Dörte Neitzel ist seit 2010 freie Journalistin und Autorin. Neben der Leidenschaft fürs Schreiben ist sie am liebsten in den bayerischen Voralpen und dem französischen Pendant auf der anderen Seite des Gebirges unterwegs: mit dem Rad oder zu Fuß – auf jeden Fall mit Hund. Zur Entspannung ist sie gern auf den Marchés Provencales, wahlweise bei einem Café Crème oder Croissant oder beidem. Für die tägliche Fitness halten die Yogamatte und das Schwimmbad her.