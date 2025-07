Anja Baumgarten

Nach dem Volontariat an der Journalistenschule Axel Springer und diversen Stationen bei Tageszeitungen und Magazinen, ist Anja seit der zweiten Ausgabe der deutschen Women’s Health als Stellvertretende Chefredakteurin dabei. Da es nicht immer nur Nudeln geben kann (auch wenn die Kinder das mega fänden), wurde sie seitdem zur Expertin für blitzschnell gezaubertes Abendessen, knackige Mini-Workouts zwischen Legosteinen und effektive Kurzentspannungs-Einheiten. Und wenn neben all dem noch Zeit fürs Fußballschauen bleibt, ist die Welt in Ordnung.