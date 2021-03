Die neue SOUL SISTER ist da

SOUL SISTER ist dein Update für Body, Mind & Heart.

Der moderne Lebensstil ermöglicht oft kein vollständiges Rausnehmen aus dem Alltag, SOUL SISTER passt sich diesem modernen Lebensstil an. Und zeigt ein Leben voller aktiver Achtsamkeit. Denn: Du musst dein Leben nicht anhalten, um achtsam zu sein. SOUL SISTER macht Achtsamkeit zum aktiven Teil deines Lebens.

Das Magazin ist, wie immer, in 4 Kapitel unterteilt, für die wir uns Unterstützung bei jeweils einer bekannten Influencerin geholt haben: Unseren SOUL SISTERS.

FREE YOUR MIND

Im ersten Teil der neuen Ausgabe, in Free your mind, wollen wir dir helfen, deinen Geist zu beruhigen und Stress abzuschütteln. Dazu gehört, mit sich selbst im Reinen zu sein. Deshalb spricht SOUL SISTER und Sängerin Yvonne Catterfeld @yvonne_catterfeld_offiziell mit uns darüber, was ihr in trubeligen Zeiten Halt gibt und wie wichtig es ist, sich immer wieder Auszeiten zu genehmigen.

So stärkst du dein Selbstmitgefühl

FEEL YOUR BODY

Wenn dein Kopf beruhigt ist, wenden wir uns dem Körper zu und finden in Feel your body durch Bewegung und das Erspüren des eigenen Körpers zu innerer Balance. Dafür verrät uns SOUL SISTER Anja Romaniszyn @byanjushka Rezepte mit Wohlfühlfaktor. Ihre leckeren und veganen Rezepte spenden Trost an Tagen, an denen die innere Balance fehlt und machen einfach glücklich.

So isst du dich in Balance

FIND YOUR SOUL

In Find your soul geht es darum, Gefühlen, aber auch Meinungen Raum zu geben, uns selbst zu erkennen, dankbar zu sein, für das was war und ist und gleichzeitig reflektiert und mutig nach vorne zu gehen. Im neuen Heft zeigt SOUL SISTER und Model Marie Nasemann @marienasemann, wie das funktionieren kann und erzählt uns von ihrer Entscheidung, in Sachen Nachhaltigkeit aufzuklären und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Deshalb macht tanzen glücklich

FOLLOW YOUR HEART

Im letzten Kapitel Follow your Heart folgen wir dann schließlich unserem Herzen, verfolgen mutig unsere Lebensziele und machen aus Träumen Pläne. So wie SOUL SISTER Luise Morgeneyer @luisemorgen. Weil das natürlich nicht so einfach ist, erzählt uns die Influencerin und Gründerin, wie ihr handgeschriebene Worte auf Papier dabei helfen, sich selbst näher zu kommen und herauszufinden, wohin die eigene Reise gehen soll.

Wie du es schaffst, im Hier und Jetzt zu leben

SOUL SISTER nimmt dich mit auf eine Reise in deine Innenwelt. Eine Reise zu dir selbst. Steht dir wie eine Schwester und Seelenverwandte immer zur Seite – gedruckt auf Papier und digital auf deinem Smartphone. Denn Achtsamkeit geht immer und überall.

