweizer Tessin laden zum Träumen ein. © Christoph Jorda

Diese Worte schrieb einst ein deutscher Schriftsteller über die Südschweiz. Auch ihm hatte es das mediterrane Flair, die Magnolien, die Palmen sowie Orangen- und Zitronenbäume angetan. Dazu ein weiter Blick über Alpenpässe und smaragdgrüne Seen. Da kann man sich eigentlich nur verlieben! Doch nicht nur die Umgebung lädt zum Schwärmen ein. „Auch die Ruhe war ein absoluter Genuss“, erzählt Teilnehmerin Lisa. Diese Ruhe durften die Gewinnerinnen besonders in ihrer Unterkunft erfahren: Übernachtet wurde in der alpinen Campra Lodge & Spa auf gut 1500 Meter Höhe mit hauseigenem Spa – „fernab von Menschenmassen – wir waren ganz für uns allein“, so Lisa.

Balance finden

Die Schweiz bietet die perfekte Umgebung, um mit sich selbst ins Reine zu kommen. © Christoph Jorda

Was sich in solch einer Umgebung besonders gut machen lässt? Durchatmen und Balance finden! Bei einer Yoga-Session unter freiem Himmel ließen sich die Gewinnerinnen von nichts und niemanden stören und wurden so eins mit der Natur. „Man konnte die Umgebung richtig fühlen, das hat mich total ausgeglichen“, schwärmt Soul Sister Lena. Das Tessin ist für Yogis tatsächlich ein perfektes Reiseziel: Am See, im Schatten eines Baumes oder innerhalb der Mauern einer Burg – es gibt viele tolle Orte für die eigene Yoga-Praxis. Aber auch Erkundungstouren laden zum Runterkommen ein, etwa die Käsestraße des Lukmaniers oder der Wasserfall Santa Petronilla – der höchste Wasserfall des Tessins. Ihn hautnah zu erleben war für viele eines der Highlights der Reise. Aktiv entspannen, das geht im Schweizer Tessin einfach wunderbar.

Sport, Genuss und Kultur

Der Körper braucht Bewegung, damit der Geist auf Reisen gehen kann. Im Bleniotal klappt das problemlos. © Christoph Jorda

Doch auch, wer sich richtig auspowern möchte, kommt hier auf die Kosten! Die Gewinnerinnen durften das bei einer geführten Mountainbike-Tour direkt erleben. „Das war die perfekte Mischung aus Action und Erkunden der wunderschönen Natur“, erzählt Nina. Und auch Genießer*innen und Kulturinteressierte gehen nicht leer aus. Neben kulinarischen Highlights gibt es im Bleniotal einige Museen, Kirchen und beeindruckende historische Bauten, die von der Geschichte der Region zeugen.

Wer einmal hier war, kommt meist wieder

Der Wasserfall Santa Petronilla bietet den richtigen Ort für eine Pause. © Christoph Jorda

Das Schweizer Tessin liefert alles, was das Herz begehrt – und was der Körper und die Psyche braucht! Einfach mal die Seele baumeln lassen und aktiv die Natur erleben, das klappt hier perfekt. Auch, wenn wir es im Alltag oft vergessen: Unsere Seele weiß um die positiven Effekte, die die Natur auf die Regeneration unserer Innenwelt hat, und wird es uns mit neuer Energie danken. Diese neugewonnene Energie bestätigen die Soul Sisters. Sie sind sich einig: „Wir kommen wieder!“

Wohlfühloase und Rückzugsort – Tessin, wir kommen!

Also, worauf wartest du noch? Schnell ab ins Tessin! Die Foto-Eindrücke und Erfahrungen unserer Gewinnerinnen sprechen schließlich für sich. Und wer sich vor der Reise doch noch einen genaueren Überblick über die Schweiz verschaffen möchte, schaut am besten bis Ende September im Pop-Up House of Switzerland in Stuttgart vorbei. Inspiriert vom beliebten Konzept der Pop-up-Stores bringt es ein großes Stück Schweiz nach Deutschland und lädt zu persönlichen Begegnungen mit der Schweiz ein. Es wartet ein abwechslungsreiches Programm, unter anderem mit Workshops, Ausstellungen und Lesungen. Das macht Lust auf mehr!

