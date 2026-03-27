Jetzt mitmachen und 2 × 250 € gewinnen | Women's Health

Der Frühling bringt frische Energie – und die perfekte Gelegenheit, dich neu auszurichten, aktiv zu werden und dir selbst etwas Gutes zu tun.

Vielleicht möchtest du dein Workout intensivieren, deine Sportgarderobe erneuern oder dir hilfreiches Equipment für dein Training zu Hause zulegen. Ein zusätzlicher Geldbetrag kann genau der Anstoß sein, den du jetzt brauchst.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.